Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»

Жозе Моуринью: с 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после матча чемпионата Португалии против «Браги» (2:2) рассказал, когда сможет дать ответ касательно своего будущего.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Реал ».

– 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?

– Нет.

Потому что 1 марта – это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата – это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.

С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.

У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики», – сказал Жозе Моуринью .

На данный момент «Бенфика » идет 3-й в таблице чемпионата Португалии и не проходит в квалификационный этап Лиги чемпионов, который дает 2-е место. На нем находится «Спортинг», имеющий перед последним туром преимущество в два очка.