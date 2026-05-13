Кисляк интересен «ПСЖ». Кампуш следит за российским рынком и запрашивал отчеты по хавбеку ЦСКА в последние недели
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может присоединиться к Матвею Сафонову.
По сведениям L’Equipe, «ПСЖ» может отпустить Ли Кан Ина, если «Атлетико» предпримет попытку его купить, тем более что парижанам интересен Хулиан Альварес.
На замену корейцу чемпионы Франции хотят взять Магна Аклиуша («Монако»), за которым также следит «Манчестер Сити».
Однако советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш следит за российским рынком и в последние недели запрашивал и несколько отчетов по Кисляку. Хотя Матвей – игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш, он, как утверждается, тоже соответствует игровым принципам Луиса Энрике.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Плюс в ПСЖ не дураки сидят, знают про лимит. Если что не так пойдет, за 10-13 лямов всегда сольют Батракова или Кисляка в Зенит/Спартак. Почти беспроигрышная лотерея.