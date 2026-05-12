  Экс-арбитр Федотов: «После второго гола «Динамо» Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку. Лучше бы «Краснодар» реализовывал моменты – винить было бы некого. К Танашеву вопросов нет»
Экс-арбитр Федотов: «После второго гола «Динамо» Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку. Лучше бы «Краснодар» реализовывал моменты – винить было бы некого. К Танашеву вопросов нет»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высоко оценил судейство Инала Танашева в матче «Динамо» с «Краснодаром» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).

«К Танашеву вопросов нет. Только внутреннего характера, связанные с размещением на поле. Почему-то он сбился с ритма и свалился на осевую линию, кружил вокруг игроков. До середины второго тайма этого не наблюдалось – Танашев успевал за атаками, сопровождал. Но потом что-то сломалось. Наверное, сыграло волнение. Но в целом – нормально, выдержал. Прогресс виден, если сравнивать с первыми матчами. Танашев стал увереннее, коммуницирует с футболистами, улыбается. Нормальная судейская работа на поле.

Кордоба после второго гола «Динамо» напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошел еще раньше. Но там и обсуждать нечего. Рука защитника «Динамо» была в опоре, мяч летел от своего игрока. Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку, за что и получил желтую. Конечно, у «Краснодара» теперь во всем будут виноваты судьи. Но лучше бы они реализовывали свои моменты – тогда и винить было бы некого.

А Танашев отработал очень хорошо. Это матч повышенной сложности, базовая оценка – 8,5. Было нелегко, но арбитр показал хороший уровень», – сказал Федотов.

«Зенит» уже точно чемпион?27107 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Тогда почему он не получил красную?
А мне не нравится манера судейства Танашева.Пропускает кучу грубых фолов постоянно,типа у него высокая планка борьбы,а на самом деле просто ссыт показывать жёлтые и красные.
Ответ Гамарджоба Генацвале
А мне не нравится манера судейства Танашева.Пропускает кучу грубых фолов постоянно,типа у него высокая планка борьбы,а на самом деле просто ссыт показывать жёлтые и красные.
Как по мне, лучше так, чем свистеть каждое соприкосновение. Слишком уж разбивается игра. Тем более зачем ему ссать показывать желтые? За каждую карточку денег же не забирают. Наоборот приструнить так может.
В этом сезоне один из самых нормальных судей, как по мне.
Ответ KirgizCe11
Как по мне, лучше так, чем свистеть каждое соприкосновение. Слишком уж разбивается игра. Тем более зачем ему ссать показывать желтые? За каждую карточку денег же не забирают. Наоборот приструнить так может. В этом сезоне один из самых нормальных судей, как по мне.
Ну вот вчера даже были грубые фолы,которые могли привести к травмам игроков.Судья должен это пресекать.Он даже жёлтые не показывает и так в каждом матче.
Репутация такова, что я реально думал, что сейчас за эту руку поставят пенальти. Удивило, что вар не решился в этой ситуации.
Ответ mit-byer
Репутация такова, что я реально думал, что сейчас за эту руку поставят пенальти. Удивило, что вар не решился в этой ситуации.
Иногда на ВАРе и нормальные судьи работают
Чемпионом становится тот, у кого больше мастерство и выдержка. У Краснодара было 2 железобетонных момента, чтобы выиграть, они их запороли. Это значит, что у их игроков не хватает класса для того, чтобы стать чемпионами. Все просто. Зенит забил Сочи, а Краснодар запорол 100% моменты. Пусть злятся сами на себя за такие ошибки
Кордобе бы вместо того, чтобы придумывать, как пенальти заработать, моменты свои надо было доигрывать до конца. Придумал тоже, владея мячом в чужой штрафной, сигнализировал, что соперник сыграл рукой. Доводи атаку до конца. Там ВАР есть.
Да он на руку начал показывать еще когда мяч у него был. Он даже не пытался доиграть эпизод.
Осипенко опирался на воздух?
Так была рука была или нет?
