Конте о 2:3 с «Болоньей»: «Не думаю, что «Наполи» заслужил поражение – я видел, что игроки хотели выполнить задачу. Мы могли действовать решительнее в прессинге»

Конте о 2:3 с «Болоньей»: «Наполи» не заслуживал поражения.

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте прокомментировал поражение от «Болоньи» в матче 36-го тура Серии А (2:3).

«Когда вы прессингуете, нужно делать это правильно, потому что если вы делаете это вполсилы, то в конечном итоге вы просто будете бегать впустую. Мы могли бы быть более решительными в прессинге, но в этом сезоне мы не впервые проигрывали [по ходу матча] со счетом 0:2, так что это не случайность. Очевидно, нам нужно действовать решительнее на начальном этапе, потому что это продолжает происходить.

Нам удалось вернуть ситуацию в прежнее русло, мы старались победить и прилагали все усилия, но если вы не можете победить, то нужно попытаться хотя бы не проиграть. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но такое случается.

Впереди еще две игры, мы должны зарядиться энергией, обеспечить себе выход в Лигу чемпионов и постараться проявить себя наилучшим образом. Я не расстроен игрой, я видел, что сегодня ребята хотели выполнить свою задачу, но иногда происходят неожиданные повороты», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.