Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»

Ромашкина высказалась о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ.

– У тебя есть объяснение, почему в комментах девчонок с «Матча» принято гасить?

– Наверное, у спортивных сайтов такая аудитория – мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место, что они там ничего не понимают и даже права не имеют заходить на эту территорию.



А если девушка начинает размышлять и что-то, не дай бог, не так скажет или оговорится в фамилии зарубежного футболиста – это сразу потоки ненависти. Причем они не стесняются в выражениях.

Хотя не все считают, что женщин не должно быть в спортивных медиа. Ты же спокойно относишься к девушкам-ведущим «Матч ТВ»?

– Абсолютно. Для меня важно, как человек рассказывает о спорте и как ведет программу, а не его пол.

– Тут много факторов. Когда я училась в университете на журналиста, один из преподавателей говорил: «Знаете, чем женщина-ведущий отличается от мужчины-ведущего? Не женщину сначала смотрят и только потом думают, слушать ли ее. А мужчину сначала слушают и потом решают, смотреть ли на него».

Девушка на экране должна сначала заинтересовать визуально, и только тогда, может быть, кто-то прислушается: а что она вообще говорит? Это психология, и об этом прекрасно знают работающие в медиа люди. Поэтому женщин и одевают всегда красиво – макияж, прическа.

– Юбка покороче, декольте поглубже.

– Да, грудь открыть сильнее, чтобы заинтересовать как картинка. Хотя и тут есть противники – многие относятся к этому как к разврату, кем-то принципиально не воспринимается. Складываются стереотипы про эскорт, потом все выливается в комментарии на сайтах. Узнаешь там, что ты шлюха.

Хотя какая связь? Почему многие считают, что красивая женщина не может быть умной? Что она не может чего-то добиться сама, без постели и чьих-то денег? Может?

– Может.

– Или вот пишут: да ты про футбол ничего не знаешь. Господи, да я больше вас всех вместе взятых знаю про футбол! У меня муж им профессионально занимается (футболист Наир Тикнизян – Спортс’‘). Постоянно с ним общаюсь. Это мне, блин, а не вам, объясняют тактику после матчей, разбирают эпизоды на пальцах. Я все знаю про футбол! Уж точно побольше, чем диванные критики.

И вообще, жены футболистов много знают. Просто не говорят, – сказала Ромашкина.

