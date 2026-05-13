  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк интересен «ПСЖ». Кампуш следит за российским рынком и запрашивал отчеты по хавбеку ЦСКА в последние недели
105

Кисляк интересен «ПСЖ». Кампуш следит за российским рынком и запрашивал отчеты по хавбеку ЦСКА в последние недели

«ПСЖ» интересуется Кисляком.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может присоединиться к Матвею Сафонову.

По сведениям L’Equipe, «ПСЖ» может отпустить Ли Кан Ина, если «Атлетико» предпримет попытку его купить, тем более что парижанам интересен Хулиан Альварес.

На замену корейцу чемпионы Франции хотят взять Магна Аклиуша («Монако»), за которым также следит «Манчестер Сити».

Однако советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш следит за российским рынком и в последние недели запрашивал и несколько отчетов по Кисляку. Хотя Матвей – игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш, он, как утверждается, тоже соответствует игровым принципам Луиса Энрике.

«Зенит» уже точно чемпион?34912 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoМатвей Кисляк
logoЛи Кан Ин
logoАтлетико
logoМагн Аклиуш
logoЦСКА
logoХулиан Альварес
logoМонако
logoвозможные трансферы
logoлига 1 Франция
Луиш Кампуш
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ПСЖ походу думают, что формула успеха это игроки из РПЛ
Ответ Растин Кол
ПСЖ походу думают, что формула успеха это игроки из РПЛ
Наверное в ПСЖ поняли, что игроки с именем Матвей являются счастливыми для клуба: с Сафоновым в составе 2 сезона подряд выходят в финал ЛЧ - и хотят усилить результаты )
Ответ Растин Кол
ПСЖ походу думают, что формула успеха это игроки из РПЛ
Взяли Сафонова за 20 и дошли до финала ЛЧ...
ПСЖ Сафонова, Батракова и Кисляка
Ответ funnynerd21
ПСЖ Сафонова, Батракова и Кисляка
ПСЖ собирает сборную России к 100-летнему юбилею ЧМ.
Ответ funnynerd21
ПСЖ Сафонова, Батракова и Кисляка
И Мелкадзе
Раньше я бы над этим посмеялся, но после Сафонова уже и не кажутся такие новости космическими.
Состав ПСЖ через три года: в воротах Сафонов, на флангах Денисов и Саусь, центральные защитники Дивеев, Осипенко. В нападении легендарное трио ЗаМеС - Заболотный, Мелкадзе, Соболев
Ответ alexey102rus
Состав ПСЖ через три года: в воротах Сафонов, на флангах Денисов и Саусь, центральные защитники Дивеев, Осипенко. В нападении легендарное трио ЗаМеС - Заболотный, Мелкадзе, Соболев
В финале ЛГ они унижают "Реал" Мбаппе и Жозе Моуринью 8:2.
Ответ Виталий Колесников
В финале ЛГ они унижают "Реал" Мбаппе и Жозе Моуринью 8:2.
ЛГ - Лига Грандов?
Тюку ещё подпишите! И Глебова с Пиняевым на фланги.
Ответ neutralthoughts
Тюку ещё подпишите! И Глебова с Пиняевым на фланги.
И Денисова вместо Хакими
Ответ funnynerd21
И Денисова вместо Хакими
Максименко вторым вратарём
Кисляк, Батраков, кто следующий? Подозреваю, что Осипенко на смену Маркиньосу
Ответ Ебздрогыч
Кисляк, Батраков, кто следующий? Подозреваю, что Осипенко на смену Маркиньосу
Ненахов вместо хакими
Ответ БЕ
Ненахов вместо хакими
Соболев вместо Дембеле
ПСЖ (Россия)
Ответ Gardarike
ПСЖ (Россия)
Пассажирский Состав Жигулевского?
Ответ Быстров_Иуда
Пассажирский Состав Жигулевского?
жиганОвского
не тот клуб назвали Пари НН
Вообще, ПСЖ хорошо могут пристроиться. Пока остальные лиги нос воротят от РПЛ из-за политики, ПСЖ будет снимать сливки за бесценок) за 20 лямов лучшего вратаря лиги, за 20 батракова и за 20 Кисляка - лучших молодых игроков чемпионата. Это копейки, сейчас из сербской лиги дороже купить кого-то.
Плюс в ПСЖ не дураки сидят, знают про лимит. Если что не так пойдет, за 10-13 лямов всегда сольют Батракова или Кисляка в Зенит/Спартак. Почти беспроигрышная лотерея.
Ответ Илья Егоров
Вообще, ПСЖ хорошо могут пристроиться. Пока остальные лиги нос воротят от РПЛ из-за политики, ПСЖ будет снимать сливки за бесценок) за 20 лямов лучшего вратаря лиги, за 20 батракова и за 20 Кисляка - лучших молодых игроков чемпионата. Это копейки, сейчас из сербской лиги дороже купить кого-то. Плюс в ПСЖ не дураки сидят, знают про лимит. Если что не так пойдет, за 10-13 лямов всегда сольют Батракова или Кисляка в Зенит/Спартак. Почти беспроигрышная лотерея.
с точки зрения актива- беспроигрышный вариант, если не сломаются
всё просто, игроки из нашего чемпионата достаточно не плохи по игровым качествам и цене не высокой, аналоги в европе стоят на порядок больше...
Ответ </c/>
всё просто, игроки из нашего чемпионата достаточно не плохи по игровым качествам и цене не высокой, аналоги в европе стоят на порядок больше...
Комментарий скрыт
Ответ Денис Артаньянов
Комментарий скрыт
это очевидно, пойми, если игрока могут купить за 15-20, а за аналога просят 50-60 и игровые качества плюс-минус одинаковы, то будут выбирать первого, но есть нюанс, Кисляку 20 лет, перспектива вырасти в хорошего игрока есть, попробовать посмотреть на деле что представляет из себя вполне вариант...не исключил бы перехода в похожий клуб, но тут многое зависит и от клуба и от игрока в случае предложения...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк о неудачах ЦСКА весной: «Недовольны, хотим найти причину, но пока не получается. Сезон стопроцентно можно считать провальным»
6 мая, 22:24
Агент Кисляка: «Они с Батраковым в Европе будут на ведущих позициях, а не одними из. Матвей готовится, учит английский и испанский языки»
6 мая, 14:55
Агент Кисляка о будущем: «Идут переговоры с Европой и другими континентами. Примерно 10 европейских клубов готовы платить сумму, которую попросит ЦСКА»
6 мая, 11:22
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
13 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
14 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
15 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
35 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
47 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
53 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
сегодня, 10:45
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
24 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем