  • Карпин о брани в перерыве игры с Никарагуа: «Если надо добавить огня, мат вставить – в чем проблема? У нас выходят сериалы запиканные на федеральных каналах»
31

Валерий Карпин объяснил использование мата в обращениях к футболистам.

– Вы, как воспитанник Олега Романцева, его методику применяете или вам все-таки более жесткий подход свойственен?

– Что значит жестко общаться?

– Вот сейчас на YouTube есть видео, как вы после матча с Никарагуа...

– Разговариваю с матом, да.

– Что касается Романцева, его видео мы не видим на YouTube.

– Вот именно. В то время не было видео, в то время в раздевалку никто не мог зайти в принципе.

Мы за открытость, мы сборная. Мы приходим на интервью, открываем раздевалку, снимают люди в раздевалке, выкладывают. Об этом раньше даже подумать нельзя было. Романцев не пускал никого в раздевалку. Были футболисты и тренеры – все. Ну, понятно, доктор, массажист... Все!

Сейчас в раздевалку заходит много людей с камерами, снимают. Окей, хорошо, мы за открытость, мы даем контент, как сейчас говорят, чтобы это было открыто, это прикольно. Таких видео, как было с Никарагуа, вы штук 10 еще найдете из раздевалок, и там так же запикано.

– Я даже незапиканную версию видела.

– Хорошо, даже незапиканная. И что? Вот это ханжество...

Сейчас я смотрю сериал «Золотое дно». Там, как только идет диалог про бизнес, не про любовь, там запикано. Тогда в чем проблема? Я вот этого понять не могу. Тогда в чем проблема, если у нас выходят сериалы, фильмы запиканные на федеральных каналах?

– Мне попалось видео, как Фергюсон в раздевалке повышает голос, кричит.

– У них просто нет такого количества мата, как у нас. Его можно произносить везде. И такого разнообразия матов нет ни в одном другом языке мира. Поэтому мы можем при желании говорить, разговаривать матом. Не вставлять матные слова, а разговаривать на нем, на мате. На других языках, я думаю, это невозможно.

Когда есть какая-то ситуация и [надо] добавить огня, так скажем, какой-то речи, мат вставить – в чем проблема? Эта речь с Никарагуа – там нет оскорблений персональных.

Кому-то, видимо, надо было, чтобы это был триггер. Я против персональных оскорблений, и этого нет никогда у меня, – сказал главный тренер сборной России.

Так в том то и дело, что в том спиче Пуделя не было никакого огня. Там вообще экспрессии не было. Мат там был исключительно для связки слов, просто потому что у прибалтийского гопника такой лексикон. Он и когда интервью дает через раз мля проглатывает.
да нет никаких проблем. Вы ещё у Юрана и Евсеева сходите спросите, можно ли матом ругаться. Взяли колхозное быдло в сборную и чего вы ждали? Что он Шопенгауэра цитировать будет?
А мог бы , как Гражданин свободной Эстонии !
Всё правильно в комментариях пишут - оправдания Карпина не имеют веса, ибо никакого огня в его речи не было. Он просто промямлил какие-то банальности, в которых раз в три слова был мат. Совершенно не было оправданности применению в монологе того набора слов, который он выбрал.
Всегда обескураживали фразы вроде «нецензурная брань это жемчужина русского языка». Мат не то, что не укращение языка, а как раз наоборот - мат используют люди, не владеющие языком. У матерщиников нет в голове подходящей замены, синонимов для текучей речи.
Карпину элементарно не достает словарного запаса для того, чтобы подать «огоньку» в раздевалке.
Ну, я вам так скажу: матом выражаться - это целая наука. Когда он к месту и изящно используется, то никакого отторжения и не чувствуется. К примеру, зумеры, да и просто недалëкие индивиды, его (мат) использовать не умееют. И это режет слух. Не думаю, что со мной согласитесь, но вот такое у меня мнение. 😉
Да нет, коллега, я с вами глобально согласен. Когда зумеры ###### мат в качестве рядовых местоимений, наречий и междометий, потенциальная ценность нецензурных слов ############. У Карпина именно такой подростковый мат, который иным словом, кроме как ######, не назовёшь.
Когда с бранью обращаться умеют, тогда ок, это не #####.
Эка невидаль - футбольный тренер матом ругается в раздевалке! Открою вам секрет, что почти все тренеры в раздевалке так разговаривают - даже ещё жёстче. Устроили тут разнос Карпину на пустом месте. Ханжество как оно есть. "И они ещё борются за звание дома высокой культуры и быта" (с)
Хорошо ли Карпин ругался, плохо - не важно. Это настоящее ханжество. Либо нежные зумеры морализаторством занимаются. Идите, пейте свой лавандовый раф на кокосовом молоке и не ####### нам тут, как общаться друг с другом.
Вот по-хорошему, выкладывать это видео мог только тот, кто в жизни никогда ни одного матерного слова не сказал.
Что-то мне подсказывает, что это не так.
Мат - и мат. И что? Он есть, он не приветствуется на публике просто так, а в (по идее) закрытых пространствах для выражения и подстёгивания эмоций - это стандартный подсознательно психологический инструмент.
Делать из этого какой-то скандал - идиотизм. Не ходи в закрытые пространства, не слушай и не снимай, если такой ранимый.
Тут водку в серияалах блюрят ёпт..
Сериалы не смотрю. Но краем глаза вижу, что постоянно бухают.. 😄
Ладно Водку. Сигареты блюрят. И не понятно, Штирлиц толи курит, толи во рту +++ держит.
Если надо добавить огня в матче с Никарагуа - это проблема…
Карпин: я нормальный человек. Могу и с Роналду не вина выпить под хорошую закуску. Могу и матом ругнуться как в сериалах
Когда Евсеев после матча с Уэльсом в прямом эфире выдал ,,шедевр", то как-то о штрафе и не думали. А сейчас из себя ,,девочек" строят...
