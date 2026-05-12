Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»

Пол Мерсон: «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ в следующем сезоне.

В этом сезоне манкунианцы идут третьими в АПЛ и опережают мерсисайдцев на шесть очков.

«В «Ливерпуле » произошло много всего. Мне их очень жаль из-за всего случившегося. У них также было много травм.

В следующем сезоне «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед». И это без учета того, что произойдет этим летом.

Почему? Многие игроки «Манчестер Юнайтед» провели хорошие сезоны, а в «Ливерпуле » таких почти не было, за исключением Доминика Собослаи .

Если посмотреть на «Манчестер Юнайтед », то шесть или семь игроков в этом сезоне сыграли выше среднего.

Александер Исак будет форме. Флориан Виртц провел первый сезон в АПЛ . Уверен, что «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед», – сказал Пол Мерсон.