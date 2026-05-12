Де Дзерби о неназначенном пенальти на Мэддисоне в матче с «Лидсом»: «Судья был не в лучшей форме, он не был спокоен. Сказалось давление из-за матча «Арсенала», возможно»

Де Дзерби о судействе в матче с «Лидсом»: арбитр не был спокоен.

Главный тренер «Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби предположил, что на работе арбитра матча против «Лидса» Джарреда Джиллетта сказалось нервное напряжение.

В 36-м туре АПЛ «Тоттенхэм» и «Лидс » сыграли вничью (1:1). В добавленное ко второму тайму время Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади «Лидса» после контакта с Лукасом Нмечей. Джиллетт не стал назначать 11-метровый, ВАР поддержал решение арбитра.

«Думаю, судья был не в лучшем состоянии. Возможно, он не был спокоен. Это никак не повлияло на результат, я не видел ситуации с Мэддисоном.

В матче «Вест Хэма» с «Арсеналом» тяжело было всем. Возможно, и арбитру тоже. Я не хочу говорить о пенальти на Мэддисоне , я ничего не видел», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports.

На послематчевой пресс-конференции тренер вновь раскритиковал работу арбитров.

«С первой минуты и до конца матча судья постоянно повторял мне: «Если ты выйдешь за пределы технической зоны, то получишь желтую карточку». Думаю, сегодня они были взволнованы. Возможно, сказалось давление от игры «Арсенала» накануне.

Конечно, мы столкнулись с давлением из-за скорости мяча, расстановки на поле. Мы торопились. Но и судья не был спокоен. Не могу понять недовольства по поводу ВАР в матче [«Арсенала» с «Вест Хэмом»], потому что [Давида Райю] атаковали на все 200 процентов», – сказал Де Дзерби.

Напомним, в матче «Вест Хэма» с «Арсеналом» (0:1) судья Крис Кавана отменил гол «молотобойцев», забитый после углового на 95-й минуте, посмотрев повтор эпизода. Перед голом форвард Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча – вратарь «Арсенала» задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.