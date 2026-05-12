Суперкубок Италии-2026/27 пройдет не в Саудовской Аравии, сообщил гендиректор Серии А Де Сьерво: «Можем сыграть в США, в еще одной стране или в Италии»

Суперкубок Италии не вернется в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщил гендиректор Серии А Луиджи Де Сьерво.

Розыгрыш Суперкубка Италии в нынешнем сезоне прошел в Эр-Рияде с 18 по 22 декабря – победителем турнира стал «Наполи».

«Где будет разыгран следующий Суперкубок Италии? Это сложный вопрос.

У нас есть контракты, и мы можем сказать, что он пройдет не в Саудовской Аравии. Есть идея сыграть в США, еще один вариант за пределами страны, но также есть возможность провести его в Италии в течение сезона», – сказал Де Сьерво в эфире Radio RAI.