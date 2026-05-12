«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
«Манчестер Сити» может подписать 16-летнего опорника «Герты».
16-летний опорник «Герты» Кеннет Айххорн заинтересовал «Манчестер Сити».
Английский клуб хочет приобрести немецкого футболиста и отдать в аренду в «Байер», чтобы игрок получал опыт в Бундеслиге.
Хавбеком также интересуются «Бавария», «Боруссия Дортмунд» и «Лейпциг». «Байер» тоже хотел бы подписать игрока.
Считается, что сумма отступных за Айххорна варьируется в районе 10-12 миллионов евро.
В этом сезоне футболист провел 16 матчей во второй Бундеслиге и забил один гол.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Тут другое интересно: у немца имя - Кеннет. А еще есть Ник (Вольтемаде), Джонатан (Та), Александр (Нюбель), Антонио (Рюдегер), Анджело (Стиллер), Антон (Стах), Леон (Горецка), Кевин (Шаде) и так далее. Куда пропали Конрады, Адольфы и Фридрихи?
