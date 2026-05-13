«Зениту» не будет просто с «Ростовом», но он не проиграет и станет чемпионом». Мор о 30-м туре РПЛ

Мор: «Зениту» не будет просто с «Ростовом», но он не проиграет и станет чемпионом.

За тур до финиша петербургский клуб лидирует в таблице, опережая на 2 очка идущий вторым «Краснодар», который в заключительном матче примет «Оренбург».

«На самом деле, «Зениту» не будет просто. В последних матчах «Ростов» хорошо играет. «Акрону» они даже забили три гола, чего с ростовчанами давно не случалось. Но я думаю, что «Зенит » не проиграет, то есть станет чемпионом», — сказал бывший футболист «Спартака».