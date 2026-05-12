Экс-арбитр Федотов: «После второго гола «Динамо» Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку. Лучше бы «Краснодар» реализовывал моменты – винить было бы некого. К Танашеву вопросов нет»

Экс-арбитр Федотов о матче «Динамо» – «Краснодар»: вопросов к Танашеву нет.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высоко оценил судейство Инала Танашева в матче «Динамо» с «Краснодаром » в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).

«К Танашеву вопросов нет. Только внутреннего характера, связанные с размещением на поле. Почему-то он сбился с ритма и свалился на осевую линию, кружил вокруг игроков. До середины второго тайма этого не наблюдалось – Танашев успевал за атаками, сопровождал. Но потом что-то сломалось. Наверное, сыграло волнение. Но в целом – нормально, выдержал. Прогресс виден, если сравнивать с первыми матчами. Танашев стал увереннее, коммуницирует с футболистами, улыбается. Нормальная судейская работа на поле.

Кордоба после второго гола «Динамо» напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошел еще раньше. Но там и обсуждать нечего. Рука защитника «Динамо » была в опоре, мяч летел от своего игрока. Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку, за что и получил желтую. Конечно, у «Краснодара» теперь во всем будут виноваты судьи. Но лучше бы они реализовывали свои моменты – тогда и винить было бы некого.

А Танашев отработал очень хорошо. Это матч повышенной сложности, базовая оценка – 8,5. Было нелегко, но арбитр показал хороший уровень», – сказал Федотов.