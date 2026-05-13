Перес о свисте фанатов в адрес игроков «Реала»: «Это все равно что освистывать своих детей. На это влияют ультрас, которых мы выгнали. Мне больно это видеть»

Перес: освистывать наших игроков – это как освистывать своих детей.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о свисте в адрес игроков клуба.

«Сосьос «Реала» не должны критиковать своих игроков или освистывать их. Они должны поддерживать их. Но в клубе есть плохие люди, которых мы выявили, когда выгнали Ultras Sur. И тех, кто перепродает билеты.

Мы сотрудничаем с полицией, следим за ультрас, которых не пускаем на стадион. Я получаю поздравления отовсюду, потому что ультрас не пускают на стадион. А те хотят от нас избавиться.

Мне больно видеть, как игроков освистывают за плохую игру. Их нужно поддерживать. Если «Реал» играет плохо, их можно освистывать сколько угодно. Но есть движение, которое заставляет людей, недовольных плохой игрой, освистывать их.

Освистывать своих игроков – это все равно что освистывать своих собственных детей. На все это влияют ультрас, движение Ambar, которое готовит что-то к матчу в четверг. Пускай они скандируют «Флорентино, уходи». Пускай они выдвинут своего кандидата на эти выборы и бросят мне вызов, потому что они никогда раньше не бросали мне вызов.

Я делаю то, что лучше для «Реала». Я должен защищать «Реал Мадрид », этому мой отец учил меня с самого раннего возраста», – сказал Перес.