  • Алаев о словах про возвращение России в 2027-м: «Информации у меня нет, я сказал как простой болельщик футбола из Москвы. Верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся»
Алаев о словах про возвращение России в 2027-м: «Информации у меня нет, я сказал как простой болельщик футбола из Москвы. Верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал свои слова о возвращении российского футбола в международные соревнования в 2027 году.

Недавно вы говорили о возможном возвращении в 2027 году. Это начали трактовать, как будто вы знаете что-то. Можете объяснить?

– Я сказал как простой болельщик футбола из Москвы.

Информации у меня нет, есть ощущение. Я верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся, – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Да вы и работаете, как простые болельщики, авось само рассосётся)
Ответ Xameleon1992
Да если бы работали обычные болельщики, толку было бы больше чем от этих
А сейчас он говорит как простой болельщик или чиновник?
Все чиновники в РФ одинаковые! Их будто одним лекалом вырезали! При чём вырезали не на Земле!
Бесполезные мечты. Пока мы не войдём в Берлин и Париж, ничего не изменится.
В 27 году будут говорить про 28 год и так далее
Пока сво не закончиться международного футбола не увидим, и думаю дажэ по окончанию мероприятия будут чинить препоны кабы насалить?!
То есть, просто соврал? 😁
Ответ bomzerub
Просто напи###л..как обыкновенный чиновник)
Это заявление можно рассматривать, как признание в собственной профнепригодности
К нам в редакцию пришло письмо от Сашки Алаева, простого болельщика из Москвы
