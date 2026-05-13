Роналду об упущенном досрочном чемпионстве: «Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!»
Криштиану Роналду опубликовал сообщение после того, как «Аль-Наср» упустил победу на последней минуте игры с «Аль-Хилалем» (1:1) и не сумел досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.
«Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!
Спасибо всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!» – написал форвард.
«Аль-Наср» на 5 очков опережает «Аль-Хилаль» в лиге Саудовской Аравии. У команды Роналду осталась одна игра, у команды Малкома – две
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Этот переобувальшик вообще сам понимает, что говорит 🤣? Особенно забавен тот факт, что в чемпионате Наср набрал фору по очкам сразу после нытья Роналду и его забастовки. Таких лицемеров еще поискать...