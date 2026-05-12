Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о хавбеке «Краснодара» Хуане Боселли, не реализовавшем выход один на один в матче с «Динамо» (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ.
Момент произошел на 85-й минуте при счете 1:1, Андрей Лунев парировал удар. В результате поражения «быки» опустились на вторую строчку перед последним туром. «Зениту» достаточно будет не проиграть, чтобы оформить титул.
– Шалимов встал на защиту Боселли, сказав, что когда человек бежит 30 метров, он может не забить.
– Смотря кто бежит?
– Да, если Светлана Мастеркова, то она может не забить. А этот мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров команды. Если честно, он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай.
Обращаюсь к руководителю клуба «Краснодар»: когда у вас есть «Мерседес», очень плохо, когда запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай.
Когда команда идет за чемпионством, вы берете игрока с последнего места. Вот он вам и насрал в ключевой момент. Это как ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить, – сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».
Это твой комментарий. Можешь теперь сам себе ответить.
Егоров свой путь выбрал сам, у Боселли был игровой момент, который может случиться даже с более великими игроками, например, Роббен в финале Чм
Пробежал 30 метров и не смог переиграть вратаря.
Он не мимо пустых ворот промахнулся, он не в ногах запутался, замешкался и заплрол момент.
Можно конечно сокрушаться, что он не залил, но винить его в том, что из за него проиграли чемпионство неправильно!
Смолова всей страной членососить за незабитый пенальти хорватам - это можно, а Боселли, который мог сделать счёт 2:1 и помочь команде выиграть важнейший матч, но запорол выход 1 на 1, это "ну он же сам себе этот момент создал, неправильно говорить, что чемпионство проиграли из-за него"?
Да во всём спорте полным полно случаев, когда критикуют за 1 конкретный решающий момент в концовке долгого сезона. Последнее лучше запоминается, так всегда было и будет.
Но зря он так наехал.
Многие в принципе не смогли бы убежать так как Боселли. Не стоит гнать на него.
Боселли отвратительно решил эпизод - это просто факт
И, конечно, тренер и болельщики могут гнать на него, он плохо выполнил свою работу за огромные деньги
Чтобы запороть этот момент, нудно было его ещё создать (выиграв забег).
Другие запоротые моменты - хуже