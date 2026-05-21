Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее он трижды выигрывал АПЛ и по два раза побеждал в Ла Лиге и Серии А

Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду стал чемпионом в четвертой стране.

Сегодня «Аль-Наср », за который выступает португальский нападающий, завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии, разгромив «Дамак» (4:1) в матче заключительного, 34-го, тура лиги.

На счету «Аль-Наср» 86 очков. «Аль-Хилаль», занявший второе место, набрал 84 балла.

Это первый чемпионский титул Роналду в Саудовской Аравии. Ранее он трижды выигрывал АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и по два раза становился чемпионом Испании и Италии с «Реалом» и «Ювентусом».