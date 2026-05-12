  • Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»

Андрей Талалаев ответил, перенимал ли методы Жозе Моуринью.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос касательно публичных выступлений.

– Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

– Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям – чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной.

Простой пример – кепка (с надписью «Чемпионы» – Спортс’‘). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы.

На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было.

Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто – и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем – я вынужден надевать очки.

В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка – ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

– Поэтому и спрашиваю.

– Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один.

Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини. Сейчас нужно идти к творчеству.

Современный футбол – мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где – атаковать. И именно мы, а не соперник.

Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию.

Например, есть пример Де Дзерби – он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями.

И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС – это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, – сказал Андрей Талалаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
знамениты трофеи Талалаева, про которые он рассуждает
знамениты трофеи Талалаева, про которые он рассуждает
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Мор серьезный человек, он пиво носом открывать умеет
Судя по трофеям Талалаев переоценен больше всех
Судя по трофеям Талалаев переоценен больше всех
Так он и о себе говорит в том числе. Ты владеешь навыком вдумываться в прочитанное?
Судя по трофеям Талалаев переоценен больше всех
Победитель Первой лиги с Химками и Балтикой. Могёт заявлять))
Ну вот после глубокой мысли, что Талалаев похож по поведению на Мауринью, можно статью закрывать. Маур - интеллигентнейший человек, великий тренер и тролль 80lv. А Талалаев - обычное дворовое трепло. Сходства ноль.
Ну вот после глубокой мысли, что Талалаев похож по поведению на Мауринью, можно статью закрывать. Маур - интеллигентнейший человек, великий тренер и тролль 80lv. А Талалаев - обычное дворовое трепло. Сходства ноль.
Слушайте, Жозе крутой. Но поступков в духе быдла у него тоже хватало. Пальцем в глаз Виланову тыкал, на своего врача-женщину гнал. Это никак не троллинг. Так что не стоит преукрашать.
Слушайте, Жозе крутой. Но поступков в духе быдла у него тоже хватало. Пальцем в глаз Виланову тыкал, на своего врача-женщину гнал. Это никак не троллинг. Так что не стоит преукрашать.
ваше понимание интеллигентнейшего человека сильно отличается от общепринятого, интеллигент никогда не тыкнет пальцем в глаз другому человеку, тем более своему коллеге-оппоненту, тем более втихую под общий шумок замеса
Фабрегас действительно может стать очень крутым тренером. Кто-нибудь слышал про ФК Комо до последних 2-ух лет? А игрока хоть одного назовете без гугла? А они могут оказаться в зоне ЛЧ в ближайшие недели. Эта история даже покруче Байера выглядит.
Фабрегас действительно может стать очень крутым тренером. Кто-нибудь слышал про ФК Комо до последних 2-ух лет? А игрока хоть одного назовете без гугла? А они могут оказаться в зоне ЛЧ в ближайшие недели. Эта история даже покруче Байера выглядит.
Пасс
Пасс
Я тоже пас, никого не знаю...
Как будто форбс берет интервью у самого влиятельного человека в мире, просто умора)
Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью (c)

Топовый троллинг. Моуринью прекрасно умел владеть собой, и поэтому выводил оппонентов из себя, сам оставаясь внешне невозмутимым. А дурачка Талалая пятилетний ребёнок может заставить бомбить кирпичами
У нас любая речь без мата
всегда похожа на доклад)
Например, есть пример Андрюша – он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться больше чем 4 месяцами хорошей игры.
Может быть такое, что Фабрегас не горит желанием общаться с трусами, подлецами и провокаторами.
Рандомный бомж: мне близок Маск, Безос переоценен
Рандомный бомж: мне близок Маск, Безос переоценен
Или таксист.
Или таксист.
