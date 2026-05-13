«Пускай девушка задаст вопрос. Вы все очень некрасивые». Перес – журналистам-мужчинам на пресс-конференции

Перес – журналистам-мужчинам: вы некрасивые, пускай девушка задаст вопрос.

Президент «Реала » встретился с представителями прессы после заседания совета директоров мадридского клуба во вторник.

«Я мог бы остаться здесь на весь вечер, я прекрасно провожу время. Пускай вон та девушка задаст вопрос, вы все очень некрасивые», – сказал Перес журналистам-мужчинам.