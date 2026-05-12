Жена Тикнизяна Ромашкина: «Футбол что, квантовая физика? Нет. Начинаешь что-то понимать, а вместо поощрения – «эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»
Яна Ромашкина, экс-ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, в интервью Спортсу’‘ высказалась о предвзятом отношении к женщинам в футболе.
– Мужчинам легче в плане футбола, потому что вы в нем всю жизнь. В детстве играли, потом рубились в свои FIFA, собирали карточки и наклейки, смотрели миллион матчей. Конечно, вы априори про него знаете больше.
Но точно так же я начну говорить: «Ой, парни, ну что вы в моду лезете. Вы же там не разбираетесь». Да, мужчина может подтянуть знания, но если я в этом с детства, у меня насмотренности и бэкграунда в любом случае гораздо больше. Пока ты читал журнал «Футбол», я листала гламурные журналы. Давай как-то уважительнее друг к другу.
Для вас футбол – это не сложно. Да и что такого, что ты в нем разбираешься? От этого становишься лучше как человек?
– Нет, но если ты работаешь на спортивном канале, разбираться в нем логично.
– Так мы и приходим с желанием разбираться. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Начинаешь понимать что-то, а вместо поощрения читаешь – эскорт, шлюха. Хотя можно же представить, насколько девушке сложно вникнуть, выучить все и, несмотря на сексизм, двигаться дальше. Это же вопрос времени.
Футбол что, квантовая физика? Прям пипец как сложно и не разобраться? Нет, конечно, – сказала Ромашкина.
Я в детстве ни там ни там небыл)
"Стыдно не учиться "(с)
Сначала сами презентуют себя как определенный товар, качают губы, груди, выходят в эфир полуголыми, а потом обижаются, что их критикуют за это и воспринимают только как представительниц древнейшей, а не футбольных экспертов. Это все равно как какой-нибудь стриптизер жаловался, что никому не интересен его диплом инженера и богатый кругозор.
Что-то я не припомню, чтобы Ромашкина вела какой-нибудь тематический блог с разбором тактики, делала эксклюзивные анонсы предстоящих матчей ЛЧ, анализировала изменения в игре «Сити» с приходом Холланда… Только и исключительно короткие юбки, глубокие декольте, улыбки, глупые шутки и образ гламурной кисы.
Ну так на что тогда обижаться? Хотела засветиться и неплохо выйти замуж - более-менее удалось. А признания профессиональных качеств нет и не будет, потому что их (качеств) нет.
P.S. Видимо это новая идея фикс всех содержанок и желающих ими стать - мы добьемся своего любыми, самыми грязными способами, а вы не имеете права даже говорить об этом
Ну это вообще было бы глупо. Лучшие модельеры, впрочем как и кулинары всегда были и есть мужчины.
Никогда не видел, как работает эта дама, а может и видел, но не запомнил. Там такие все - с губами и в коротких юбках. И у всех шаблонные вопросы из серии "чего все-таки Шиннику не хватило в первом тайме".