Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее он трижды выигрывал АПЛ и по два раза побеждал в Ла Лиге и Серии А
Криштиану Роналду стал чемпионом в четвертой стране.
Сегодня «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии, разгромив «Дамак» (4:1) в матче заключительного, 34-го, тура лиги.
На счету «Аль-Наср» 86 очков. «Аль-Хилаль», занявший второе место, набрал 84 балла.
Это первый чемпионский титул Роналду в Саудовской Аравии. Ранее он трижды выигрывал АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и по два раза становился чемпионом Испании и Италии с «Реалом» и «Ювентусом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Осталось ЧМ шанс есть
Успокойтесь уже хейтеры
973+261 за карьеру
141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент)
143+37 на уровне сборных (лучший по гол+пас)
В символической сборной АПЛ, Ла Лиги, Серии А, а теперь также Чемпион Саудовской Аравии👍
Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
Условно Модрич, Бензема, Родри не были близки к ЗМ после или перед своими ЗМ. Сомневаюсь, что Дембеле получит снова ЗМ, как по мне Хвича например сильнее в клубе, а в сборной Дембеле никогда ничего не решал.