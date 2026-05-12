  • Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»

Стали известны детали перепалки Гави и Винисиуса в класико.

10 мая «Барселона» в класико обыграла «Реал» (2:0) и стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.

По ходу игры у Гави и Винисиуса возникла стычка.

Как показали кадры программы «El Día Después» на телеканале Movistar, Гави напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». На что бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов. У меня есть Лига чемпионов».

«Я спокоен, я спокоен», – добавил вингер. На что Гави ответил: «Просто играй и заткнись».

Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Гави конечно не лучше винисиуса, такой же ребенок, ладно бы сказал что то про сестру его как Матерацци, а так детский сад, обмельчали сейчас футболисты, не то что в наше время.
Интересно, свою аватарку ты сам делал? Это не детский сад?
Душновато стало
Как же все таки хорошо, что эта капризная личность не получила ЗМ
Комментарий скрыт
Слова Богу, что золотой мяч не дали этому нытику
Так гави вроде и не претендовал...
15 лч
Есть множесто игроков куда более статусных, чем Винисиус, включая обладателей «Золотого мяча», которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Сам по себе этот трофей не делает футболиста особенным. Победителей ЛЧ за всю историю уже значительно больше тысячи.

У Матео Ковачича, например, четыре титула Лиги чемпионов. У Начо (кто это вообще, условно) шесть. И что теперь? Они автоматически лучше Ибрагимовича, Тотти, Роналдо, Недведа, Батистуты или Буффона?

Величие игрока определяется не только одной медалькой. А Винисиусу, похоже, нужен психолог — слишком уж болезненно он реагирует на такие вещи.
ну точно так же и с другими трофеями, и ЧМ, и Ла Лига

Жиру из-за победы на ЧМ не стал лучше Левандовского или Ибрагимовича
представить страшно если губе вручили золотой мяч, переса с окна выбросил бы
Пляжный мяч от силы
Детский сад и с одной стороны и с другой.
Показывайте на поле свои лучшие качества, влюбляйте болельщиков новых, радуйте старых.
А тут просто дети малые:
«А ты то не выиграл!»
«Зато я то выиграл»
«Показывайте на поле свои лучшие качества, влюбляйте болельщиков новых, радуйте старых»

Гави показал в этом матче, Винисиус - не очень
Ну и как Винисиус должен влюблять в себя адекватных болельщиков - вопрос
адекватным поведением в совокупности с хорошей игрой
Последняя фраза от Гави звучит, как "Ой всё"
Аргумены кончились и сразу "заткнись, играй"
Надо было уколоть, что Винисиус чемпионом Европы не был, это было бы ещё обиднее.
Гави тоже не чемпион Европы, пропустил победный турнир из-за травмы крестов
Это было бы глупо. Он сам только Лигу наций выигрывал
А у Гави сколько золотых мячей?
Минимум 10
Эти двое одного уровня развития особи
чтобы залезть Вини под кожу не обязательно читать курс аналитической геометрии и линейной алгебры. достаточно тезиса сопоставимого его уровню понимания.
винисиус никогда не получит золотой мяч, его в уефа ненавидят
Только в УЕФА?
