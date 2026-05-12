  • 81-летний Гаспар искупался на пляже в честь чемпионства «Барсы». Экс-президент клуба повторил празднование 1992 года – тогда он прыгнул в Темзу
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар искупался в море по случаю победы клуба в чемпионате Испании

81-летний испанец повторил свое празднование 1992 года.

Тогда он прыгнул в Темзу после победы «Барселоны» в финале Кубка европейских чемпионов в Лондоне. В том матче каталонцы обыграли «Сампдорию», единственный гол на 112-й минуте забил Роналд Куман.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Отличная новость, спасибо что без фото!
А если бы 81 летняя?🤔🫢😍
🐧jpeg
на ряду с Бартомеу возглавляют список худших президентов
Да, к сожалению, провалился как президент.
Но в то же время он считается и одним из лучших вице-президентов. И настоящий куле, это видно из всех его действий и слов. Имеет право радоваться как и все.
Это в честь в него кубок?
Ну так Жоан = Жан = Джон = Йохан = Иван. Это классическое библейское имя в разных транскрипциях. Его по всему миру активно используют.
А Барселоне уже в апреле можно плавать в море...
