Карпин о брани в перерыве игры с Никарагуа: «Если надо добавить огня, мат вставить – в чем проблема? У нас выходят сериалы запиканные на федеральных каналах»
Валерий Карпин объяснил использование мата в обращениях к футболистам.
– Вы, как воспитанник Олега Романцева, его методику применяете или вам все-таки более жесткий подход свойственен?
– Что значит жестко общаться?
– Вот сейчас на YouTube есть видео, как вы после матча с Никарагуа...
– Разговариваю с матом, да.
– Что касается Романцева, его видео мы не видим на YouTube.
– Вот именно. В то время не было видео, в то время в раздевалку никто не мог зайти в принципе.
Мы за открытость, мы сборная. Мы приходим на интервью, открываем раздевалку, снимают люди в раздевалке, выкладывают. Об этом раньше даже подумать нельзя было. Романцев не пускал никого в раздевалку. Были футболисты и тренеры – все. Ну, понятно, доктор, массажист... Все!
Сейчас в раздевалку заходит много людей с камерами, снимают. Окей, хорошо, мы за открытость, мы даем контент, как сейчас говорят, чтобы это было открыто, это прикольно. Таких видео, как было с Никарагуа, вы штук 10 еще найдете из раздевалок, и там так же запикано.
– Я даже незапиканную версию видела.
– Хорошо, даже незапиканная. И что? Вот это ханжество...
Сейчас я смотрю сериал «Золотое дно». Там, как только идет диалог про бизнес, не про любовь, там запикано. Тогда в чем проблема? Я вот этого понять не могу. Тогда в чем проблема, если у нас выходят сериалы, фильмы запиканные на федеральных каналах?
– Мне попалось видео, как Фергюсон в раздевалке повышает голос, кричит.
– У них просто нет такого количества мата, как у нас. Его можно произносить везде. И такого разнообразия матов нет ни в одном другом языке мира. Поэтому мы можем при желании говорить, разговаривать матом. Не вставлять матные слова, а разговаривать на нем, на мате. На других языках, я думаю, это невозможно.
Когда есть какая-то ситуация и [надо] добавить огня, так скажем, какой-то речи, мат вставить – в чем проблема? Эта речь с Никарагуа – там нет оскорблений персональных.
Кому-то, видимо, надо было, чтобы это был триггер. Я против персональных оскорблений, и этого нет никогда у меня, – сказал главный тренер сборной России.
Всегда обескураживали фразы вроде «нецензурная брань это жемчужина русского языка». Мат не то, что не укращение языка, а как раз наоборот - мат используют люди, не владеющие языком. У матерщиников нет в голове подходящей замены, синонимов для текучей речи.
Карпину элементарно не достает словарного запаса для того, чтобы подать «огоньку» в раздевалке.
Когда с бранью обращаться умеют, тогда ок, это не #####.
Что-то мне подсказывает, что это не так.
Мат - и мат. И что? Он есть, он не приветствуется на публике просто так, а в (по идее) закрытых пространствах для выражения и подстёгивания эмоций - это стандартный подсознательно психологический инструмент.
Делать из этого какой-то скандал - идиотизм. Не ходи в закрытые пространства, не слушай и не снимай, если такой ранимый.