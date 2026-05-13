  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Челси» нет фаворита на пост тренера, рассматриваются Алонсо и Ираола. Клуб готов назначить более опытного тренера, чем Мареска и Росеньор (ESPN)
22

У «Челси» нет фаворита на пост тренера, рассматриваются Алонсо и Ираола. Клуб готов назначить более опытного тренера, чем Мареска и Росеньор (ESPN)

У «Челси» нет фаворита на пост тренера.

У «Челси» нет предпочтительного кандидата на пост главного тренера. 

Как сообщает ESPN, лондонский клуб рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо или Андони Ираолы, но фаворита на эту должность в данный момент нет. 

Отмечается, что «синие» готовы назначить более опытного специалиста, чем Энцо Мареска и Лиэм Росеньор, которые руководили командой в этом сезоне, но еще изучает разные варианты. 

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 36 туров. Пост исполняющего обязанности главного тренера занимает Калум Макфарлейн.

«Зенит» уже точно чемпион?34911 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoЧелси
logoАндони Ираола
logoпремьер-лига Англия
logoХаби Алонсо
logoКалум Макфарлейн
logoЭнцо Мареска
logoЛиэм Росеньор
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В идеале конечно какой нить молодой тренер, до 30 и контракт на 15 лет, все как Челси любит
Ответ Алексей Филиппов
В идеале конечно какой нить молодой тренер, до 30 и контракт на 15 лет, все как Челси любит
Почеттино, Поттер, Мареска - кому из них 30 или "до"?
Ответ Алексей Филиппов
В идеале конечно какой нить молодой тренер, до 30 и контракт на 15 лет, все как Челси любит
Темненький и с дредами. Желательно, чтобы в Лего понимал.
Алонсо, Фабрегас? Зачем? Говорят во втором дивизионе Бельгии появился перспективный тренер с ультрасовременными тактиками. Аристократам однозначно нужно присмотреться к этой находке👍🏻
Ответ Бутсы Крооса
Алонсо, Фабрегас? Зачем? Говорят во втором дивизионе Бельгии появился перспективный тренер с ультрасовременными тактиками. Аристократам однозначно нужно присмотреться к этой находке👍🏻
Фабрегас, конечно, очень опытный тренер с новаторским видением "трофеи не главное".

Не, серьёзно, окей Алонсо, там и титул в очень тяжёлых условиях и, хоть и неудачная, но работа в Реале. А в чём разница между Сеском и Лиэмом с точки зрения тренерства?

Оба возглавляли клубы примерно одного уровня в чемпионатах примерно одного уровня.
Оба не долго, оба неплохо справлялись.

Одного пригласили в топ-клуб и мы выяснили, что это не его уровень.
Второго ещё нет, но с его подходом мы бы тоже это выяснили крайне вероятно.

В чём разница то?
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Фабрегас, конечно, очень опытный тренер с новаторским видением "трофеи не главное". Не, серьёзно, окей Алонсо, там и титул в очень тяжёлых условиях и, хоть и неудачная, но работа в Реале. А в чём разница между Сеском и Лиэмом с точки зрения тренерства? Оба возглавляли клубы примерно одного уровня в чемпионатах примерно одного уровня. Оба не долго, оба неплохо справлялись. Одного пригласили в топ-клуб и мы выяснили, что это не его уровень. Второго ещё нет, но с его подходом мы бы тоже это выяснили крайне вероятно. В чём разница то?
Ну если серьезно, то я вообще не понимал хайпа вокруг Росеньора. Не слышал о нем пока Челси не стал интересоваться. Возглавил Страсбург и максимум что он сделал это 7 место и попадание в ЛК, был ли он тренер уровня синих? Нет. Мало того что неудачно показал себя, так ещё и оказалось что он упертая личность. Вместо того чтобы думать о положении команды, вывел из старта одного из главного игрока клуба в самый неподходящий момент.

Фабрегас или Росеньор. Начнем с того, у кого лучше понимание футбола. Сеск довольно всеми знакомый футболист и карьера у него получилась успешной. Лиам был довольно таки средним болером. Немаловажна и их позиция на поле. Испанец был полузащитником, а полузащитники знают толк: Пеп, Анчи, Дель Боске, Зизу.

Страсбург или Комо. Страсбург середняк Лиги 1, и 7 место с этой командой не есть что то великое. Комо выбрался из Серии Б недавно, причем тогда Сеск ассистировал, а уже став главным тренером закрепил команду в десятке и сделал конкурентоспособной и будет участвовать в еврокубках впервые в истории. Поэтому эти клубы не одного уровня, итальянская команда довольно свежее явление.

Я согласен, что Фабрегас не гарант успешности в топ команде, но он уж точно лучше Лиама.
Связались с Енисеем уже?
Ответ fussballer
Связались с Енисеем уже?
Зачем уволили Мареску ?
Теперь надвиньте глубже феску !
Если есть возможность получить Алонсо его надо назначать.
Ну так назначьте обоих. Делов то.
Готов ли владелец клуба к серьезному тренеру?
Вроде Челси запретили трансферы делать. Кто туда пойдёт?
Ответ Edgar Davids_1117089057
Вроде Челси запретили трансферы делать. Кто туда пойдёт?
Запрет сняли. Но их жёстко штрафанули. Только что уточнил. Извиняюсь
Возвращайте Жозе "Особенного" Моуриньо!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
11 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
12 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
13 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
33 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
45 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
51 минуту назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
58 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
22 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем