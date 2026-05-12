Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг на чемпионском параде в честь победы в Ла Лиге выразил желание выиграть Лигу чемпионов.
Болельщики поддерживали нас весь сезон, поэтому для нас очень важно разделить это с ними. У нас очень хорошая связь с ними.
У нас много воспитанников нашей академии, которые выросли здесь. Молодые игроки отдают все силы команде, и думаю, что мы передаем это болельщикам благодаря нашей связи.
Молодые игроки дают нам много энергии. У них много качеств, и именно поэтому мы выигрываем трофеи.
Эта команда очень голодна до побед. Мы хотим выиграть многое, особенно Лигу чемпионов, и отдадим все силы, чтобы этого добиться», – сказал Френки де Йонг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
При таком судействе сложно это сделать, когда 2ю ЛЧ подряд лучшую команду заслуживают по беспределу:))
Нужно продать Араухо и Левандовского. Сделать усиление на их позициях, и как будто нужен хороший опорник.
