Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»

Андрей Талалаев ответил, перенимал ли методы Жозе Моуринью.

– Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

– Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям – чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной.

Простой пример – кепка (с надписью «Чемпионы» – Спортс’‘). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы.

На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было.

Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто – и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем – я вынужден надевать очки.

В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка – ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

– Поэтому и спрашиваю.

– Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один.

Мне ближе Хаби Алонсо , немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу , хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти , потом Гасперини . Сейчас нужно идти к творчеству.

Современный футбол – мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где – атаковать. И именно мы, а не соперник.

Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию.

Например, есть пример Де Дзерби – он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями.

И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС – это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, – сказал Андрей Талалаев.