Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
Стали известны детали перепалки Гави и Винисиуса в класико.
Появились подробности словесной перепалки между Гави и Винисиусом.
10 мая «Барселона» в класико обыграла «Реал» (2:0) и стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.
По ходу игры у Гави и Винисиуса возникла стычка.
Как показали кадры программы «El Día Después» на телеканале Movistar, Гави напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». На что бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов. У меня есть Лига чемпионов».
«Я спокоен, я спокоен», – добавил вингер. На что Гави ответил: «Просто играй и заткнись».
Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется»
«Зенит» уже точно чемпион?27099 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
133 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У Матео Ковачича, например, четыре титула Лиги чемпионов. У Начо (кто это вообще, условно) шесть. И что теперь? Они автоматически лучше Ибрагимовича, Тотти, Роналдо, Недведа, Батистуты или Буффона?
Величие игрока определяется не только одной медалькой. А Винисиусу, похоже, нужен психолог — слишком уж болезненно он реагирует на такие вещи.
Жиру из-за победы на ЧМ не стал лучше Левандовского или Ибрагимовича
Показывайте на поле свои лучшие качества, влюбляйте болельщиков новых, радуйте старых.
А тут просто дети малые:
«А ты то не выиграл!»
«Зато я то выиграл»
Гави показал в этом матче, Винисиус - не очень
Ну и как Винисиус должен влюблять в себя адекватных болельщиков - вопрос
Аргумены кончились и сразу "заткнись, играй"
Надо было уколоть, что Винисиус чемпионом Европы не был, это было бы ещё обиднее.