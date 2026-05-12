  • Де Дзерби о неназначенном пенальти на Мэддисоне в матче с «Лидсом»: «Судья был не в лучшей форме, он не был спокоен. Сказалось давление из-за матча «Арсенала», возможно»
Де Дзерби о судействе в матче с «Лидсом»: арбитр не был спокоен.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби предположил, что на работе арбитра матча против «Лидса» Джарреда Джиллетта сказалось нервное напряжение.

В 36-м туре АПЛ «Тоттенхэм» и «Лидс» сыграли вничью (1:1). В добавленное ко второму тайму время Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади «Лидса» после контакта с Лукасом Нмечей. Джиллетт не стал назначать 11-метровый, ВАР поддержал решение арбитра.

«Думаю, судья был не в лучшем состоянии. Возможно, он не был спокоен. Это никак не повлияло на результат, я не видел ситуации с Мэддисоном.

В матче «Вест Хэма» с «Арсеналом» тяжело было всем. Возможно, и арбитру тоже. Я не хочу говорить о пенальти на Мэддисоне, я ничего не видел», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports.

Изображение: кадры из трансляции

На послематчевой пресс-конференции тренер вновь раскритиковал работу арбитров.

«С первой минуты и до конца матча судья постоянно повторял мне: «Если ты выйдешь за пределы технической зоны, то получишь желтую карточку». Думаю, сегодня они были взволнованы. Возможно, сказалось давление от игры «Арсенала» накануне.

Конечно, мы столкнулись с давлением из-за скорости мяча, расстановки на поле. Мы торопились. Но и судья не был спокоен. Не могу понять недовольства по поводу ВАР в матче [«Арсенала» с «Вест Хэмом»], потому что [Давида Райю] атаковали на все 200 процентов», – сказал Де Дзерби.

Напомним, в матче «Вест Хэма» с «Арсеналом» (0:1) судья Крис Кавана отменил гол «молотобойцев», забитый после углового на 95-й минуте, посмотрев повтор эпизода. Перед голом форвард Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча – вратарь «Арсенала» задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
да как так то играют Тотенхэм с Лидсом, а виноват Арсенал)) чё то весь сезон хейт в сторону канониров)
Странно слышать что-то про хейтеров от человека, который коверкает название клуба
Если я скажу все что думаю, у меня будут проблемы
На скриншотах видно,что Нмеча играет в мяч, но некоторые всё равно видят пенальти
Видимо,после каждого решения судьи должна быть плашка с выдержкой из правил, тогда спорных ситуаций станет меньше
Даже на скрине видно, что Нмеча сыграл в мяч)
На скрине ничего не видно, нужно приближение именно ног в хорошем качестве, также я могу сказать что Мэд убрал мяч под себя, видно движение двух ног Мэда и сопа а коснулся ли он это вопрос, фол Теля смотрели минут 5 чтобы понять, а тут 20 секунд и все поняли
