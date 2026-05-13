  • Перес о свисте фанатов в адрес игроков «Реала»: «Это все равно что освистывать своих детей. На это влияют ультрас, которых мы выгнали. Мне больно это видеть»
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о свисте в адрес игроков клуба. 

«Сосьос «Реала» не должны критиковать своих игроков или освистывать их. Они должны поддерживать их. Но в клубе есть плохие люди, которых мы выявили, когда выгнали Ultras Sur. И тех, кто перепродает билеты.

Мы сотрудничаем с полицией, следим за ультрас, которых не пускаем на стадион. Я получаю поздравления отовсюду, потому что ультрас не пускают на стадион. А те хотят от нас избавиться.

Мне больно видеть, как игроков освистывают за плохую игру. Их нужно поддерживать. Если «Реал» играет плохо, их можно освистывать сколько угодно. Но есть движение, которое заставляет людей, недовольных плохой игрой, освистывать их.

Освистывать своих игроков – это все равно что освистывать своих собственных детей. На все это влияют ультрас, движение Ambar, которое готовит что-то к матчу в четверг. Пускай они скандируют «Флорентино, уходи». Пускай они выдвинут своего кандидата на эти выборы и бросят мне вызов, потому что они никогда раньше не бросали мне вызов.

Я делаю то, что лучше для «Реала». Я должен защищать «Реал Мадрид», этому мой отец учил меня с самого раннего возраста», – сказал Перес.

С каких пор Перес приравнивает наёмников за огромные деньги, типа Трента, Беллингема, Гюлера, Мбаппе, Винисиуса, Камавинги, Тчуамени, и так далее - именно к детям? Вся эта братия откровенно плюёт болелам в лицо собственным неадекватным поведением и распрями. Болелы, понятное дело, не терпилы - отвечают тем же. Они ещё за Алонсо команду не простили. Фло несёт какую-то дичь.

P.S
Вот у Барсы 80% основы - выходцы с Ла Масии, там реально дети академии играют.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Если говорить про 15 лет, то в 2011 и 2015 годах основную роль как раз таки играли воспитанники
Про семью и отношение как к своим / детям это скорее про Барселону, где 70% состава воспитанники, каталонцы. Реал это команда наемников. Те единицы воспитанников типа Карвахаля, с позором выгоняют из клуба.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Открыл состав банально на флешскоре, из 31 человека 17 воспитаников, это больше 50%. Причем половина из них регулярно играет.
У Мадрида кто из воспитаников на поле выходит хотя бы более менее регулярно в текущем сезоне? Карерас и Фран иногда играют, молодые Питарч и Гонсало. Вроде все, может кого-то забыл.
Большую часть таких не стыдно было бы в детдом сдать
хахах
Комментарий скрыт
Детей покупают?
Перес да, Реал да)
Я болел за реал с 97 года по 2026... перестал болеть месяца два назад не из за того что перес говорит а из за того что болеть не за кого. За эмблему? Конечно нет. Команды нет, игроков хоть каких то какие олицетворяли Реал каким я его знал 29 лет ни одного. Бардак среди игроков. Я всегда понимаю кризис команды и не всегда можно выигрывать как делал реал 8 лет вылетая в 1/8. Но там были игроки, дух, команда. А сейчас сборище свинисиусов.. единственные кто поддерживал клуб на плаву это был перес, анчелотти, кросс и модрич. Ни карамель ни вратарь... уходили все и оставалась надежда на одного вальверде который вел себя достойно и мог вселять то в клуб в игроков и команду чему его учили старшеки... а в итоге практика показала что он просто. Боялся слова сказать старшим а при своих молодых он обычный парень с района. Карамель никогда не был лидером и ни кто в реале не имет лидерских качеств. А перес остался один. И учитывая что он стал старее на 20 лет (не старше в плане опыта , а именно старее) и его здоровье резко пошло на,спад и ему не до клуба и винить в этом его нельзя. В клубе нет ни одного стержня ради чего в принципе можно болеть за любой клуб. И кстати для болельщиков Барселона отдельно- радоваться моим словам не стоит. В барсе показательный,пример абсолютно такого же как в реале и только один стержень в барсе в виде флика держит её от пике вниз. Это кризис всего испанского футбола который,начался в 19 году с ковидом. Две трети футбольных клубов в высшем лиге чемпионата испании за чертой банкротства. Их специально не объявляют только по причине того что 20 процентов экономики страны строится на футболе кто разбирается,в стране Испании. И болеть за клуб без единого тержня нет смысла. И не надо мне прояснить за идею и сердцем всю жизнь за реал- это бред. Люди болеют когда есть хоть что-то хорошее в,чем то относительно них! Здесь всё мертво. Реала нет. Он только по имени такой. Разогнали всех кто как то похож на дух реала. Арбелоя для меня никакая не легенда клуба. Не может быть легенда в,клубе ничего не сделав как легенда. Он был лавочником с периодические сезона когда не было денег на покупку на его место. И не более того. Продвигать руля,и дать ему хоть 4 сезона никто не будет а именно это и нужно реале... иначе поменять состав не получится. Свинисиуса не убрать ещё 3-4 года.
как и я перестал болеть за Реал, только года 2 назад, хотя болел за них около 10 ти лет
Комментарий скрыт
реал шапито, сами довели своих болельщиков до такого состояния
у всех же белых дети чёрные, да ребят?
да?
У кого женушки любят BBC, да ))
bale benzema cristiano
Выгнать истинных фанатов, чтобы заменить их туристами, которым пофигу на команду. Просто браво
выгнать своих фанатов это все равно что выгнать своих детей - так вроде получается
Никто не говорил, что Перес должен всех детей любить одинаково). Ему и игроков регулярно приходится выгонять. Так, что отцовские мотивы он зря ввернул. Тот ещё "папа".
Когда детки делают то, чего ты от них совсем не ждёшь, то их наказывают. Трибуны обычно редко ошибаются...
