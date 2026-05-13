CTA о падении Беллингема в штрафной «Барсы»: «Действие Гарсии было выполнено в рамках естественной динамики его движения. Невмешательство ВАР соответствует протоколу»
В техническом комитете судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прокомментировали спорный эпизод в матче «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги (2:0).
На 54-й минуте игры полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем упал в штрафной площади каталонцев после удара локтем со стороны Эрика Гарсии. Англичанин получил рассечение на губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.
«Контакты в таких эпизодах должны оцениваться на основе их силы, умышленности и последствий. С точки зрения CTA, это действие было выполнено в рамках естественной динамики движения защищающегося игрока, который, двигаясь, в конечном итоге коснулся лица соперника своей рукой.
Мы считаем, что решение, принятое в поле, могло быть оставлено в силе. Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, которая полностью открыта для трактовок, и, согласно философии ВАР, мы никоим образом не имеем дело с явной ошибкой. Таким образом, невмешательство [видеоассистентов] соответствует протоколу», – заявили в CTA.
1. Забежать в штрафную - ✅
2. Самостоятельно найти выставленную руку в штрафной - ✅
3. Побежать не в сторону ворот с мячом, а в сторону руки (а что делать если забивать не умеешь) - ✅
4. Посильнее наткнуться на эту руку сзади, дабы показалось что это пенальти - ✅
5. Упасть типо без сознания, дабы судья точно отреагировал, дома и в школе такое работает - ✅
6. Получить пенальти (черт, забыл, движения руки в мою сторону то не было, я на нее сам наткнулся, ну ладно, хоть полежал) - ❌
Типичный игровой день сметанного
