CTA о падении Беллингема в штрафной «Барсы»: «Действие Гарсии было выполнено в рамках естественной динамики его движения. Невмешательство ВАР соответствует протоколу»

CTA поддержал решение судьи не давать «Реалу» пенальти в класико.

В техническом комитете судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прокомментировали спорный эпизод в матче «Барселоны» и «Реала » в 35-м туре Ла Лиги (2:0).

На 54-й минуте игры полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем упал в штрафной площади каталонцев после удара локтем со стороны Эрика Гарсии . Англичанин получил рассечение на губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

«Контакты в таких эпизодах должны оцениваться на основе их силы, умышленности и последствий. С точки зрения CTA, это действие было выполнено в рамках естественной динамики движения защищающегося игрока, который, двигаясь, в конечном итоге коснулся лица соперника своей рукой.

Мы считаем, что решение, принятое в поле, могло быть оставлено в силе. Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, которая полностью открыта для трактовок, и, согласно философии ВАР, мы никоим образом не имеем дело с явной ошибкой. Таким образом, невмешательство [видеоассистентов] соответствует протоколу», – заявили в CTA.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»