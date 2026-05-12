  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мэддисон впервые за год сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче. Хавбек порвал «кресты» на сборах в августе
11

Мэддисон впервые за год сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче. Хавбек порвал «кресты» на сборах в августе

Мэддисон сыграл впервые за год после травмы «крестов».

Джеймс Мэддисон сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче впервые с мая 2025 года.

Полузащитник «шпор» получил повреждение колена в товарищеской встрече с «Ньюкаслом» (1:1) 7 августа. У англичанина была выявлена травма передней крестообразной связки, он перенес операцию.

29-летний игрок вернулся на поле в матче 36-го тура АПЛ против «Лидса» (1:1). Он заменил Матиса Теля на 85-й минуте.

Таким образом, прошло больше года (368 дней) с момента последнего выступления Мэддисона в официальных встречах.

В последний раз он играл в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимт» 8 мая 2025 года.

«Зенит» уже точно чемпион?27090 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер The Athletic
logoДжеймс Мэддисон
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoМатис Тель
logoтравмы
logoЗдоровье
logoЛидс
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
надеюсь наш слоняра не забыл подтянуть штаны
Столько бухать, удивлен что вообще собрался с силами
Так держать Илья!
Даже голосовое с поля не записал. Ноль уважения к фэнам
Илья капитальный красавчик, спустился с гор и сразу на поле
Собака ты сутулая, вместо этих унылых камбеков в футбольчик - дай людям Диспатч, Архолос, пройди сюжетные хорроры от Супермассив Геймс! Я задолбался пересматривать старые хайлайты(
Joe Peach! Joe Peach! Joe Peach!
Илюха Мэд база!
Просто кончились бабки с казика
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» на 2 очка оторвался от зоны вылета за два тура до конца АПЛ. Команда Де Дзерби набрала 8 очков в четырех последних играх
11 мая, 21:13
У Мэддисона травма «крестов». Хавбек «Тоттенхэма» перенесет операцию и пропустит большую часть сезона
7 августа 2025, 10:33
Не игравший с начала мая Мэддисон травмировался во 2-м матче за «Тоттенхэм» после возвращения – его унесли на носилках. Хавбек повредил то же колено
3 августа 2025, 14:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
18 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
35 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
49 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
59 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
4 минуты назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
7 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
10 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
31 минуту назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
56 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем