Снейдер о «Барсе»: «Клуб не брал ЛЧ больше 10 лет, а празднует победы в Ла Лиге, будто снова покорил футбол. Фанаты сравнивают 18-летнего парня с Роналду, который доминировал 20 лет»
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер высказался о праздновании «Барселоной» победы в Ла Лиге.
«Это клуб, который не выигрывал Лигу чемпионов больше 10 лет, проваливается в Европе и каждый сезон терпит унижение, а потом празднует победы в чемпионате так, будто снова покорил футбол.
То, что болельщики «Барселоны» сравнивают 18-летнего парня с Криштиану Роналду по титулам чемпиона страны, говорит о многом – настолько низко пали стандарты в этом клубе.
Криштиану Роналду доминировал в Англии, Испании, Италии и Европе почти 20 лет. Болельщикам «Барселоны» стоило бы больше беспокоиться о прохождении стадий Лиги чемпионов, прежде чем пытаться троллить одного из величайших игроков в истории», – сказал Снейдер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
у меня вопрос если тоттенхем спасется от вылета в чемпионшип, есть методичка как надо правильно праздновать? также как победу в лч или ле? или как барса? или не праздновать?
клоуны эти бывшие игроки, которые пишут про празднования
Но когда Снейдер защищает Роналду и критикует Барсу, те же фанаты Барсы пишут уже совсем другое:
Толстяк не разбирается в футболе, Поэтому он и доигрывал в Турции, Даже гави лучше Снейдера и тд.
Если титул не ЛЧ значит теперь не праздновать?)