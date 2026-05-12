81-летний Гаспар искупался на пляже в честь чемпионства «Барсы». Экс-президент клуба повторил празднование 1992 года – тогда он прыгнул в Темзу

Гаспар искупался на пляже в честь чемпионства «Барсы».

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар искупался в море по случаю победы клуба в чемпионате Испании .

81-летний испанец повторил свое празднование 1992 года.

Тогда он прыгнул в Темзу после победы «Барселоны» в финале Кубка европейских чемпионов в Лондоне. В том матче каталонцы обыграли «Сампдорию», единственный гол на 112-й минуте забил Роналд Куман.