  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Тикнизяна Ромашкина: «Футбол что, квантовая физика? Нет. Начинаешь что-то понимать, а вместо поощрения – «эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»
88

Жена Тикнизяна Ромашкина: «Футбол что, квантовая физика? Нет. Начинаешь что-то понимать, а вместо поощрения – «эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»

Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: футбол – не квантовая физика.

Яна Ромашкина, экс-ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, в интервью Спортсу’‘ высказалась о предвзятом отношении к женщинам в футболе.

– Мужчинам легче в плане футбола, потому что вы в нем всю жизнь. В детстве играли, потом рубились в свои FIFA, собирали карточки и наклейки, смотрели миллион матчей. Конечно, вы априори про него знаете больше.

Но точно так же я начну говорить: «Ой, парни, ну что вы в моду лезете. Вы же там не разбираетесь». Да, мужчина может подтянуть знания, но если я в этом с детства, у меня насмотренности и бэкграунда в любом случае гораздо больше. Пока ты читал журнал «Футбол», я листала гламурные журналы. Давай как-то уважительнее друг к другу.

Для вас футбол – это не сложно. Да и что такого, что ты в нем разбираешься? От этого становишься лучше как человек?

– Нет, но если ты работаешь на спортивном канале, разбираться в нем логично.

– Так мы и приходим с желанием разбираться. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Начинаешь понимать что-то, а вместо поощрения читаешь – эскорт, шлюха. Хотя можно же представить, насколько девушке сложно вникнуть, выучить все и, несмотря на сексизм, двигаться дальше. Это же вопрос времени.

Футбол что, квантовая физика? Прям пипец как сложно и не разобраться? Нет, конечно, – сказала Ромашкина.

«Почему многие считают, что красивая женщина не может быть умной?» Интервью Яны Ромашкиной с «Матч ТВ»

