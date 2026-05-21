«Аль-Наср» выиграл лигу Саудовской Аравии впервые с 2019 года и 11-й раз в истории

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Команда Жорже Жезуша сегодня дома крупно победила «Дамак» (4:1) в 34-м туре и досрочно завоевала титул. Роналду сделал дубль, забив со штрафного и с игры.

Клуб из Эр-Рияда стал чемпионом впервые с 2019 года и 11-й раз в истории. Больше побед в лиге только у «Аль-Хилаля» (21) и «Аль-Иттихада» (14). «Аль-Хилаль» Карима Бензема в этом сезоне стал вторым, отстав от чемпиона на 2 очка.

За «Аль-Наср» также играют Жоау ФеликсМарцело БрозовичКингсли Коман, Иньиго Мартинес и Садьо Мане.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Аль-Насра и Майями по 1 чемпионскому титулу с момента прихода туда Роналду и Лео.
(А также оба выигрывали предсезонный кубок)

При этом Майями имеет 1️⃣ первый по стоимости состав в МЛС и самый большой бюджет в лиге.

Тогда как Аль-Наср лишь 4️⃣ четвёртый в саудовской лиге по стоимости состава и имеет равный бюджет с 3-мя клубами (Аль-хиляль, Аль-Иттихад, Аль-Ахли + близко Аль-Кадисия)

Но здесь на сайте принято смеяться мол только Роналду упускает трофеи,
а великий Месси тащит худший клуб лиги в одиночку!
ОтветKitay Fanat
Но..но..но...но у Месси больше предголевых.
ОтветKitay Fanat
Месси дно примерно с 2017 года, т.е. лет 10 уже
кто? кто до Роналду следил за это лигой???
Вот что Роналду делает.
ВЕЛИКИЙ!
ОтветNasruaiEbana BCHK
Мне кажется даже сами фантики Месси не следят за МЛС, потому что знают что эта лига судейское днище имени аргентинца.
ОтветNasruaiEbana BCHK
Причём хейтеры, которые писал, мол, ушёл в верблюд лигу и все забудут о нем, никому не нужен
Уже 4ый год смотрят его матчи и результаты конкурентов🤣🤣🤣
Гений . Везде где был выиграл чемпионат .
Ответstif 95
Со Спортингом не выиграл
Дамаку забить может каждый второй, попробывал бы он в бургер лиге работникам Макдональдса клепать дубли!
ОтветГаби Жезус
Такой доступно только чипсоедам
ОтветГаби Жезус
Дамак - это клуб, который в итоге понизился в дивизион ниже?) Толчтовато троллишь, но для фанатов клубники и такое сойдет 😁
Аль Наср никогда не был местным гегемоном. В любом случае с победой!
Фигасе.
Странно, что они с таким составом не выиграли чемпионат намного раньше.
Пы.Сы. Я не слежу за этим чемпионатом, они для меня все на одно лицо - Аль.
Возможно, у других соперников команды Роналду тоже составы ого-го.
Но просто перечисление звёзд Насра удивило.
ОтветДандрей
Буну один из двух лучший вратарей чм 2022, без финала был бы он лучший. Жао Конселу (который очень неплох сейчас в барсе, в аренду отдали), Кулибали, Тео Эрнандес, Малком в абсолютном прайме, Рубен Невеш, Милинкович Савич, Митрович, Дарвен Нуньес, Бензема. Это только прям звезды Аль-Хиляла, есть еще ролевики. Только дурак не признает силу чемпионата. Если что Аль-Хилял без поражений прошел чемпионат
ОтветРома Хумаров
Плюс нужно вспомнить как Аль-Хиляль играл на клубном ЧМ, прям реально играл
это все благодаря великому!!!
На колени ригорпека!!
А что значит досрочно, если это последний тур?)
Величайший привёл клуб к титулу!
Чемпион во всех странах, где играл 🐐
