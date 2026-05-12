«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком

«Манчестер Сити» может подписать 16-летнего опорника «Герты».

16-летний опорник «Герты» Кеннет Айххорн заинтересовал «Манчестер Сити ».

Английский клуб хочет приобрести немецкого футболиста и отдать в аренду в «Байер», чтобы игрок получал опыт в Бундеслиге.

Хавбеком также интересуются «Бавария », «Боруссия Дортмунд » и «Лейпциг ». «Байер » тоже хотел бы подписать игрока.

Считается, что сумма отступных за Айххорна варьируется в районе 10-12 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей во второй Бундеслиге и забил один гол.