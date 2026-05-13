  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медиагруппа, владеющая ABC и Relevo, объявила об отставке президента вскоре после речи Переса с критикой изданий
21

Медиагруппа, владеющая ABC и Relevo, объявила об отставке президента вскоре после речи Переса с критикой изданий

У владеющей ABC и Relevo компании сменится президент.

Вскоре после того, как Флорентино Перес раскритиковал ABC и Relevo (это спортивное издание закрылось весной прошлого года – Спортс’‘), владеющая этими изданиями медиагруппа объявила о смене руководства.

Президент «Реала» во вторник обвинил СМИ в нападках на его клуб и вступил в перепалку с журналистом Рубеном Каньисаресом.

Почти в то же время медиагруппа Vocento объявила, что ее глава Игнасио Ибарра Аснар 12 мая уведомил совет директоров о желании покинуть свою должность.

«Зенит» уже точно чемпион?34912 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Так вот кто настоящий Диктатор. Впрочем это не новость
Подумал, что об отставке Переса объявила
Дон Корлеоне
Четко сработали. Если журналисты занимаются ерундой, значит руководитель не занимается ими.
Ответ ТГканал - Кафедра футбола
Четко сработали. Если журналисты занимаются ерундой, значит руководитель не занимается ими.
что ты несешь? то есть, если журналисты не карманные и пишут что-то против Реала, это автоматически ерунда и за любую критику Реала их нужно увольнять? как ты с таким мышлением можешь какой-то ТГ-канал вести и влиять на чье-то мнение? ты будешь в шоке, но гадости в этом мире пишут не только про Реал.
Дон Фло хочет уважения.
легко отделался президент только в отставку ушел а мог ведь и из окна выпасть)))
дедушка Перес решил показать, что хватку не теряет. Неплохо
а как насчет нападок Реал ТВ на всех подряд? Самый лицемерный клуб в мире с самым лицемерным президентом!
Ответ василий иванов
а как насчет нападок Реал ТВ на всех подряд? Самый лицемерный клуб в мире с самым лицемерным президентом!
Самые лицемерные 18 лет платили судьям
Гениально Перес разнёс эту организацию. Великий человек.
Ответ Dexter Morgan
Гениально Перес разнёс эту организацию. Великий человек.
Созвал журналюг и высказал им все в лицо, с перечислением имён. А потом объявил о выборах и вызвал на бой конкурентов.
Можно как угодно к нему относиться, но он смелый человек. Точно не тряпка.
Ответ goojitzuuu
Созвал журналюг и высказал им все в лицо, с перечислением имён. А потом объявил о выборах и вызвал на бой конкурентов. Можно как угодно к нему относиться, но он смелый человек. Точно не тряпка.
Согласен. Вот на таких людях наш мир и строится. Таких, как Перес, никто и никогда не сможет сломить. Перес ничего не боится. Ещё и повесточников вынес.
Ах вот для чего он эту прессуху задумал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пускай девушка задаст вопрос. Вы все очень некрасивые». Перес – журналистам-мужчинам на пресс-конференции
12 мая, 21:18
Перес – журналисту ABC: «Вы каждый день нападаете на «Реал». Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе»
12 мая, 18:24
Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»
12 мая, 17:49
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
12 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
13 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
14 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
34 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
46 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
52 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
59 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
23 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем