Александр Бубнов: «Недолюбливаю Талалаева. Ему место в цирке. Он назвал Радимова предателем и бездельником – а это отличительные качества его самого. Спускать на тормозах нельзя»
Александр Бубнов поделился мнением о последних высказываниях главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
– Я недолюбливаю Талалаева. Он правильно недавно сказал: «Если бы я не был тренером, я бы был дрессировщиком». В цирке, блин. Вот там ему место. Кого он там дрессировал, блин?
Я бы посмотрел, как они дрессировались там, львы, тигры...
Радимову нужно обязательно ответить. Потому что он [Талалаев] его назвал предатель, бездельник... и еще какое-то оскорбление серьезное. И самое главное: все, что он перечислил, – это все его отличительные качества. Он сам такой, блин.
Я думаю, Радимову надо обязательно ему ответить и не спускать это на тормозах.
– Андрей Викторович сказал: «Обещаю, что напишу книгу. Есть пара персонажей, которых надо поставить на место».
– Видишь, у него персонажи есть, которым нельзя прощать. А сам он не персонаж? Назови, кто эти персонажи! Не хочет, боится. Трус! А, вот трусом он назвал [Радимова], – сказал экс-защитник сборной СССР.
