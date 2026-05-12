Энцо Мареска: «Итальянскому футболу нужны культурные изменения. Дело в смелости дать молодым играть. Многие страны работают лучше, чем мы. Почему бы не понять это?»
Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями на предмет проблем в итальянском футболе на фоне выхода сборной на ЧМ-2026.
«Когда что-то не работает, всегда есть несколько причин. Нам нужны культурные изменения.
Не думаю, что у нас нет молодых игроков. Дело в смелости дать им играть. Молодые игроки совершают ошибки так же, как и более опытные футболисты. Я хорошо ладил с молодыми игроками. Все мы совершаем ошибки.
Лига чемпионов показывает, в каком направлении мы движемся. «ПСЖ» это доказывает. В прошлом сезоне они выиграли, в этом – они в финале. Мы можем чему-то у них научиться.
Думаю, мы сами себя защищаем. Если «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов и вышел в финал в этом сезоне, то это значит, что они делают что-то хорошее.
Зачем критиковать матч против «Баварии» и говорить, что они плохо защищались? Мы можем многому научиться у других стран, но мы горды и нам трудно учиться у других.
Мы гордая страна, которая защищает себя. Многие страны работают лучше, чем мы. Почему бы не понять это?
Мы всегда склонны говорить, что то, что мы делаем, работает, и нет необходимости что-либо менять», – сказал Энцо Мареска.
Дать дорогу молодым или средненьким иностранцам?
Молодым конечно.
Дело в том, что Италия не может пойти на катастрофические изминения национального состава страны.
То ест, путь Франции , Бельгии, Англии, Германии для Италии невозможен.
Как происходит во Франции?
Камерунец- с паспортом Франции конкурирует с камерунцем с паспортом Камеруна, араб с паспортом Франции с арабом из Востока, ганец с паспортом Франции с ганцем из Африки и так далее.
На выходе сборная такая, с миру по ниточке.
Англия также изменилась.
Меняется Германия.
Давно поменялась Бельгия.
Италия не была глобальной страной колониального типа.
С времён Великой Империи.
Возможности Франции(и ещё с ней) у Италии нет, и Слава ,честное слово, Богу!
Мы бы получили ещё одну команду- клона.
Италия будет беречь свою страну.
Генуя не станет Марселем, Рим Парижем, Неаполь Сент-Этьеном или Антверпеном.
Надо своих наигрывать.
Надо было давно этого делать.
Италия однажды запретила иностранцев
Всех.
Никого не было.
Наставников-легинеров ж,мкак любят говорить писать либералы, не было, черт возьми!!!!
И добилась Италия великих побед.
С 1970 по 1980 год не было ни одного легионера, пока не появился Брейди в Ювентусе.
Что дал запрет?
Такие результаты, что сейчас глобалисты от злости покраснеют и накинуться на меня.
Но я не виноват..
Проклятые факты!
Массаро, Бергоми, Верховод стали чемпионами мира в 18-19 лет, Колловатти в 21 год, Франко Барези в 21 год, Альтобелли в 22 года ..
Появились Виалли, Синьори, Нигрис, Росси, Конти, Джентиле, Кабрини, Беттега, Грациани, Антониони(!!!), Брио, Ширеа(!!!!), Тарделли(!!!!), Киналья, Джаннини, Серена.... Пруццо, Ли Агостини, Анчелотти, Тассотти, Костакурта, Берти, Маркеджани, Перуцци...
Был взрыв!
Большой взрыв.
Эти молодые совсем футьооисты стали основными в возрасте с 18 лет.
Ошибались, получали критику, но их ставили и они росли.
Росли без конкуренции со стороны иностранцев!
Написать ещё раз?
Пожалуйста.
Эти футболистыи не продукты конкуренции с легионерами.
Сторонники глобализма и ложных нарративов, что иностранцы поднимают уровень местных - утопия.
ОБМАН.
УТОПИЯ!
И до сих пор многие просто без каких то доказательств держатся за это.
Ведь это нарративы либеральные!
А их надо поддерживать.
Но я привел доказательства.
Запрет иностранцев привел к росту местной молодежи.
Нарратмв не работает.
Ещё раз.
Италия без легионеров выдала самое талантливое поколение в своей истории.
Италия найдет противоядие ложным нарративам.
Пока она боится бюрократов Евросоюза.
Но выход есть.
И уже начинают об этом говорить.
В итальянском матче играли леги из Хорватии, Шотландии, Боснии, Швеции, Польши и т.п. стран. И у меня большие сомнения, что игроки из этих стран лучше и качественнее доморощенных итальянцев. Но почему то приоритет отдаётся им. У меня только одно объяснение: все эти леги креатуры агентов, они пришли за деньги и клуб пытается наиграть их в надежде что кто то выстрелит и удастся перепродать выгоднее
Я просто не вижу другой причины почему не ставят своего условного 19-летнего Росси из молодежки, а везут 19-летнего поляка с 10 матчами из Заглембе за 500к евро и он играет
В 90 году из 21 игрока 16 человек старше 25 лет. Из игроков основы только 2 игрока младше этого же возарста - Баджо и Мальдини.
В 2014 году из 23 человек только четверо младше 25 лет и только один из них в основе.
Проблема не в том, что молодым не доверяют. В Италии и раньше не особо доверяли. Проблема в системе подготовки и развитии футбола в стране.