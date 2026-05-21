«Аль-Наср» выиграл лигу Саудовской Аравии впервые с 2019 года и 11-й раз в истории
«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
Команда Жорже Жезуша сегодня дома крупно победила «Дамак» (4:1) в 34-м туре и досрочно завоевала титул. Роналду сделал дубль, забив со штрафного и с игры.
Клуб из Эр-Рияда стал чемпионом впервые с 2019 года и 11-й раз в истории. Больше побед в лиге только у «Аль-Хилаля» (21) и «Аль-Иттихада» (14). «Аль-Хилаль» Карима Бензема в этом сезоне стал вторым, отстав от чемпиона на 2 очка.
За «Аль-Наср» также играют Жоау Феликс, Марцело Брозович, Кингсли Коман, Иньиго Мартинес и Садьо Мане.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
(А также оба выигрывали предсезонный кубок)
При этом Майями имеет 1️⃣ первый по стоимости состав в МЛС и самый большой бюджет в лиге.
Тогда как Аль-Наср лишь 4️⃣ четвёртый в саудовской лиге по стоимости состава и имеет равный бюджет с 3-мя клубами (Аль-хиляль, Аль-Иттихад, Аль-Ахли + близко Аль-Кадисия)
Но здесь на сайте принято смеяться мол только Роналду упускает трофеи,
а великий Месси тащит худший клуб лиги в одиночку!
Вот что Роналду делает.
ВЕЛИКИЙ!
Уже 4ый год смотрят его матчи и результаты конкурентов🤣🤣🤣
Фигасе.
Странно, что они с таким составом не выиграли чемпионат намного раньше.
Пы.Сы. Я не слежу за этим чемпионатом, они для меня все на одно лицо - Аль.
Возможно, у других соперников команды Роналду тоже составы ого-го.
Но просто перечисление звёзд Насра удивило.
Чемпион во всех странах, где играл 🐐