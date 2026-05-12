На стадионе «Динамо» не обнаружили опасных предметов после эвакуации: «Поступил сигнал о возможной угрозе. Все подобные сообщения подлежат проверке»

На стадионе «Динамо» не обнаружили угроз после объявления эвакуации.

Примерно через 50 минут после окончания матча 29-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром » (2:1) на территории «ВТБ Арены» сработала система оповещения об эвакуации: «Чрезвычайная ситуация, всем немедленно покинуть здание».

Позднее «СЭ» сообщил , что причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве.

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», – заявили в пресс-службе «ВТБ Арены ».