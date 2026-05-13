  Роналду об упущенном досрочном чемпионстве: «Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!»
Роналду об упущенном досрочном чемпионстве: «Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!»

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после того, как «Аль-Наср» упустил победу на последней минуте игры с «Аль-Хилалем» (1:1) и не сумел досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

«Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!

Спасибо всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!» – написал форвард.

«Аль-Наср» на 5 очков опережает «Аль-Хилаль» в лиге Саудовской Аравии. У команды Роналду осталась одна игра, у команды Малкома – две

«Зенит» уже точно чемпион?35017 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Генератор статусов в ВК знает свое дело)
Выше заплаканные лица, сопли в стороны!
да, это вам не в млсе чилить
Роналду о чемпионате СА: "Мечта близка".
Роналду о ЧМ: "выиграть ЧМ для меня не мечта".

Этот переобувальшик вообще сам понимает, что говорит 🤣? Особенно забавен тот факт, что в чемпионате Наср набрал фору по очкам сразу после нытья Роналду и его забастовки. Таких лицемеров еще поискать...
Ответ DirkVoid
Он недалекий, но прекрасно понял какая у него фан база) Еще более недалекая чем он. Им такое заходит, а не все эти ваши Месси с Кубками Мира и 8 Золотыми Мячами))))
Вангую, что азиатская ЛЧ-2 задним числом станет для него второй мечтой, и он будет себе приписывать ее к своим 5 европейским ЛЧ. С товарищеской Лигой Наций для его недалекой фанбазы это уже прокатило, когда на серьезных щах две ЛН приравнивали к одному ЧМ))
Если что, то насру очков накинут, схема проверенная
Роналду лучший бомбардир в истории футбола и по ассистам в лч меси так и остался вторым в лч Уефа по факту на вечно прими это и успокойся уже вам же Чемпионат Саудовская Аравии не интересен что вы приходите чтоб Роналду хейтит но он больше забил чем меси это Факт
мечтает выиграть лигу верблюдов, но не мечтает выиграть чемпионат мира
Фейурвые кубки и мячи и вообще он 2ой так и остался вторым в лч Уефа по факту на вечно
Обидно на самом деле, да это кубок верблюдов и слюней с песка, но для Роналду это радость хоть какая то. Надеюсь возьмёт , без стёба
«Аль-Наср» упустил победу над «Аль-Хилалем» из-за автогола Бенто на 98-й – вратарь не удержал мяч после аута. Команда Роналду стала бы чемпионом в случае победы
12 мая, 20:15
«Аль-Наср» на 5 очков опережает «Аль-Хилаль» в лиге Саудовской Аравии. У команды Роналду осталась одна игра, у команды Малкома – две
12 мая, 20:12
Давиде Анчелотти: «У Роналду уникальная рабочая этика. Он позволил себе бокал шампанского после получения «Золотого мяча» в 2014-м и попросил доптренировку – чтобы «сжечь» лишнее»
12 мая, 18:15
