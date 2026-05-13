У «Челси» нет фаворита на пост тренера, рассматриваются Алонсо и Ираола. Клуб готов назначить более опытного тренера, чем Мареска и Росеньор (ESPN)
Как сообщает ESPN, лондонский клуб рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо или Андони Ираолы, но фаворита на эту должность в данный момент нет.
Отмечается, что «синие» готовы назначить более опытного специалиста, чем Энцо Мареска и Лиэм Росеньор, которые руководили командой в этом сезоне, но еще изучает разные варианты.
«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 36 туров. Пост исполняющего обязанности главного тренера занимает Калум Макфарлейн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
22 комментария
Не, серьёзно, окей Алонсо, там и титул в очень тяжёлых условиях и, хоть и неудачная, но работа в Реале. А в чём разница между Сеском и Лиэмом с точки зрения тренерства?
Оба возглавляли клубы примерно одного уровня в чемпионатах примерно одного уровня.
Оба не долго, оба неплохо справлялись.
Одного пригласили в топ-клуб и мы выяснили, что это не его уровень.
Второго ещё нет, но с его подходом мы бы тоже это выяснили крайне вероятно.
В чём разница то?
Фабрегас или Росеньор. Начнем с того, у кого лучше понимание футбола. Сеск довольно всеми знакомый футболист и карьера у него получилась успешной. Лиам был довольно таки средним болером. Немаловажна и их позиция на поле. Испанец был полузащитником, а полузащитники знают толк: Пеп, Анчи, Дель Боске, Зизу.
Страсбург или Комо. Страсбург середняк Лиги 1, и 7 место с этой командой не есть что то великое. Комо выбрался из Серии Б недавно, причем тогда Сеск ассистировал, а уже став главным тренером закрепил команду в десятке и сделал конкурентоспособной и будет участвовать в еврокубках впервые в истории. Поэтому эти клубы не одного уровня, итальянская команда довольно свежее явление.
Я согласен, что Фабрегас не гарант успешности в топ команде, но он уж точно лучше Лиама.
Теперь надвиньте глубже феску !