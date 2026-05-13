Медиагруппа, владеющая ABC и Relevo, объявила об отставке президента вскоре после речи Переса с критикой изданий

У владеющей ABC и Relevo компании сменится президент.

Вскоре после того, как Флорентино Перес раскритиковал ABC и Relevo (это спортивное издание закрылось весной прошлого года – Спортс’‘), владеющая этими изданиями медиагруппа объявила о смене руководства.

Президент «Реала » во вторник обвинил СМИ в нападках на его клуб и вступил в перепалку с журналистом Рубеном Каньисаресом.

Почти в то же время медиагруппа Vocento объявила, что ее глава Игнасио Ибарра Аснар 12 мая уведомил совет директоров о желании покинуть свою должность.