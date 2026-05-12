  • Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита» в ворота «Сочи»: «Нормальный 11-метровый. Федоров поймал Глушенкова на бедро, нарушение было хорошо видно с нижней камеры»
Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита» в ворота «Сочи»: «Нормальный 11-метровый. Федоров поймал Глушенкова на бедро, нарушение было хорошо видно с нижней камеры»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил назначение пенальти в пользу «Зенита» в первом тайме матча с «Сочи» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 12-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков упал в штрафной «Сочи», споткнувшись о выставленную вперед ногу форварда гостей Захара Федорова. Арбитр Рафаэль Шафеев назначил одиннадцатиметровый. Луис Энрике не реализовал его, пробив в перекладину.

«На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал какие-то вопросы у людей

Весь момент в том, что Федоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так. Федоров попал в темп Глушенкову, было нарушение – это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство», – сказал Федотов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Сейчас будут мусолить 146% пеналь всю неделю, чтобы нивелировать лидерство Зенита
Надо было удалить Глушенкова, как Педро удалили в матче с Краснодаром в СПБ ?
Ну почему, краснодарские глорики никакого пенальти "не видят"
Ответ Kutyrs
Ну почему, краснодарские глорики никакого пенальти "не видят"
Кто тебе такое сказал? Или это твои фантазии
В пользу Зенита нормальных пенок не может быть в принципе. Более того: Если нападающего Зенита сбил защитник в своей штрафной, нападающему следует извиниться! А то и карточку можно дать напу. Нечего в чужую штрафную лезть. (памятка Зенитофобу).
