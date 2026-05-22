  • 🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год
Криштиану Роналду впервые за пять лет выиграл официальный турнир на клубном уровне.

Сегодня «Аль-Наср», разгромив «Дамак» (4:1), стал чемпионом Саудовской Аравии.

Это первая победа португальца в составе клуба из Эр-Рияда, если не брать в расчет Кубок арабских чемпионов (2023), считающийся товарищеским турниром. Последнее выигранное соревнование до этого – Кубок Италии с «Ювентусом» в 2021-м.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл Лигу наций в 2025-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
Какой же красавец РОН. Отдает всего себя на поле, все силы. Глаза горят как у молодого 23-х летнего пацана. Это дорогого стоит. При том, что человек добился всего в жизни и дай кому-то 1000 жизней прожить он не добьется и 10% от величия Криша. Но такое выстраданное чемпионство и очень важное!!! Поздравления лучшему в мире!
Зная, что при +1 может что угодно вратарь и одноклубники натворить
Сделал разницу +3 дублем, чтоб уж наверняка
Ещё и со штрафного, местную хейтерню откачивают уже🤣🤣
Легенда!
Комментарий скрыт
Роналду с 4ым по стоимости составом становится чемпионом, а владельцы днк бчк смеются и ставят в пример Месси, который пришёл в "худшую" команду МЛС и стал чемпионом. Решил проверить этот их факт и что я узнал:
Месси сразу в команду позвал своих дружков (Альба, Бускетс, Суарес) + подписал работяг на 20млн, сделал из "худшей" команды - самую дорогую по стоимости в МЛС и выиграл чемпионат. (все данные бьются на трансфермаркте)
Гений, не иначе, ну а матч Аль Наср 6:0 Интер Майами навсегда в истории останется.
Бгг..
ну Интер в МЛС и на зарплаты, и на трансферы больше всех в лиге тратил в победный сезон

Аль Наср же в период Роналду даже не топ 2 по трансферным тратам
С победой Криша, Жорже Жезуша и весь Аль Наср!
Все на Аль-Никольскую!!!!
Черный день в истории всех фанатов БЧК
У них радужный цвет каждый день) Сегодня сменился на черный 🤣
Позор. В новости про Роналду и Аль-Наср приплели каким-то макаром Барсу.
Читаю комментарии, и не пойму.
Почему так много людей его хейтят.
Не в зп дело, и уж точно Месси не имеет никакого отношения к карьере Роналду.
Просто можно же поздравить человека, и взять в пример его карьеру, его путь.
Откуда он выбрался, по сути изначально не имея такого природного таланта.
Человек 35 лет жизни пашет, и стал легендой футбола. Это пример для миллионов людей, такие люди дают мотивацию молодежи.
У человека всегда новые цели, и он идёт к ним до победного! Просто молодец
Байкот, неуважение к соперниками его куда деть?. Восхищаться этим??. Пять составов Насра перебрал и дюжину тренеров, получая 200 лямов - это достойно уважения?.. Не смеши.. Чего он не пришёл, как Месси, в последнюю команду и не поднял её со дна собственноручно??. Байкотер в своём репертуаре.. Хе.. ☝️😄
Попробую объяснить.... был бы он к примеру теннисистом с такими же достижениями - нет вопросов. Но он звезда командного спорта, и его эгоизм и дикое самолюбование не красит этот спорт, а отличие от его игры в прайме. Тем более как пример для миллионов людей, а он таким является. Такой себе пример. Проявляется это буквально во всем, и в игре тоже.
Вот он в честь долгожданной победы запостил не командное фото с кубком, а коллаж из своих изображений. Это мелочь, но это символизирует всю его карьеру.
Месси тут действительно ни при чем, не было бы Месси - отношение многих не изменилось бы, мое - точно.
Ps. Насчет "не имея по сути такого природного таланта" это вы погорячились))
Ну 1!!!!титул из 15.уже можно говорить что в спортивном плане приглашения Роналду себя не оправдало. Потому что имея такой состав выиграть всего 1 чемпионство. Это не просто слабо, это полный провал) но как и ожидалось тут глоры Роналду кричат что он топ. Тут все стабильно как раз)
Так они третьи по стоимости состава в этой лиге. Кроме того, еще есть Аль Кадиссия, котора плюс минус равная по составу. Да и есть еще команды с очень дорогим составом.
Ну вот о том и речь.так они умудрились ещё из Лч местных вылететь., где команды точно слабее, как Гамба осака на неделе
Выдающийся спортсмен.. Это не просто потрясающая, это необъяснимая и аномальная мотивация играть и побеждать даже в 40+ и даже после такой великой карьеры
это да, необъяснимая мотивация на плечах партнеров, создающих тебе моменты, в ущерб команде, набивать тебе статистику. Молодца!
Выздоравливай
Вот что Коман животворящий делает!
Легенда! Живет этой игрой.
Вселенная должна подарить ему ЧМ
Вылетит в 1/8 и будете сетовать опять га вселенную.
У чела 0+0 в ПО ЧМ🤣🤣🤣
Кто ему там,что обязан
Итак дичайше повезло в 16 году
