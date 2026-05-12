Мэддисон впервые за год сыграл за «Тоттенхэм» в официальном матче. Хавбек порвал «кресты» на сборах в августе

Мэддисон сыграл впервые за год после травмы «крестов».

Полузащитник «шпор» получил повреждение колена в товарищеской встрече с «Ньюкаслом» (1:1) 7 августа. У англичанина была выявлена травма передней крестообразной связки, он перенес операцию.

29-летний игрок вернулся на поле в матче 36-го тура АПЛ против «Лидса » (1:1). Он заменил Матиса Теля на 85-й минуте.

Таким образом, прошло больше года (368 дней) с момента последнего выступления Мэддисона в официальных встречах.

В последний раз он играл в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимт» 8 мая 2025 года.