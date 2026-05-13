  • Муравьева хочет покинуть сборную России, юниор «МЮ» в списке Карпина, огненное выступление президента «Реала», скандал с футболистом Медиалиги, смерть игрока НБА и другие новости
21

1. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Пишут, что 19-летняя спортсменка может перейти в сборную Франции, также она рассматривала возможность выступать за США. Муравьева планировала поработать с американским тренером Рафаэлем Арутюняном еще до ухода от Евгения Плющенко. Александр Лакерник считает, что «сборная России проживет и без Муравьевой», по мнению Ирины Родниной, Софья «поняла, что в нашей стране ей ничего не светит», при этом Яна Рудковская заявила, что у фигуристки действующий контракт с «Ангелами Плющенко».

2. Хавбек молодежки «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов включен в расширенный список сборной России. Собрали его хайлайты в Англии.

3. Флорентино Перес выдал ярчайший перформанс на пресс-конференции: с ходу дал понять, что не уходит и анонсировал досрочные выборы. Ну а затем вновь набросился на «Барсу» из-за дела Негрейры (в УЕФА готовится отчет на 600 страниц), разнес журналистов (особенно досталось колумнистке из ABC) и пожаловался на украденные трофеи и утечки из раздевалки. «Барселона» отреагировала – юристы уже изучают нападки президента «Реала».

4. Игрок FC ViBE Ахмедпаша Галбацдибиров отобрал футболку Сперцяна у 16-летнего подростка после игры с «Динамо». Медиалига пожизненно отстранила футболиста, а Николай Осипов пообещал вернуть майку мальчику. В FC ViBE заявили, что Галбацдибиров раскаялся в содеянном. В МФЛ это уже третий пожизненный бан за год.

5. Баскетболист «Мемфиса» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка. После яркого дебюта карьера Кларка получилась действительно мрачной.

6. Криштиану Роналду испортили праздник – «Аль-Наср» пропустил от «Аль-Хилаля» на 98-й минуте после глупого привоза вратаря и не смог досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Впрочем, шансы на титул по-прежнему очень высокие, да и сам португалец не унывает.

7. Кубок Стэнли. «Вегас» вышел вперед в серии второго раунда с «Анахаймом» (3-2, 3:2 ОТ в пятом матче), Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме (а также получил шайбой в колено при блокировке броска, но вернулся в игру).

«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв четвертый матч серии (3:2). Томпсон забил шальной гол с отскоком шайбы от стекла за воротами, Демидов отметился передачей за «Канадиенс». 

8. Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме, у Хачанова первый с августа 2025-го четвертьфинал «Мастерса». Все результаты – здесь.

Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале тысячника, остальные результаты – по ссылке.

9. Плей-офф НБА. «Сан-Антонио» с 27+17 от Вембаньямы разгромил «Миннесоту» с разницей «+29» и повел 3-2 в серии второго раунда. 

10. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Малинин сообщил, что может взять паузу в карьере.

11. Появилась информация, что Александр Овечкин в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Однако научный рецензент хоккеиста отметил, что вопрос о защите отложен до завершения карьеры.

12. Защитник «Реала» Дани Карвахаль не поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Испании.

13. Сандро Шварц хочет от ЦСКА защищенный контракт на 3 года с зарплатой 2-2,5 млн евро. В борьбу за немца вступило и «Динамо», а армейцы также рассматривают Марцела Личку.

14. Матвей Сафонов и другие вратари «ПСЖ» с помощью регбийных щитов отрабатывали игру при стандартах перед финалом ЛЧ.

15. «Трактор» назначит 63-летнего американца Скотта Гордона на пост главного тренера.

16. Пражской «Славии» присудили техническое поражение за прорыв фанатов на поле и нападение на игроков «Спарты».

Цитаты дня

Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»

Жена Тикнизяна Ромашкина: «Футбол что, квантовая физика? Нет. Начинаешь что-то понимать, а вместо поощрения – «эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»

Снейдер о «Барсе»: «Клуб не брал ЛЧ больше 10 лет, а празднует победы в Ла Лиге, будто снова покорил футбол. Фанаты сравнивают 18-летнего парня с Роналду, который доминировал 20 лет»

Флик о том, что Ямаль держал флаг Палестины на параде: «Такие вещи мне не нравятся. Я поговорил с ним, это его решение, он совершеннолетний. Нужно учитывать ожидания людей от нас»

Лунев об игроках «Краснодара»: «Говорили: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» За языком не следят, живут в своих иллюзиях»

Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»

