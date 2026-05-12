Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»

Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг на чемпионском параде в честь победы в Ла Лиге выразил желание выиграть Лигу чемпионов.

Болельщики поддерживали нас весь сезон, поэтому для нас очень важно разделить это с ними. У нас очень хорошая связь с ними.

У нас много воспитанников нашей академии, которые выросли здесь. Молодые игроки отдают все силы команде, и думаю, что мы передаем это болельщикам благодаря нашей связи.

Молодые игроки дают нам много энергии. У них много качеств, и именно поэтому мы выигрываем трофеи.

Эта команда очень голодна до побед. Мы хотим выиграть многое, особенно Лигу чемпионов, и отдадим все силы, чтобы этого добиться», – сказал Френки де Йонг .