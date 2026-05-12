  Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»
Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после матча чемпионата Португалии против «Браги» (2:2) рассказал, когда сможет дать ответ касательно своего будущего.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Реал».

– 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?

– Нет.

Потому что 1 марта – это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата – это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.

С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.

У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики», – сказал Жозе Моуринью.

На данный момент «Бенфика» идет 3-й в таблице чемпионата Португалии и не проходит в квалификационный этап Лиги чемпионов, который дает 2-е место. На нем находится «Спортинг», имеющий перед последним туром преимущество в два очка.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
Жозе убьет двух зайцев:
1)о нем снова заговорят
2) он получит огромную неустойку максимум через полгода
Выстрелит как Папо Карло после Эвертона, старая школа жива
До конца сезона будет тренировать Реал
Португалия подсела как-то, пропустив Голлландию.
Думал, что у них 3 команды в ЛЧ (2 в группу, 1 в квалифай)
В этом сезоне у голландцев полный провал,а португальцы наоборот выступили на уровне топ-5. Нидерланды держатся за счет сезона 21/22, а так на данный момент их чемпионат в полной ж, и новых открытий в Эредивизие не наблюдается
"На данный момент «Бенфика» идет 3-й в таблице чемпионата Португалии и не проходит в квалификационный этап Лиги чемпионов, который дает 2-е место."
Это как так? Серьёзно у Португалии только 2 команды в ЛЧ из которых только одна в группу сразу? При это Бенфика пролетает мимо ЛЧ не проиграв ни разу!!!
Спортинг сделал все, чтобы Бенфика заняла 2 место, но те ответили любезностью на любезность и решили снова вернуть им 2 место
На Спорте все давно уже знают, что там с будущим)
В Реале же сейчас маловато собралось токсичных людей, срочно нужен ещё и Моуринью
Я как фанат реала всегда был против его возвращения, так как за 13 лет как моур ушел, в реале была настоящая семейная атмосфера, все игроки как настоящие професионалы были, четко знали свое дело, бились за эмблему, ни одного такого сезона не было как нынешний, но сейчас команда просто развалилась, эти игроки возмонили себя футбольными богами(не все конечно, но большенство), поэтому тут нужен имеено Моур чтоб этих токсичных персонажей поставить на место, пусть не будет даже трофеев, но моур может посадить на лавку винни и мбаппе если они будут так же играть и вести себя вычокомерно и показать что в команде может быть только один токсичных человек и это Моуриньо
Моур и собрал чемпионский состав, Реал 11/12 был машиной похлеще Реала Анчелотти. Поэтому, только Жозе.
90% уйдет в Реал Мадрид, клин клином вышибают
Ни разу не проиграли, исторический сезон, но мимо лч. Когда такое было)
Если б хотел остаться в бенфике то сразу бы сказал об этом, а не юлил
Жалко Жозе вчера не смог дома обыграть Брагу, уступив 2-ое лигочемпионское место Спортингу, мог уйти на хорошей ноте
А теперь и оставаться неинтересно. ЛЧ на следующий сезон потерял этим матчем. Зато без поражений сезон пройдут )
Не задается у него в Бенфике уже второй заход. Возможно будет третий, в котором наступит гармония и будут трофеи.))
