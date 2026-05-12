  Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что не считает себя лучшим тренером России.

В понедельник Талалаев получил приз «Серебряная лань», присуждаемый Федерацией спортивных журналистов России, как лучший тренер 2025 года. 

– Вы сами себя считаете лучшим тренером в России?

– Лучшим не считаю. Одним из лучших считаю себя достаточно длительный уже промежуток времени, если мы говорим о российских футбольных тренерах.

Безусловно, в других видах спорта есть люди… Например, мы показываем футболистам зачастую сюжеты «Матч ТВ» про тренировки пловцов или в других видах спорта. По этой причине и говорил, что получение «Серебряной лани» считаю авансом. Это признание того прорыва, который сделал клуб. С точки зрения работы у меня есть амбиции и стремление быть лучшим в профессии, – сказал Талалаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
похвально, то что сотворили с Балтикой заслуживает уважения..до последнего борьба за медали, не выпади по травмам часть лидеров, то уверен, результат мог бы быть другим...
Кроме травм еще и продали кое-кого. Так что всё вместе не могло не сказаться, ведь Балтика - не Спартак или Динамо, к примеру, у которых состав на 2 команды.
Да не по Сеньке шапка. Не хватило классных игроков которые могут решать на индивидуальном мастерстве даже при не лучшей игре команды в целом и особенно вот на таком сложном для команды отрезке как выдался весной. 6-е место минимум есть и это лучшее что было в истории Балтики, но концовка сезона совсем уж не получилась. Ладно там когда после 2 побед выдали 4 ничьи, ну как бы фигово что в 3 из них упустили ведя в счёте, но +1 лучше чем 0, а тут 3 поражения подряд, да, по 0-1 всего, но категорически неприятно. Но за сезон команде, Талалаеву и его тренерскому штабу огромное спасибо!