«Зенит» уже точно чемпион?27051 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Яна Ромашкина
logoНаир Тикнизян
телевидение
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЦрвена Звезда
logoСпортс
logoвысшая лига Сербия
logoдевушки и спорт
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ребята, они сейчас нарежут эти утиные истории на несколько провокационных постов. Жертвую свой коммент, чтобы призвать вас - не комментите это. Не реагируйте на этот дешевый байт
Ответ NickN
Ребята, они сейчас нарежут эти утиные истории на несколько провокационных постов. Жертвую свой коммент, чтобы призвать вас - не комментите это. Не реагируйте на этот дешевый байт
Лишь бы завтра не продолжили...
Ответ NickN
Ребята, они сейчас нарежут эти утиные истории на несколько провокационных постов. Жертвую свой коммент, чтобы призвать вас - не комментите это. Не реагируйте на этот дешевый байт
Просишь о невозможном, мы на спортсе чтобы деградировать
«эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»
..
Я в детстве ни там ни там небыл)
Ответ Клирик
«эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства» .. Я в детстве ни там ни там небыл)
Я был
Ответ Клирик
«эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства» .. Я в детстве ни там ни там небыл)
Ничего ещё не потеряно)
"Стыдно не учиться "(с)
Какие примитивные манипуляции.
Сначала сами презентуют себя как определенный товар, качают губы, груди, выходят в эфир полуголыми, а потом обижаются, что их критикуют за это и воспринимают только как представительниц древнейшей, а не футбольных экспертов. Это все равно как какой-нибудь стриптизер жаловался, что никому не интересен его диплом инженера и богатый кругозор.
Что-то я не припомню, чтобы Ромашкина вела какой-нибудь тематический блог с разбором тактики, делала эксклюзивные анонсы предстоящих матчей ЛЧ, анализировала изменения в игре «Сити» с приходом Холланда… Только и исключительно короткие юбки, глубокие декольте, улыбки, глупые шутки и образ гламурной кисы.
Ну так на что тогда обижаться? Хотела засветиться и неплохо выйти замуж - более-менее удалось. А признания профессиональных качеств нет и не будет, потому что их (качеств) нет.
P.S. Видимо это новая идея фикс всех содержанок и желающих ими стать - мы добьемся своего любыми, самыми грязными способами, а вы не имеете права даже говорить об этом
Ответ Боевой Бурят Путина
Какие примитивные манипуляции. Сначала сами презентуют себя как определенный товар, качают губы, груди, выходят в эфир полуголыми, а потом обижаются, что их критикуют за это и воспринимают только как представительниц древнейшей, а не футбольных экспертов. Это все равно как какой-нибудь стриптизер жаловался, что никому не интересен его диплом инженера и богатый кругозор. Что-то я не припомню, чтобы Ромашкина вела какой-нибудь тематический блог с разбором тактики, делала эксклюзивные анонсы предстоящих матчей ЛЧ, анализировала изменения в игре «Сити» с приходом Холланда… Только и исключительно короткие юбки, глубокие декольте, улыбки, глупые шутки и образ гламурной кисы. Ну так на что тогда обижаться? Хотела засветиться и неплохо выйти замуж - более-менее удалось. А признания профессиональных качеств нет и не будет, потому что их (качеств) нет. P.S. Видимо это новая идея фикс всех содержанок и желающих ими стать - мы добьемся своего любыми, самыми грязными способами, а вы не имеете права даже говорить об этом
"Кисо". Гламурное кисо. Всему учить 😭😭
Ответ Боевой Бурят Путина
Какие примитивные манипуляции. Сначала сами презентуют себя как определенный товар, качают губы, груди, выходят в эфир полуголыми, а потом обижаются, что их критикуют за это и воспринимают только как представительниц древнейшей, а не футбольных экспертов. Это все равно как какой-нибудь стриптизер жаловался, что никому не интересен его диплом инженера и богатый кругозор. Что-то я не припомню, чтобы Ромашкина вела какой-нибудь тематический блог с разбором тактики, делала эксклюзивные анонсы предстоящих матчей ЛЧ, анализировала изменения в игре «Сити» с приходом Холланда… Только и исключительно короткие юбки, глубокие декольте, улыбки, глупые шутки и образ гламурной кисы. Ну так на что тогда обижаться? Хотела засветиться и неплохо выйти замуж - более-менее удалось. А признания профессиональных качеств нет и не будет, потому что их (качеств) нет. P.S. Видимо это новая идея фикс всех содержанок и желающих ими стать - мы добьемся своего любыми, самыми грязными способами, а вы не имеете права даже говорить об этом
Ну, короткие юбки и глубокие декольте - это, скорее всего, обязательный дресс-код для всех девушек-ведущих, введённый ещё Канделаки.
Так приходить нужно не с желанием разбираться, а уже подготовленной, знающей о футболе всё. Ты же не в школу идёшь учиться
Так большинство именитых модельеров мужчины😃 из женщин только Миучи Прада вспомнилась, но и Коко Шанель из прошлого
Ответ Михо
Так большинство именитых модельеров мужчины😃 из женщин только Миучи Прада вспомнилась, но и Коко Шанель из прошлого
Это как лучшие повара мужчины))
Ответ Михо
Так большинство именитых модельеров мужчины😃 из женщин только Миучи Прада вспомнилась, но и Коко Шанель из прошлого
