Алаев о словах про возвращение России в 2027-м: «Информации у меня нет, я сказал как простой болельщик футбола из Москвы. Верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся»

Алаев о словах про разбан России в 2027-м: информации у меня нет, есть ощущение.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал свои слова о возвращении российского футбола в международные соревнования в 2027 году.

– Недавно вы говорили о возможном возвращении в 2027 году. Это начали трактовать, как будто вы знаете что-то. Можете объяснить?

– Я сказал как простой болельщик футбола из Москвы.

Информации у меня нет, есть ощущение. Я верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся, – сказал Алаев.