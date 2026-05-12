  • Ибрагимов из «МЮ», Соболев, Батраков, Головин, Миранчуки, Тюкавин – в расширенном списке сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Сафонов не включен
Сборная России назвала расширенный состав на товарищеские матчи в мае и июне.

Опубликована расширенная заявка сборной России на летний сбор.

Тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным включил в список 36 футболистов.

Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко (оба – «Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

В рамках летнего сбора национальная команда проведет три BetBoom товарищеских матча – с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
считаю теперь Спортс может легитимно указывать "МЮ Ибрагимова"
Ответ Anti2
Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед» Ибрагимова)
Фамилия Ибрагимов вам о чем-нибудь говорит?
Ответ RocketRaccoon2015
Наследник Руни в МЮ. Или Бекхэма. Или Шмейхеля.
Ответ Mehmet Okur
или Форчуна. Или Клеберсона.
Если посмотреть на список вызванных нападающих, то я даже немного рад что сейчас нас никуда не допустили ...
Ответ Кирилл
А я бы посмотрел на битву Мелкадзе против Салибы и Упомекано, или Мендеша и Рубена Диаша)
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Наконец-то не стали Сафонова дёргать
Ответ poisum
У него лч 30 мая.Какая сборная?А после лч Сафонову будет не до сборной,причем в независимости от результата финала
Ответ poisum
У него и так не всё со здоровьем ок, даже пеерд финалом поберегли.
Уровень Сафонова понятен, если могут быть проблемы - нет смысла дёргать, есть и другие неплохие варианты среди краснодарских вратарей.
"В рамках летнего сбора национальная команда проведет три BetBoom товарищеских матча"

Звонили из Испании - сказали, что это не их стыд.
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Сегодня ясно, да, значит завтра будет бетбум
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
В рамках летнего BetBoom сбора национальная BetBoom команда проведет три BetBoom товарищеских матча
Какие к чертовой бабушке Миранчуки? Ладно американец, но опять же, ему лететь какой смысл за 3 звезды?
Но динамовский Миранчук дно донное в этом сезоне, еле-еле за мяч зацепился вчера.
На кой черт в сборной Садулаев? Чем вызов заслужил бычара Баринов? Отличным отрезком в ЦСКА, верно?
Что опять за сборная друзей Валеры?
Ответ Очки Дани Алвеса
Вышел на первых минутах и устал 🤣
Ответ Очки Дани Алвеса
Хейтеры будут хейтить, ничего нового.
Показалось, Ибрагимович. Но ладно.
Интересно с чем связано появление в заявке Ибрагимова? Он же как не играл за основу , так и не играет 🤷🏻‍♂️
Ответ IlyaGrain
Он тренируется с основой МЮ. Плюс нужно ему показать, что на него рассчитывают, чтоб увеличить шансы, что он выберет сб. России, а не Англии.
Ответ IlyaGrain
Комментарий скрыт
Валера в своём репертуаре, опять сорок человек вызвал. Наверно на суточных чьих-то экономит.
Ответ Dinamik1
Тебе слово "расширенный" что-нибудь говорит?
Ждём игру с Египтом, учитывая их подготовку к ЧМ, возможно, это будет самый сильный соперник за эти 4 года.
