Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»

Гурцкая о Боселли: мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров команды.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о хавбеке «Краснодара » Хуане Боселли , не реализовавшем выход один на один в матче с «Динамо » (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ .

Момент произошел на 85-й минуте при счете 1:1, Андрей Лунев парировал удар. В результате поражения «быки» опустились на вторую строчку перед последним туром. «Зениту» достаточно будет не проиграть, чтобы оформить титул.

– Шалимов встал на защиту Боселли, сказав, что когда человек бежит 30 метров, он может не забить.

– Смотря кто бежит?

– Да, если Светлана Мастеркова, то она может не забить. А этот мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров команды. Если честно, он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай.

Обращаюсь к руководителю клуба «Краснодар»: когда у вас есть «Мерседес», очень плохо, когда запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай.

Когда команда идет за чемпионством, вы берете игрока с последнего места. Вот он вам и насрал в ключевой момент. Это как ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить, – сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».