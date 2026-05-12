  Фабрегас о работе в «Реале»: «У меня нет красных линий. Единственное – я не хотел бы быть ассистентом, только главным тренером»
38

Фабрегас о работе в «Реале»: «У меня нет красных линий. Единственное – я не хотел бы быть ассистентом, только главным тренером»

Экс-хавбек «Барселоны», а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о возможности возглавить «Реал». 

У вас есть какие-то красные линии? Если однажды позвонит «Мадрид»... Смогли бы вы стать тренером «Реала»?

– У меня нет красных линий. Единственная красная черта, в которой я был абсолютно уверен с самого начала – это то, что я не хотел быть ассистентом, например. Я четко понимаю, что хочу быть главным тренером.

А что касается остального (варианта с «Мадридом» – Спортс’‘) – я об этом даже не думал и не рассматривал. У меня просто не было времени на подобные вещи, – сказал Фабрегас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Это бы разбило всем сердце
Только если пошел бы тренировать Челси или Тоттенхэм
Но на мой взгляд от него такой поступок был бы ожидаемый))
Ничего личного,но Сеск не славится преданностью и какими то привязками принципиальными с командами
Еще неделю назад многие фанатики Барсы и же решили за Фабрегаса что он никогда не согласится возглавить Реал. А тут такое…
Они сейчас с тобой в одной комнате?
Увы, Пересу лучше назначить Моуринью, который уже лет 10 не соответствует уровню топ-клубов, чем перспективного тренера

Ждем увольнения Жозе и назначения Рауля, хомячки будут в восторге
Показать этим игрокам игру в "плохой полицейский/хороший полицейский" может быть важным с тактической точки зрения
Бросать свой проект , ради амбициозного , но совершенно неуправляемого клуба точно не стоит . Хаби Алонсо подтвердит.
Нет красных линий …? Не наш человек 😏
Соломку стелит)
Но вообще в Реал с такими игроками Сеску точно не надо, повторит путь Алонсо
Как бы ни было , а Барса это солидно , всегда больше Реалу симпатизировал , но Барса это топ это уже сейчас когда повзрослел, стал рассуждать адекватно в этом вопросе , а раньше прям плевался на Барсу , ошибался , Барса достойная и заслуживает уважения
Да, с чего ненавидеть? Футбольный клуб, где работают точно такие же люди как ты. Просто искуственно созданный фанатизм портит отношение между людьми. Я вообще не понимаю людей которые наносят вред другим людям из-за результата в футболе. Некоторые даже убивают
Согласен , бред
Не любой «суровый дядька» = авторитет. Дешам, Клопп лучше подходят на эту роль, но Клопп еще и обаятельный для игроков. Короче, Жозе - это Феликс Магат на максималках
Может не в тему, но на счёт преданности, он бросил свою девушку с которой он дружил с детства, ради разведенки с прицепом. Так что всякое возможно
Смотрите оригинал интервью (программа COPE Partidazo), Marca традиционно всё переврала.
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
12 мая, 07:05
