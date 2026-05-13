  • Плей-офф Чемпионшипа. «Саутгемптон» победил «Мидлсбро» в ответном полуфинале, «Халл» выбил «Миллуолл» и вышел в финал
Плей-офф Чемпионшипа. «Саутгемптон» победил «Мидлсбро» в ответном полуфинале, «Халл» выбил «Миллуолл» и вышел в финал

В Чемпионшипе идет стадия плей-офф.

В ответных полуфинальных матчах плей-офф Чемпионшипа «Халл» обыграл «Миллуолл» (2:0, первая игра – 0:0), «Саутгемптон» победил «Мидлсбро» (2:1 д.в., первая игра – 0:0).

Победители пар пробились в финал, где разыграют право выйти в АПЛ.

Плей-офф Чемпионшипа

1/2 финала

Ответные матчи

Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
12 мая 19:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Завершен
2 - 1
1.8xG0.7
Мидлсбро
Матч окончен
Ларин
120’
+6’
Перец
120’
+3’
Эдози   Велингтон
119’
119’
Эйлинг   Хансен
Яндер   Брэгг
119’
  Чарльз
116’
105’
Макгри   Сармиенто
2 доптайм
Перерыв
105’
Макгри   Сармиенто
92’
Бриттан
1 доптайм
Перерыв
Сиенза   Эдози
85’
Стюарт   Ларин
84’
83’
Стрелец   Каслдайн
78’
Маланда
73’
Конуэй   Браун
Мацуки   Даунс
66’
Азаз
56’
2тайм
Перерыв
  Стюарт
45’
+1’
38’
Эйлинг
Вуд-Гордон
37’
13’
Макгри
5’
  Макгри
Саутгемптон
Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Яндер, Чарльз, Мацуки, Азаз, Сиенза, Стюарт
Запасные: Мацуки, Сиенза, Стюарт, Эдози, Лонг, Стивенс, Яндер, Феллоуз, Арчер
1тайм
Мидлсбро:
Бринн, Маланда, Фрай, Эйлинг, Конуэй, Уиттакер, Таргетт, Макгри, Моррис, Бриттан, Стрелец
Запасные: Макгри, Манро, Эдмундсон, Эйлинг, Конуэй, Уайлдсмит, Гилберт, Сильвера, Стрелец
Подробнее

Первая игра: 0:0

Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
11 мая 19:00, Нью Ден
Миллуолл
Завершен
0 - 2
0.91xG1.61
Халл
Матч окончен
90’
+5’
Гелхардт
Азиз
88’
Коберн   Лангстафф
85’
Мазу-Сако   Кандл
85’
84’
Слейтер   Ландстрем
84’
Макберни   Кумас
84’
Джайлз   Макнейр
79’
  Гелхардт
78’
Миллар   Гелхардт
69’
Беллуми
64’
  Беллуми
Де Норре   Бэннан
64’
Стердж   Даути
63’
Балло   Иванович
57’
52’
Хьюз
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Джозеф   Беллуми
10’
Иган
Миллуолл
Пэттерсон, Стердж, Купер, Крама, Леонард, Мазу-Сако, Де Норре, Балло, Негли, Азиз, Коберн
Запасные: Балло, Митчелл, Стердж, Уотсон, Де Норре, Мазу-Сако, Коберн, Крокомб, Макнамара
1тайм
Халл:
Пандур, Хьюз, Иган, Аджайи, Миллар, Джозеф, Джайлз, Койл, Крукс, Слейтер, Макберни
Запасные: Миллар, Джайлз, Слейтер, Макберни, Филлипс, Фамево, Хиракава, Джозеф, Дауэлл
Подробнее

Первая игра: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Чемпионшипа

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Милуолл не захотел в АПЛ потому,что Вест Хэмм вылетает.
Пожертвовали Премьеркой ради двух дерби с Молотками.
Дерби Миллуол — ВХЮ быть в ЧШ
Надеюсь, Мидлсбро пройдет.
Прошли бы , если б не проваленная концовка сезона .
А так , почти без шансов , к сожалению !
Ну, Халл-то понятно на чьем багаже и наработках выезжает.
У них состав в 2 раза дороже , чем у Миллуолла ))
Боро забивает, начинается веселуха )
Пустое дело и бесполезные мучения , которые продолжаются уже в дополнительное время .
Дома нужно было выиграть , а так исход ясен
Ты посмотри, что Халл без Леонида вытворяет ?)
Этот матч официально транслирует телеканал Футбол, кто не знал. Много где есть. Финал, похоже, тоже там будет.
У Халла был дичайший оверперфоманс по ходу сезона, но именно сегодня все было по делу.
Саутгемптон вытащил матч благодаря навесу, который залетел в ворота. Повезло, но еще остается финальный матч.
Святые раньше могли забить, в итоге справедливо победили
