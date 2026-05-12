  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
9

Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»

Пол Мерсон: «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ в следующем сезоне.

В этом сезоне манкунианцы идут третьими в АПЛ и опережают мерсисайдцев на шесть очков.

«В «Ливерпуле» произошло много всего. Мне их очень жаль из-за всего случившегося. У них также было много травм.

В следующем сезоне «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед». И это без учета того, что произойдет этим летом.

Почему? Многие игроки «Манчестер Юнайтед» провели хорошие сезоны, а в «Ливерпуле» таких почти не было, за исключением Доминика Собослаи.

Если посмотреть на «Манчестер Юнайтед», то шесть или семь игроков в этом сезоне сыграли выше среднего.

Александер Исак будет форме. Флориан Виртц провел первый сезон в АПЛ. Уверен, что «Ливерпуль» финиширует выше «Манчестер Юнайтед», – сказал Пол Мерсон.

«Зенит» уже точно чемпион?27096 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoПол Мерсон
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАлександер Исак
logoФлориан Виртц
logoДоминик Собослаи
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О ком он интересно говорит. Если посмотреть на статистику троих нападающих, то они как раз сыграли ниже своих же показателей прошлого сезона. О защитниках и говорить нечего, травматы, стареющий Маг и пара молодёжи, которые ещё пока подают надежды. В следующем сезоне будет другой центральный полузащитник и может даже не один - тут самая большая неопределённость, соответственно прогнозировать что-то вообще нереально, с учётом того, что в МЮ пока нет и постоянного тренера. Ламменс, как новичок себя проявил прекрасно, не вижу повода наблюдать какой-то спад. Единственное, можно эту статью подогнать под Каземиро, потому что он реально выдаёт хороший сезон. Бруно стабилен пока возраст не возьмёт свое. Важно кого купят в цент поля и, как тренер со всем этим будет справляться.
Нгумоа вполне хороший сезон провел, учитывая его возраст и что это дебютный сезон
Неправда, Экитика, например, превзошла ожидания.
Он в курсе, что существует такое понятие как летнее трансферное окно?)
А че с салахом в итоге? Он будет или не будет в составе ливерпуля
Этот как всегда балаболит🤡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
20 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
37 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
51 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
сегодня, 09:01
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
6 минут назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
9 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
12 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
33 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
58 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем