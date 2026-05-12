  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Власти Ирана конфисковали имущество экс-игрока «Баварии» Карими. Он критиковал руководство страны
41

Власти Ирана конфисковали имущество экс-игрока «Баварии» Карими. Он критиковал руководство страны

В Иране конфисковали имущество экс-игрока «Баварии» и Ирана Карими.

Власти Ирана конфисковали шесть объектов недвижимости, предположительно связанных с экс-хавбеком «Баварии» и бывшим капитаном сборной Ирана Али Карими.

Экс-футболист сейчас живет за границей и выступает с критикой текущего руководства Ирана. В социальных сетях Карими поддерживал протесты, а также высказывался в поддержку монархии, свергнутой в результате Исламской революции 1979 года.

Ранее власти страны заявляли, что лица, которые, по их мнению, действуют против национальной безопасности, могут столкнуться с конфискацией имущества на фоне январских протестов и боевых действий против Израиля и США.

По данным агентства Mizan, два коммерческих объекта и четыре жилых помещения, принадлежащие Карими, «были выявлены и конфискованы по решению суда в пользу народа».

«Зенит» уже точно чемпион?26952 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Alarabiya News
logoвысшая лига Иран
logoПолитика
logoбундеслига Германия
Али Карими
logoСборная Ирана по футболу
logoБавария
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
забирать недвижку из за высказываний...18 век до н.э
Ответ Grossmeister38_rus
забирать недвижку из за высказываний...18 век до н.э
Комментарий скрыт
Ответ Grossmeister38_rus
забирать недвижку из за высказываний...18 век до н.э
У кого-то вон вообще целый футбольный клуб отжали в одной европейской стране,хотя он вроде и не высказывался даже)
Подобные режимы только пакостничеством могут отвечать на критику. Нет бы конструктивно и по существу отвергнуть обвинения, но когда рыльце в пушку, а от правды бомбит, остается только вот такие само уничижающие действия делать.
В пользу народа )))
интересно, сколько игроков ирана не захочет вернутся в страну после чм....
Ответ ЙозеМ Мирино 853
интересно, сколько игроков ирана не захочет вернутся в страну после чм....
Комментарий скрыт
А у нас есть такие футболисты?
Ответ Рубин2003
А у нас есть такие футболисты?
такие есть, а футболистов в принципе нет ))
хоккеисты такие есть, какой-то даже к дудю ходил, но такой смешной был - его даже не закапывали, даже помогали, но он сам в этодругое наступил и хорошенько потоптался на нём, даже не отдуплял, что что-то не так в его "жизненной позиции"
Ответ Рубин2003
А у нас есть такие футболисты?
Есть конечно. Конфискация имущества - это по сути форма штрафа. Тот же Сафонов например, если будет критиковать бывшую и поддерживать отказ от выплаты алиментов - может столкнуться с конфискацией чего-нибудь)
Как же удобно) тебе слово, а ты у него имущество забрал)
Не знаю что ты так взволновался
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоссейннежад о конфликте в Иране: «Бомбы падают на людей. Самое важное – это человеческие жизни»
25 апреля, 13:08
Депутат Свищев об Италии вместо Ирана на ЧМ: «Это банкет, что ли, кого звать, а кого нет? Иранцы заслужили участие по спортивному принципу»
23 апреля, 13:17
«Попытка убрать Иран с ЧМ-2026 показывает «моральное банкротство» США. Италия завоевала величие на поле, а не благодаря политике». Посольство Ирана в Италии об идее посланника Трампа
23 апреля, 12:37
Рекомендуем
Главные новости
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
16 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
30 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
50 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
6 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
13 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
58 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
59 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Рекомендуем