  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Родины»: «Переговоров с Дзюбой не было. Верю в тех, кто сейчас в команде – они заслуживают шанс в РПЛ»
3

Директор «Родины»: «Переговоров с Дзюбой не было. Верю в тех, кто сейчас в команде – они заслуживают шанс в РПЛ»

Директор «Родины»: переговоров с Дзюбой не было.

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил, что не вел переговоры с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

- Появлявшиеся весной в СМИ слухи о переговорах «Родины» и Дзюбы не имеют под собой почвы?

— Переговоров с ним не было. Ни по нашей инициативе, ни по инициативе его стороны. Но я при этом не говорю, что мы никого не возьмем. Я просто объясняю, что мы будем очень взвешенно и аккуратно подходить к этому вопросу. Никто не знает, как дальше сложится. Нужно не только иметь линию и стратегию, но и оставаться чутким к коррективам, которые вносит жизнь.

Но я очень верю в тех футболистов, которые есть сейчас в «Родине», которые выдержали очень большую нагрузку в Первой лиге. Они заслуживают свой шанс в РПЛ.

— Вам не нужны будут звезды типа Дзюбы, чтобы привлечь дополнительную аудиторию?

— Нужно ли нам громкое имя, на которое пойдут болельщики? Да, это важно. От этого никто не откажется. Но, на мой взгляд, сейчас в РПЛ только два футболиста эпохального масштаба — Дзюба и Акинфеев. Я имею в виду тех, с кем в теории мы могли бы начать разговор. 

Понятно, что Батракова «Родина» сейчас не потянет. Но очень важно в данный момент лишнего не наговорить. Надо завершить сезон, уйти в отпуск, обобщить опыт прошедшего сезона и решить, надо ли усиливаться и как усиливаться, – сказал Зинин.

«Зенит» уже точно чемпион?35021 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoРодина Москва
logoАртем Дзюба
logoвозможные трансферы
logoАлексей Зинин
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему его так сватают в Родину? И зачем ему это, если захочет продолжить ему и в Акроне живётся отлично.
Дзюба безусловно усилит и принесет много пользы Родине. Не только голами, с ним рядом и остальные лучше играть начинают. Будь Дзюба в Зените или Спартаке - то один клуб столетие отпраздновал, а у другого не было бы причин увольнять Стойковича до окончания контракта.

Но и подход Родины правильный, талалаевский, оставлять игроков с выработанным характером и опытом победителей. А то обычно, как Сочи - только выйдут, сразу начинают усиливаться якобы опытными игроками, а по большому счету - "ослабляться", т.к. берут тех игроков которые привыкли больше проигрывать, чем выигрывать. Дзюба хоть до сих пор проигрывать ненавидит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о том, что Дзюба никогда не был его любимчиком: «Немножко утрировано. Не пишут, что он сыграл при мне в «Спартаке» больше всех матчей»
12 мая, 18:30
Комик Абрамов: «Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют Лигу чемпионов»
11 мая, 12:17
Директор «Родины» о стадионе: «До этого пока далеко. У нас более приземленные цели – наращивать армию болельщиков, строить манежи, отлаживать инфраструктуру»
10 мая, 13:11
Рекомендуем
Главные новости
«Родина» выиграла Лигу Pari, опередив «Факел» по дополнительным показателям
18 минут назад
Лига PARI. «Родина» разгромила «Арсенал», «Факел» – «Волгу», «Уфа» обыграла костромской «Спартак», «Черноморец» победил «Урал»
19 минут назад
Бруну Фернандеш: «Считаю себя топ-игроком. Но мне тяжело ответить, лучший ли я в АПЛ. У всех разные вкусы. Поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня»
24 минуты назад
39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026. Это будет 5-й турнир в карьере защитника
26 минут назадВидео
«МЮ» и Кэррик договорились о постоянной работе, контракт – по схеме «2+1». Объявление – в ближайшие 48 часов
29 минут назад
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
45 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
46 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
47 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
сегодня, 11:10Видео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
сегодня, 10:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Черноморец» вылетел из Лиги Pari после трех сезонов в турнире. «Уфа» осталась в лиге
17 минут назад
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
56 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Рекомендуем