  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
168

Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»

Гурцкая о Боселли: мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров команды.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о хавбеке «Краснодара» Хуане Боселли, не реализовавшем выход один на один в матче с «Динамо» (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ

Момент произошел на 85-й минуте при счете 1:1, Андрей Лунев парировал удар. В результате поражения «быки» опустились на вторую строчку перед последним туром. «Зениту» достаточно будет не проиграть, чтобы оформить титул. 

– Шалимов встал на защиту Боселли, сказав, что когда человек бежит 30 метров, он может не забить.

Смотря кто бежит?

– Да, если Светлана Мастеркова, то она может не забить. А этот мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров команды. Если честно, он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай.

Обращаюсь к руководителю клуба «Краснодар»: когда у вас есть «Мерседес», очень плохо, когда запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай.

Когда команда идет за чемпионством, вы берете игрока с последнего места. Вот он вам и насрал в ключевой момент. Это как ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить, – сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!». 

«Зенит» уже точно чемпион?26898 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
logoХуан Мануэль Боселли
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoСветлана Мастеркова
Это футбол, брат!
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
брань
168 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
90% игроков РПЛ даже убежать так бы не смогли. Сам ты мудак, Диана.
Ответ NIКITA
90% игроков РПЛ даже убежать так бы не смогли. Сам ты мудак, Диана.
Комментарий скрыт
Ответ NIКITA
90% игроков РПЛ даже убежать так бы не смогли. Сам ты мудак, Диана.
Хватит упоминать имя нормальной, в общем то, певицы в негативе!
Кто тебе позволяет оскорблять людей на всю страну из за футбольного момента?
Ответ Дубль дивана
Кто тебе позволяет оскорблять людей на всю страну из за футбольного момента?
"Дмитрий Егоров-самый мерзкий тип, который хоть как то связан с футболом. Напоминает ящерицу из мультика про монстров"
Это твой комментарий. Можешь теперь сам себе ответить.
Ответ помню джанашия
"Дмитрий Егоров-самый мерзкий тип, который хоть как то связан с футболом. Напоминает ящерицу из мультика про монстров" Это твой комментарий. Можешь теперь сам себе ответить.
Так и в чем он не прав? Егоров омерзителен, это не оскорбление, а оценочное суждение о «творчестве» Егорова и его продажной писанине.
Егоров свой путь выбрал сам, у Боселли был игровой момент, который может случиться даже с более великими игроками, например, Роббен в финале Чм
Как же тяжело Тимуру не палиться, что он болеет за Краснодар
Ответ заблокированному пользователю
Как же тяжело Тимуру не палиться, что он болеет за Краснодар
Скорее всего у него жирная ставка пропала
Ответ заблокированному пользователю
Как же тяжело Тимуру не палиться, что он болеет за Краснодар
Или что зарядил на Краснодар большую сумму😏
Это обычный спортивный футбольный момент, который Боселли себе между прочим создал сам.
Пробежал 30 метров и не смог переиграть вратаря.

Он не мимо пустых ворот промахнулся, он не в ногах запутался, замешкался и заплрол момент.

Можно конечно сокрушаться, что он не залил, но винить его в том, что из за него проиграли чемпионство неправильно!
Ответ beleran
Это обычный спортивный футбольный момент, который Боселли себе между прочим создал сам. Пробежал 30 метров и не смог переиграть вратаря. Он не мимо пустых ворот промахнулся, он не в ногах запутался, замешкался и заплрол момент. Можно конечно сокрушаться, что он не залил, но винить его в том, что из за него проиграли чемпионство неправильно!
Все верно, далеко не каждый может так убежать. Боселли не упал, когда на нем пытались фолить, за ним гналась четверка преследователей, которые бежали без мяча, то есть им было легче бежать быстро, а бежал Боселли метров 30, не самый лучший расклад для бьющего.
Ответ beleran
Это обычный спортивный футбольный момент, который Боселли себе между прочим создал сам. Пробежал 30 метров и не смог переиграть вратаря. Он не мимо пустых ворот промахнулся, он не в ногах запутался, замешкался и заплрол момент. Можно конечно сокрушаться, что он не залил, но винить его в том, что из за него проиграли чемпионство неправильно!
То есть, подождите.
Смолова всей страной членососить за незабитый пенальти хорватам - это можно, а Боселли, который мог сделать счёт 2:1 и помочь команде выиграть важнейший матч, но запорол выход 1 на 1, это "ну он же сам себе этот момент создал, неправильно говорить, что чемпионство проиграли из-за него"?

Да во всём спорте полным полно случаев, когда критикуют за 1 конкретный решающий момент в концовке долгого сезона. Последнее лучше запоминается, так всегда было и будет.
А этого недоагента непонятного пола когда забанят на спортс.ру? Или слово на М не ругательное и его не надо #?)
Ответ ABarca
А этого недоагента непонятного пола когда забанят на спортс.ру? Или слово на М не ругательное и его не надо #?)
Нельзя именно мат. "Мудак", "мразь", "чмо" и так далее разрешены.

Но зря он так наехал.
Ответ Xiil
Нельзя именно мат. "Мудак", "мразь", "чмо" и так далее разрешены. Но зря он так наехал.
Т.е. теперь этими словами можно всех в комментах поливать?)
Сезон быдла открыт
Ответ Marcus-light
Сезон быдла открыт
Да он и не закрывался. Общество давно обыдлено. И моральных камертонов нет. Кто громче свистнул, за тем толпа и идёт.
Дует за быков, не иначе
Это футбол, всякое случается, и куда более именитые футболисты не попадали из убойных позиций. Я бы на месте Боселли привлек бы Гурцкую к ответственности за свой грязный рот, тем более оскорбляет публично
Ответ Bakhaa
Это футбол, всякое случается, и куда более именитые футболисты не попадали из убойных позиций. Я бы на месте Боселли привлек бы Гурцкую к ответственности за свой грязный рот, тем более оскорбляет публично
Губер тоже оскорбляет игроков
Насколько много стало быдланства в публичном поле
Ответ Qqqubik
Насколько много стало быдланства в публичном поле
начиная с верхов
Очевидно что после такого забега на максимальной скорости удар может выйти неидеальным.

Многие в принципе не смогли бы убежать так как Боселли. Не стоит гнать на него.
Ответ gleb_k
Очевидно что после такого забега на максимальной скорости удар может выйти неидеальным. Многие в принципе не смогли бы убежать так как Боселли. Не стоит гнать на него.
Мы же тут на легкую атлетику смотрим
Боселли отвратительно решил эпизод - это просто факт
И, конечно, тренер и болельщики могут гнать на него, он плохо выполнил свою работу за огромные деньги
Ответ Влад Безруков
Мы же тут на легкую атлетику смотрим Боселли отвратительно решил эпизод - это просто факт И, конечно, тренер и болельщики могут гнать на него, он плохо выполнил свою работу за огромные деньги
Момент был не такой лёгкий, с учётом забега.
Чтобы запороть этот момент, нудно было его ещё создать (выиграв забег).

Другие запоротые моменты - хуже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
12 мая, 07:47
Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»
11 мая, 20:12
Казанский про 1:2 с «Динамо»: «Ватерлоо» «Краснодара» – он сам виноват, все было в его ногах и головах. Лунев и Сергеев своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок»
11 мая, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
2 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
16 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
36 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
46 минут назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
44 минуты назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
45 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
Рекомендуем