  • Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
Экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина высказалась о критике в адрес женщин на спортивном телевидении.

– У тебя есть объяснение, почему в комментах девчонок с «Матча» принято гасить?

– Наверное, у спортивных сайтов такая аудитория – мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место, что они там ничего не понимают и даже права не имеют заходить на эту территорию. 
 
А если девушка начинает размышлять и что-то, не дай бог, не так скажет или оговорится в фамилии зарубежного футболиста – это сразу потоки ненависти. Причем они не стесняются в выражениях.

Хотя не все считают, что женщин не должно быть в спортивных медиа. Ты же спокойно относишься к девушкам-ведущим «Матч ТВ»?

– Абсолютно. Для меня важно, как человек рассказывает о спорте и как ведет программу, а не его пол. 

– Тут много факторов. Когда я училась в университете на журналиста, один из преподавателей говорил: «Знаете, чем женщина-ведущий отличается от мужчины-ведущего? Не женщину сначала смотрят и только потом думают, слушать ли ее. А мужчину сначала слушают и потом решают, смотреть ли на него». 

Девушка на экране должна сначала заинтересовать визуально, и только тогда, может быть, кто-то прислушается: а что она вообще говорит? Это психология, и об этом прекрасно знают работающие в медиа люди. Поэтому женщин и одевают всегда красиво – макияж, прическа.

– Юбка покороче, декольте поглубже.

– Да, грудь открыть сильнее, чтобы заинтересовать как картинка. Хотя и тут есть противники – многие относятся к этому как к разврату, кем-то принципиально не воспринимается. Складываются стереотипы про эскорт, потом все выливается в комментарии на сайтах. Узнаешь там, что ты шлюха.

Хотя какая связь? Почему многие считают, что красивая женщина не может быть умной? Что она не может чего-то добиться сама, без постели и чьих-то денег? Может?

– Может.

– Или вот пишут: да ты про футбол ничего не знаешь. Господи, да я больше вас всех вместе взятых знаю про футбол! У меня муж им профессионально занимается (футболист Наир Тикнизян – Спортс’‘). Постоянно с ним общаюсь. Это мне, блин, а не вам, объясняют тактику после матчей, разбирают эпизоды на пальцах. Я все знаю про футбол! Уж точно побольше, чем диванные критики. 

И вообще, жены футболистов много знают. Просто не говорят, – сказала Ромашкина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
телевидение
logoМатч ТВ
Яна Ромашкина
logoНаир Тикнизян
– у тебя есть объяснение, почему в комментах девчонок с «Матча» принято гасить?

может, потому что 99% "девчонок с "Матча" - это говорящие туловища, попавшие туда исключительно по причине околопорнографической внешности и выполняющие функцию мебели?
и 1% я оставил в качестве статистической погрешности, потому что давненько уже Матч не смотрю и не видел, как там обстоят дела
вдруг нашли-таки одну толковую футбольную...
Их главный продюсер шпилит.
Не имею ничего против околопорнографичных девушек на экране, читающих с суфлера. Это гораздо приятнее Черданцева и многих футбольных экспертов, типа Быстрова.
Вот на окко нормальная девчушка ведёт. Нормально одета, не размалевана излишне. И главное нет этой чудо пластики. Ну реально невозможно смотреть на эти утиные истории. Эти дональд даки хотя бы футбол оставили, ведь есть куча программ, которые можно вести 🤷🏻
Их там 2 , обе пластилиновые и одеты , как на коктейль !
Правда одна разбирается в футболе )
Мне нравится та, что с Бубновым на спорт боксе вела. Не каждая сможет.
На матч ТВ и разбирающихся в футболе мужчин немного
Справедливости ради согласен с данным утверждением)
Муж футболист значит она разбирается в футболе. Что ты такое, а если муж хирург? Значит разбираешься в хирургии? Дураков у нас реально лет на 100 припасено.
Ну раз жена футболиста, значит, автоматом эксперт, ясен пень. Моя жена вот жена рыбака, сколько с ней на эту тему не общаюсь, ни хрена не смыслит в вопросе...Но это другое, наверное...
Да никто так не считает. Если будет красивая девушка, которая реально классно будет разобраться и вести - все будут только за. Потому что лучше на нее смотреть, чем на Журавеля и Дементьева :)) Вот на ОККО видел недавно шоу - там девушка неплохо вела. Складно говорила, видно было что пытается разобраться, а не просто чужие тексты зачитывает на автомате. Но футбол - он же реально мало девушкам интересен. Где ты найдешь девушку, которая бы обладая модельной внешностью и умением вести эфир, при этом с 7ми лет увлекалась бы футболом, смотрела бы все ЧМ, ЧЕ, ЛЧ за последние 20+ лет, отсматривала бы топ-5 чемпионатов, а чемпионаты России знала бы наизусть со времен хотя бы 90х годов, желательно - сама играла бы хотя бы на уровне городских любительских турниров, играла бы в менеджеры или симуляторы, увлекалась бы тактикой и методиками подготовки и судейства. Хотя бы на базовом уровне. Ну я могу сотни пацанов найти, у которых все это будет (кроме шикарного декольте). А где вы найдете хотя бы одно шикарное декольте с таким бэкграундом в футболе?
Да она даже замуж через постель вышла)
Много девушек разбираются в футболе и это прекрасно, но не редко, мне кажется, их берут в футбольные программы из-за внешности
Смешно, много это сколько? Сообщи хоть одну которая реально разбирается в футболе?
Проблема не в том мужчина или женщина, а в том разбираешся ли ты в том о чем рассуждаеш. По мне если бы на Матч ТВ были женщины которые реально разбираются в футболе, а не делают вид что разбираются то я бы их слушал. По мне на Матч ТВ полно и мужчин которые слабо разбираются в футболе но рассуждают о нем.
Не сексист, но Орзул, перебивающая бывших футболистов в студии, очень раздражает. Ну также как "футбольный комментатор" Губерниев.