Вивьен Вествуд, Донателла Версаче, Лаура Биаджотти, так навскидку ещё)
Но точно так же я начну говорить: «Ой, парни, ну что вы в моду лезете. Вы же там не разбираетесь»
..
Ну это вообще было бы глупо. Лучшие модельеры, впрочем как и кулинары всегда были и есть мужчины.
Футбол, конечно, не квантовая физика, но довольно большая индустрия и область знаний и интересов. Я бы сравнил с любой другой гуманитарной сферой. Взять, к примеру, балет. Есть я, который один раз живьем видел Лопаткину, а есть Николай Цискаридзе. Ну или хотя бы между нами есть театралы, которые ходят десятилетиями в театры разных стран мира, изучают историю балета, его тенденции и перспективы, понимают как балет прошлого, так и наиболее современные его формы, может быть эти люди сами учились в балетных школах, просто не стали профессионалами. Ну не могу я, будучи честным человеком, что-то рассказывать про балет всем этим людям. Я могу у них только учиться. Слушать их, доверять их мнению и пытаться что-то самостоятельно постигнуть. Потому что я - посторонний в теме человек. И уж точно я не стану претендовать на должность ведущего передачи о балете. Ну это цирк. Если у человека есть хоть капля стыда, совести и скромности, то ты сам никогда не полезешь туда. Ну а если этих качеств нет (а они сейчас и правда в дефиците), то можно, конечно, требовать себе это место и доказывать что если тебе его не дают - значит это люди плохие )))
Ответ NoThanks
Футбол, конечно, не квантовая физика, но довольно большая индустрия и область знаний и интересов. Я бы сравнил с любой другой гуманитарной сферой. Взять, к примеру, балет. Есть я, который один раз живьем видел Лопаткину, а есть Николай Цискаридзе. Ну или хотя бы между нами есть театралы, которые ходят десятилетиями в театры разных стран мира, изучают историю балета, его тенденции и перспективы, понимают как балет прошлого, так и наиболее современные его формы, может быть эти люди сами учились в балетных школах, просто не стали профессионалами. Ну не могу я, будучи честным человеком, что-то рассказывать про балет всем этим людям. Я могу у них только учиться. Слушать их, доверять их мнению и пытаться что-то самостоятельно постигнуть. Потому что я - посторонний в теме человек. И уж точно я не стану претендовать на должность ведущего передачи о балете. Ну это цирк. Если у человека есть хоть капля стыда, совести и скромности, то ты сам никогда не полезешь туда. Ну а если этих качеств нет (а они сейчас и правда в дефиците), то можно, конечно, требовать себе это место и доказывать что если тебе его не дают - значит это люди плохие )))
Почему, вы можете вести передачу о балете, если вы его любите и искренне им интересуетесь. Но не в позиции мэтра, а в позиции журналиста, задающего правильные и интересные вопросы. В этом, в общем-то, и состоит работа ведущего. Он не обязан все знать о предмете разговора, но должен уметь вести беседу, помогать гостю показать свои знания и позицию.
Никогда не видел, как работает эта дама, а может и видел, но не запомнил. Там такие все - с губами и в коротких юбках. И у всех шаблонные вопросы из серии "чего все-таки Шиннику не хватило в первом тайме".
Ответ Иван Стрелков
Почему, вы можете вести передачу о балете, если вы его любите и искренне им интересуетесь. Но не в позиции мэтра, а в позиции журналиста, задающего правильные и интересные вопросы. В этом, в общем-то, и состоит работа ведущего. Он не обязан все знать о предмете разговора, но должен уметь вести беседу, помогать гостю показать свои знания и позицию. Никогда не видел, как работает эта дама, а может и видел, но не запомнил. Там такие все - с губами и в коротких юбках. И у всех шаблонные вопросы из серии "чего все-таки Шиннику не хватило в первом тайме".
Есть какая-то причина, по которой мне должно быть интересно смотреть эту передачу. Варианта тут ровно два. Либо это должны быть интересные собеседники, глубокая аналитика, занимательные истории о футболе и пр. Либо должны быть классные сиськи. Честно скажу, с сиськами в последнее время проблем нет. А вот с футболом - есть...
Кстати, говорят есть одна «эскортница, шлюха», которая разбирается в футболе.
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кстати, говорят есть одна «эскортница, шлюха», которая разбирается в футболе.
Которая ещё одна одарённая из матч тв?
Ответ Дундук Ежикович
Которая ещё одна одарённая из матч тв?
Нет, другая.
А что у нее так бомбит на правду-то
С детства в эскорте
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: «Равенства у нас нет. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело»
12 мая, 09:32
Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о критике в адрес Бони: «Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись на Эверест»
12 мая, 08:30
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
12 мая, 08:24
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
22 минуты назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
36 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
46 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
5 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
18 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
43 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем