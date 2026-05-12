Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после матча чемпионата Португалии против «Браги» (2:2) рассказал, когда сможет дать ответ касательно своего будущего.
Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Реал».
– 1 марта вы заявили, что хотите остаться. После всего, что произошло, подпишете ли вы контракт сейчас?
– Нет.
Потому что 1 марта – это 1 марта, и потому что последняя неделя чемпионата – это не время для размышлений о будущем, о контрактах, а время для размышлений о нашей миссии, которая заключается в том, чтобы совершить чудо. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под чудом.
С того момента, как мы вступили в эту финальную фазу, я решил, что не хочу никого слушать, что хочу быть изолированным на своем рабочем месте.
У нас еще есть игра против «Эшторила». И с понедельника я смогу ответить на вопрос о своем будущем как тренера и будущем «Бенфики», – сказал Жозе Моуринью.
На данный момент «Бенфика» идет 3-й в таблице чемпионата Португалии и не проходит в квалификационный этап Лиги чемпионов, который дает 2-е место. На нем находится «Спортинг», имеющий перед последним туром преимущество в два очка.
1)о нем снова заговорят
2) он получит огромную неустойку максимум через полгода
Думал, что у них 3 команды в ЛЧ (2 в группу, 1 в квалифай)
Это как так? Серьёзно у Португалии только 2 команды в ЛЧ из которых только одна в группу сразу? При это Бенфика пролетает мимо ЛЧ не проиграв ни разу!!!
Если б хотел остаться в бенфике то сразу бы сказал об этом, а не юлил