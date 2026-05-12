Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
Клаудио Раньери заявил, что готов работать в сборной Италии после ухода с должности советника «Ромы».
– Я отказал сборной Италии, потому что у меня уже была работа в «Роме», и я не мог совмещать две должности. Сейчас я свободен, так что, если мне позвонят, почему бы и нет? Никогда не говори «никогда».
– Вы готовы тренировать или просто быть директором?
– Не знаю. Когда вам звонят из [сборной] вашей страны, вы говорите «да», и все, – сказал Раньери в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
Теперь злобствующий Раньери ищет местечко куда бы приткнуться...