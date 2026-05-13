Кисляк интересен «ПСЖ». Кампуш следит за российским рынком и запрашивал отчеты по хавбеку ЦСКА в последние недели

«ПСЖ» интересуется Кисляком.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может присоединиться к Матвею Сафонову.

По сведениям L’Equipe, «ПСЖ » может отпустить Ли Кан Ина, если «Атлетико » предпримет попытку его купить, тем более что парижанам интересен Хулиан Альварес .

На замену корейцу чемпионы Франции хотят взять Магна Аклиуша («Монако »), за которым также следит «Манчестер Сити».

Однако советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш следит за российским рынком и в последние недели запрашивал и несколько отчетов по Кисляку. Хотя Матвей – игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш, он, как утверждается, тоже соответствует игровым принципам Луиса Энрике.