«Халл» и «Саутгемптон» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли» 23 мая

«Халл» и «Саутгемптон» встретятся в финале плей-офф Чемпионшипа.

Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа.

Третью путевку в АПЛ разыграют «Халл », победивший «Миллуолл» в полуфинале (0:0, 2:0), и «Саутгемптон », который выбил «Мидлсбро» (0:0, 2:1).

Решающая игра пройдет на стадионе «Уэмбли » 23 мая.