У «Челси» нет фаворита на пост тренера, рассматриваются Алонсо и Ираола. Клуб готов назначить более опытного тренера, чем Мареска и Росеньор (ESPN)

У «Челси » нет предпочтительного кандидата на пост главного тренера.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо или Андони Ираолы , но фаворита на эту должность в данный момент нет.

Отмечается, что «синие» готовы назначить более опытного специалиста, чем Энцо Мареска и Лиэм Росеньор, которые руководили командой в этом сезоне, но еще изучает разные варианты.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 49 очков после 36 туров. Пост исполняющего обязанности главного тренера занимает Калум Макфарлейн.