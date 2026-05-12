Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что не считает себя лучшим тренером России.
В понедельник Талалаев получил приз «Серебряная лань», присуждаемый Федерацией спортивных журналистов России, как лучший тренер 2025 года.
– Вы сами себя считаете лучшим тренером в России?
– Лучшим не считаю. Одним из лучших считаю себя достаточно длительный уже промежуток времени, если мы говорим о российских футбольных тренерах.
Безусловно, в других видах спорта есть люди… Например, мы показываем футболистам зачастую сюжеты «Матч ТВ» про тренировки пловцов или в других видах спорта. По этой причине и говорил, что получение «Серебряной лани» считаю авансом. Это признание того прорыва, который сделал клуб. С точки зрения работы у меня есть амбиции и стремление быть лучшим в профессии, – сказал Талалаев.