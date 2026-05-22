🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год

Роналду выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду впервые за пять лет выиграл официальный турнир на клубном уровне.

Сегодня «Аль-Наср », разгромив «Дамак» (4:1), стал чемпионом Саудовской Аравии.

Это первая победа португальца в составе клуба из Эр-Рияда, если не брать в расчет Кубок арабских чемпионов (2023), считающийся товарищеским турниром. Последнее выигранное соревнование до этого – Кубок Италии с «Ювентусом» в 2021-м.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл Лигу наций в 2025-м.