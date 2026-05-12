  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о 2:3 с «Болоньей»: «Не думаю, что «Наполи» заслужил поражение – я видел, что игроки хотели выполнить задачу. Мы могли действовать решительнее в прессинге»
0

Конте о 2:3 с «Болоньей»: «Не думаю, что «Наполи» заслужил поражение – я видел, что игроки хотели выполнить задачу. Мы могли действовать решительнее в прессинге»

Конте о 2:3 с «Болоньей»: «Наполи» не заслуживал поражения.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Болоньи» в матче 36-го тура Серии А (2:3).

«Когда вы прессингуете, нужно делать это правильно, потому что если вы делаете это вполсилы, то в конечном итоге вы просто будете бегать впустую. Мы могли бы быть более решительными в прессинге, но в этом сезоне мы не впервые проигрывали [по ходу матча] со счетом 0:2, так что это не случайность. Очевидно, нам нужно действовать решительнее на начальном этапе, потому что это продолжает происходить.

Нам удалось вернуть ситуацию в прежнее русло, мы старались победить и прилагали все усилия, но если вы не можете победить, то нужно попытаться хотя бы не проиграть. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но такое случается.

Впереди еще две игры, мы должны зарядиться энергией, обеспечить себе выход в Лигу чемпионов и постараться проявить себя наилучшим образом. Я не расстроен игрой, я видел, что сегодня ребята хотели выполнить свою задачу, но иногда происходят неожиданные повороты», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.

«Зенит» уже точно чемпион?27091 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoБолонья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
18 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
35 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
49 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
59 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
4 минуты назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
7 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
10 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
31 минуту назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
56 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем