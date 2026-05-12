  • Снейдер о «Барсе»: «Клуб не брал ЛЧ больше 10 лет, а празднует победы в Ла Лиге, будто снова покорил футбол. Фанаты сравнивают 18-летнего парня с Роналду, который доминировал 20 лет»
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер высказался о праздновании «Барселоной» победы в Ла Лиге

«Это клуб, который не выигрывал Лигу чемпионов больше 10 лет, проваливается в Европе и каждый сезон терпит унижение, а потом празднует победы в чемпионате так, будто снова покорил футбол.

То, что болельщики «Барселоны» сравнивают 18-летнего парня с Криштиану Роналду по титулам чемпиона страны, говорит о многом – настолько низко пали стандарты в этом клубе.

Криштиану Роналду доминировал в Англии, Испании, Италии и Европе почти 20 лет. Болельщикам «Барселоны» стоило бы больше беспокоиться о прохождении стадий Лиги чемпионов, прежде чем пытаться троллить одного из величайших игроков в истории», – сказал Снейдер. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Обыкновенное празднование, где он там увидел "как будто покорили футбол", никто из клуба так не позиционирует этот успех, в этом случае просто голландец видит то, что хочет
Такая профессия теперь у него. Кто-то по завершению карьеры идёт работать спортивным менеджером или тренером, а кто-то идет в полицию празднований)
Может, у него горит, что у школьника к 18 годам столько же титулов Ла лиги, Евро, ЧМ, сколько у Роналду и Снейдера вместе взятых...
Команда выиграла национальный чемпионат, почему не отпраздновать?)
Потому что бывший игрок риала так сказал:))🤣🤣🤣
как надоели эти сержанта полиции празднования, Арсенал впервые за 20 лет вышел в финал лч, слишком радостно праздновали, барса взяла чемпионсво в очной встрече с прямым конкурентом, причем в крутом стиле, опять праздновали не так..., нет слов.
у меня вопрос если тоттенхем спасется от вылета в чемпионшип, есть методичка как надо правильно праздновать? также как победу в лч или ле? или как барса? или не праздновать?

клоуны эти бывшие игроки, которые пишут про празднования
Роналду так доминировал в Испании, что за 9 лет взял меньше чемпионств, чем 18-летний Ямаль. Не надо путать с Ла Лигой его доминирования над АПОЭлями, Галатасараями и Вольсбургами))
Комментарий скрыт
Какой душный дед Снейдер
Комментарий удален пользователем
Когда Снейдер в недавнем интервью сказал, что Реал плохо с ним обошёлся в 2008–09 годах и раскритиковал игру мадридцев против Баварии в этом сезоне ЛЧ, фанаты Барселоны писали: Снейдер молодец, Бывший игрок Реала даже выдал базу, Лучший и тд.
Но когда Снейдер защищает Роналду и критикует Барсу, те же фанаты Барсы пишут уже совсем другое:
Толстяк не разбирается в футболе, Поэтому он и доигрывал в Турции, Даже гави лучше Снейдера и тд.
Да не бомбит у меня, не бомбит
Интер даже дольше не брал ЛЧ) еще и потерпел самое позорное поражение в истории финалов ЛЧ, и все так же празднуют победу в серии А)
Ох уж этот доминатор в Ла Лиге с 2 чемпионствами... Снейдеру лишь бы набросить на клуб, который не правильно празднует, будь то Барса или Арсенал...
По-моему с одним. На второй год Барса выиграла, а он потом в Интер улетел.
Множество великих команд и вовсе многими десятилетиями не может покорить этот еврокубок. Тем более сине-гранатовые переживали смену поколений. Всё нормально, пусть празднуют!
Снейдер - игрок одного сезона
Я помню празднование у меренговых после финала кубка в 2011, да-да, это тот самый кубок, который Рамос под автобус уронил, и чё?)
Если титул не ЛЧ значит теперь не праздновать?)
ага, тоже хотел про это написать)) Это был их единстенный титул в том сезоне, по рангу самый малозначимый из трёх, но праздновали его они как раз так, как Снейдер описал
Лучше вспомни недавнюю их победу осенью в Классико, будто чемпионат мира выиграли. 😅
