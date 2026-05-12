Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро

Нападающий Серу Гирасси может покинуть дортмундскую «Боруссию».

Сообщается, что 30-летний форвард испытывает определенное недовольство. У него хорошие отношения с главным тренером Нико Ковачем, но он недоволен стилем игры команды.

Сумма отступных в размере 50 миллионов евро, применимая к семи клубам, значительно снизилась. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут активировать опцию выкупа.

Футболистом также интересуются «Милан», «Тоттенхэм» и «Фенербахче». На данный момент ни один из клубов не обращался к «Боруссии».

В этом сезоне Гирасси забил 16 голов в 32 матчах Бундеслиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
А Ливерпуль форвардов на зиму солить будет?
Похоже просто на вброс, часто Ливерпуль покупает 30 летних игроков?
в чем тут вброс? просто прописанный в контракте пункт, который касается в том числе и Ливерпуля, ни о каком интересе с их стороны и речи нет
Классный форвард
да нее, средненький футболист ... классный форвард к этому времени забил бы хотя мячей 22-25 ... да и 30 лет уже, пик давно пройдёт ...
В Штуттгарте у него была невероятная реализация, но возраст - да, играет роль
Поздно уже, надо было или после Штутгарта переходить в норм клуб или, хотя бы, после предыдущего сезона.
Барселоне он подойдёт, если Альварес останется а АТМ.
Вот у чела умные агенты, в отличии от Альвареса.
На 2 сезона в Ливерпуль, пока Экитике лечится
