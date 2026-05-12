Фабрегас о работе в «Реале»: «У меня нет красных линий. Единственное – я не хотел бы быть ассистентом, только главным тренером»

Фабрегас о работе в «Реале»: у меня нет красных линий.

Экс-хавбек «Барселоны», а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о возможности возглавить «Реал».

– У вас есть какие-то красные линии? Если однажды позвонит «Мадрид»... Смогли бы вы стать тренером «Реала»?

– У меня нет красных линий. Единственная красная черта, в которой я был абсолютно уверен с самого начала – это то, что я не хотел быть ассистентом, например. Я четко понимаю, что хочу быть главным тренером.

А что касается остального (варианта с «Мадридом» – Спортс’‘) – я об этом даже не думал и не рассматривал. У меня просто не было времени на подобные вещи, – сказал Фабрегас.