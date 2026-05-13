  • CTA о падении Беллингема в штрафной «Барсы»: «Действие Гарсии было выполнено в рамках естественной динамики его движения. Невмешательство ВАР соответствует протоколу»
CTA поддержал решение судьи не давать «Реалу» пенальти в класико.

В техническом комитете судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прокомментировали спорный эпизод в матче «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги (2:0).

На 54-й минуте игры полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем упал в штрафной площади каталонцев после удара локтем со стороны Эрика Гарсии. Англичанин получил рассечение на губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод. 

«Контакты в таких эпизодах должны оцениваться на основе их силы, умышленности и последствий. С точки зрения CTA, это действие было выполнено в рамках естественной динамики движения защищающегося игрока, который, двигаясь, в конечном итоге коснулся лица соперника своей рукой.

Мы считаем, что решение, принятое в поле, могло быть оставлено в силе. Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, которая полностью открыта для трактовок, и, согласно философии ВАР, мы никоим образом не имеем дело с явной ошибкой. Таким образом, невмешательство [видеоассистентов] соответствует протоколу», – заявили в CTA.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

Помню болелы Мадрида с пеной у рта защищали заключения СТА после спорных эпизодов в играх Барсы.
Для тех кто это считает ударом локтем, советую посмотреть другое Эль Классико с участием прошлых звёзд в лице Марсело и Месси. Когда Барса вырвала победу на 91 минуте и Месси праздновал показав свою футболку с его номером в сторону фанатов. В этой игре Марсело акцентированно бьёт Месси по лицу в прыжке, все лицо Месси в крови. Свисток ничего не было играем дальше, Месси даже не жалуется встаёт и идёт играть дальше только уже злее и хоронит Мадрид. Вот тогда это был удар логтем, а не вот это со стороны Гарсии. Хватит уже скулить глоры Реала, не вам про судей ныть.
Да там кучу уже таких моментов насобирали в пользу мчк в аналогичных ситуациях, но истинный мадридист напишет: это другое 👍
не помню какой Классико но был момент когда Месси зарядил от души в челюсть Рамоса, что у второго аж морду сплющило но вместо же Месси её получил Рамос за разговоры🤣 сколько мы ржали тогда, прям бальзам на душу)
реал не устал позориться????
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
План просто, что делать когда по игре ты ноль:
1. Забежать в штрафную - ✅
2. Самостоятельно найти выставленную руку в штрафной - ✅
3. Побежать не в сторону ворот с мячом, а в сторону руки (а что делать если забивать не умеешь) - ✅
4. Посильнее наткнуться на эту руку сзади, дабы показалось что это пенальти - ✅
5. Упасть типо без сознания, дабы судья точно отреагировал, дома и в школе такое работает - ✅
6. Получить пенальти (черт, забыл, движения руки в мою сторону то не было, я на нее сам наткнулся, ну ладно, хоть полежал) - ❌

Типичный игровой день сметанного
Эрик не специально его ударил. Борьба за мяч. Если за такие моменты штрафовать, это уже не спорт. Помимо этого эпизода сколько грубостей было у дельфинов, судья молчал. Даже за явную симуляцию Вини не наказал, тогоже Беллингема за фейковые падения в штрафной.
Гарсия бежал и махал руками на уровне плечевой кости плюс поворот из-за чего размах увеличился,а не на уровне головы. Это они и называют естественной динамикой. Джуд сам подсел и в итоге голова оказалась на уровне локтя Гарсии, в противном случае это была бы игра рука в руку.
А ты попробуй резко менять направление во время бега
Нет крови - нет пенальти !
Мы в курсе
Есть кровь - тоже нет пенальти , Мбаппе в курсе))
У Беллингема как раз была кровь)
Эти позорники все бегают по веткам доказывать что пенка была 🤣
Типы, вас каталонцы растоптали наглухо, понимаю что у вас агония, но хорош уже слезы лить и скулить👍
И куда теперь балаган ТВ будет копать? В сторону "лига Негрейры купила технический комитет судей"? СТА подтвердил правоту арбитра, всё остальное не имеет значение. Сотрясание эфира и постоянные жалобы с экрана, как и мнение диванных аналитиков, значения не имело и ранее, и не будет иметь в будущем. Доказывать свою правоту лучше игрой на футбольном поле. А игра Реала в эль Классико показала, что Барселона - чемпион по делу и по заслугам этого сезона. Зато весь сезон Реала - это сезон южноамериканского серала. Там как раз много южноамериканцев в составе
реал опозорился своей игрой на весь мир, вообще без сопротивления отдал матч Барселоне который сделал их чемпионами:) А теперь бегают и жалуются везде, я такого позорного клуба не встречал:))
Комментарий удален
Комментарий удален
ты уже спишь?
Если в заголовки новости СТА заменить на ГТА то даже не заметишь что смысл заготовка явно про описание игры)
урал Мадрид не устал ныть
