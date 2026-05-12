Жена Тикнизяна Ромашкина: «Футбол что, квантовая физика? Нет. Начинаешь что-то понимать, а вместо поощрения – «эскорт, шлюха». Мужчинам легче, потому что они в этом с детства»

Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: футбол – не квантовая физика.

Яна Ромашкина, экс-ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Црвены Звезды » Наира Тикнизяна , в интервью Спортсу’‘ высказалась о предвзятом отношении к женщинам в футболе.

– Мужчинам легче в плане футбола, потому что вы в нем всю жизнь. В детстве играли, потом рубились в свои FIFA, собирали карточки и наклейки, смотрели миллион матчей. Конечно, вы априори про него знаете больше.

Но точно так же я начну говорить: «Ой, парни, ну что вы в моду лезете. Вы же там не разбираетесь». Да, мужчина может подтянуть знания, но если я в этом с детства, у меня насмотренности и бэкграунда в любом случае гораздо больше. Пока ты читал журнал «Футбол», я листала гламурные журналы. Давай как-то уважительнее друг к другу.

Для вас футбол – это не сложно. Да и что такого, что ты в нем разбираешься? От этого становишься лучше как человек?

– Нет, но если ты работаешь на спортивном канале, разбираться в нем логично.

– Так мы и приходим с желанием разбираться. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Начинаешь понимать что-то, а вместо поощрения читаешь – эскорт, шлюха. Хотя можно же представить, насколько девушке сложно вникнуть, выучить все и, несмотря на сексизм, двигаться дальше. Это же вопрос времени.

Футбол что, квантовая физика? Прям пипец как сложно и не разобраться? Нет, конечно, – сказала Ромашкина.

