Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»

Стали известны детали перепалки Гави и Винисиуса в класико.

Появились подробности словесной перепалки между Гави и Винисиусом.

10 мая «Барселона » в класико обыграла «Реал » (2:0) и стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.

По ходу игры у Гави и Винисиуса возникла стычка.

Как показали кадры программы «El Día Después» на телеканале Movistar, Гави напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». На что бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов. У меня есть Лига чемпионов».

«Я спокоен, я спокоен», – добавил вингер. На что Гави ответил: «Просто играй и заткнись».

Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется»