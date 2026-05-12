  Кристофер Ву: «Я улучшил свой навык владения русским языком, много работаю с учителем, стараюсь разговаривать с ребятами. Немного стесняюсь говорить, боюсь ошибиться»
Кристофер Ву: «Я улучшил свой навык владения русским языком, много работаю с учителем, стараюсь разговаривать с ребятами. Немного стесняюсь говорить, боюсь ошибиться»

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал, как у него обстоят дела с русским языком. 

«Я улучшил свой навык владения русским языком. Много работаю со своим учителем, стараюсь разговаривать с ребятами из команды, пытаюсь понять, что они говорят.

Честно, немного стесняюсь говорить по-русски, боюсь ошибиться», – сказал Ву. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ответ ЗлойМайор
Красавчик
Вперёд, Крис! Всё у тебя получится. Прогресс виден и в языке, и в футболе. С Даку справился отлично!
Ответ Evgen Vynokurov
Это не Крис, он не сидит на спортсе.
Когда только купили Ву, я грешным делом подумал, что это реинкарнация великого Люка Зоа. Рад был ошибиться: довольно спокоен в обороне, позиционно обучен, не проваливается, в борьбе хорош, еще и забивает! И русский язык учит! Красавчик, продолжай в том же духе!
Ответ Ебздрогыч
Еще и пришел бесплатно.
Ответ Ебздрогыч
По Ву реально были вопросики, потому как он играл в Лиге1. Но Ву, на удивление, оказался с правильной ментальностью. Ему бы еще более мудрого партнера. Играй он в паре с условным Игнашевичем, а не Джику. Он бы получил ЗМ)
Фернандес за 15 лет и 1/3 части не выучил того, что ты за полгода.
Ответ Владимир_1116988438
А зачем ему учить, он же Россиянин 😂😂
Ответ Роман Князефф
А зачем ему учить, он же Россиянин 😂😂
ну хотя бы затем,что это проявление уважения к стране и людям,в которой он работает.
Ну сейчас Ву очевидно лучший защитник Спартака, так еще и поведение достойное. Тут браво за трансфер.
Приятный парень
Ву - это один из самых успешных трансферов за последние годы, хотя кто бы мог подумать...поначалу Джику смотрелся увереннее на опыте..но после вчерашней игры можно с уверенностью сказать - мы урвали за копейки не просто качественного ЦЗ, способного прогрессировать с учетом возраста, но и отличного человека, благотворно влияющего на внутреннюю атмосферу.
Не переживай и не стесняйся! У нас многие россияне ошибаются - ничего, все нормально. Удачи!
за русский респект и уважуха.
Основательный подход в новой стране. Достойное поведение!
Ву - огонь! Играет круто и в защите и в атаке!
