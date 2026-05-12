Снейдер о «Барсе»: «Клуб не брал ЛЧ больше 10 лет, а празднует победы в Ла Лиге, будто снова покорил футбол. Фанаты сравнивают 18-летнего парня с Роналду, который доминировал 20 лет»

Снейдер о «Барсе»: они празднуют победы в Ла Лиге, будто снова покорили футбол.

Бывший полузащитник «Реала » Уэсли Снейдер высказался о праздновании «Барселоной» победы в Ла Лиге .

«Это клуб, который не выигрывал Лигу чемпионов больше 10 лет, проваливается в Европе и каждый сезон терпит унижение, а потом празднует победы в чемпионате так, будто снова покорил футбол.

То, что болельщики «Барселоны» сравнивают 18-летнего парня с Криштиану Роналду по титулам чемпиона страны, говорит о многом – настолько низко пали стандарты в этом клубе.

Криштиану Роналду доминировал в Англии, Испании, Италии и Европе почти 20 лет. Болельщикам «Барселоны» стоило бы больше беспокоиться о прохождении стадий Лиги чемпионов, прежде чем пытаться троллить одного из величайших игроков в истории», – сказал Снейдер.