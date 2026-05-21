«Аль-Наср» выиграл лигу Саудовской Аравии впервые с 2019 года и 11-й раз в истории

«Аль-Наср» выиграл лигу Саудовской Аравии.

«Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду , выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Команда Жорже Жезуша сегодня дома крупно победила «Дамак» (4:1) в 34-м туре и досрочно завоевала титул. Роналду сделал дубль, забив со штрафного и с игры.

Клуб из Эр-Рияда стал чемпионом впервые с 2019 года и 11-й раз в истории. Больше побед в лиге только у «Аль-Хилаля » (21) и «Аль-Иттихада» (14). «Аль-Хилаль» Карима Бензема в этом сезоне стал вторым, отстав от чемпиона на 2 очка.

За «Аль-Наср» также играют Жоау Феликс , Марцело Брозович , Кингсли Коман , Иньиго Мартинес и Садьо Мане.