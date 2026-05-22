🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год
Роналду выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду впервые за пять лет выиграл официальный турнир на клубном уровне.
Сегодня «Аль-Наср», разгромив «Дамак» (4:1), стал чемпионом Саудовской Аравии.
Это первая победа португальца в составе клуба из Эр-Рияда, если не брать в расчет Кубок арабских чемпионов (2023), считающийся товарищеским турниром. Последнее выигранное соревнование до этого – Кубок Италии с «Ювентусом» в 2021-м.
В составе сборной Португалии Роналду выиграл Лигу наций в 2025-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Сделал разницу +3 дублем, чтоб уж наверняка
Ещё и со штрафного, местную хейтерню откачивают уже🤣🤣
Легенда!
Месси сразу в команду позвал своих дружков (Альба, Бускетс, Суарес) + подписал работяг на 20млн, сделал из "худшей" команды - самую дорогую по стоимости в МЛС и выиграл чемпионат. (все данные бьются на трансфермаркте)
Гений, не иначе, ну а матч Аль Наср 6:0 Интер Майами навсегда в истории останется.
Бгг..
Аль Наср же в период Роналду даже не топ 2 по трансферным тратам
Почему так много людей его хейтят.
Не в зп дело, и уж точно Месси не имеет никакого отношения к карьере Роналду.
Просто можно же поздравить человека, и взять в пример его карьеру, его путь.
Откуда он выбрался, по сути изначально не имея такого природного таланта.
Человек 35 лет жизни пашет, и стал легендой футбола. Это пример для миллионов людей, такие люди дают мотивацию молодежи.
У человека всегда новые цели, и он идёт к ним до победного! Просто молодец
Вот он в честь долгожданной победы запостил не командное фото с кубком, а коллаж из своих изображений. Это мелочь, но это символизирует всю его карьеру.
Месси тут действительно ни при чем, не было бы Месси - отношение многих не изменилось бы, мое - точно.
Ps. Насчет "не имея по сути такого природного таланта" это вы погорячились))
Вселенная должна подарить ему ЧМ
Кто ему там,что обязан
Итак дичайше повезло в 16 году