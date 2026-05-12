  • IFAB изучит ситуацию с борьбой в штрафных перед стандартами в следующем сезоне. Внимание к вопросу привлекла отмена гола «Вест Хэма» «Арсеналу»
Правила борьбы в штрафной на стандартах могут изменить.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может рассмотреть изменение правил о борьбе игроков друг с другом в штрафных перед угловыми и штрафными ударами, пишет The Times.

По правилам, борьба с соперником перед угловыми и штрафными ударами до розыгрыша мяча не считается нарушением, из-за чего многие футболисты хватают и цепляют друг друга до подачи.

Некоторые высокопоставленные лица считают, что ситуация с такой борьбой вышла из-под контроля. Внимание к этому вопросу привлек эпизод с отменой гола «Вест Хэма» «Арсеналу» в 36-м туре АПЛ (0:1): в ходе него несколько игроков обеих команд боролись с соперниками и удерживали их.

Ожидается, что IFAB рассмотрит ситуацию по ходу следующего сезона.

«Мы рассмотрим это в течение следующего сезона, поскольку это стало очень серьезной проблемой. Вопрос поднимался перед нашим последним ежегодным собранием в марте, но было уже слишком поздно, чтобы детально его изучить. Поэтому мы сделаем это сейчас», – приводит The Times слова источника из IFAB.

ESPN подтверждает эту информацию и добавляет, что обсуждения могут начаться осенью.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Times
И года не прошло. Тут борцухи на такой фиче чемпионами почти стали, а они только сейчас заметили)))
Твоя ава идеально тебя описывает
сделали арсенал чемпионами, сейчас и правила поменять можно. не зря венгер в верхушке трется
Как раз там правильно отменили гол, а вот Зениту два очка добавили с таком же моменте, игнорировали правила! Об этом сразу после матча в прямом эфире объяснил бывший вратарь Зенита- что Нино нарушал правила и этот год не стоило засчитать. При чем он это сказал в лицо Николаеву ( судье псевдо эксперту) который утверждал что все по по правилам, а после железных аргументов вратаря Зенита, поменял тон и дословно- я бы засчитал жтот гол по спортивному духу))) ( то есть не по правилам, а по каким то духом
то есть Венгер - чиновник в ФИФА - ухитряется крышевать Арсенал в АПЛ и тянет к чемпионству?
Ну и бред.
Давно пора, любой захват игрока неважно с чьей стороны - автоматически нарушение, играл в мяч, не играл в мяч, далеко от эпизода или нет - нарушение. А то это не футбол, а борьбол какой-то
Как самые известные участники ситуации с "любым" захватом - Пол Гаскойн с вами согласен, а Винни Джонс - нет ;)
Забавно, что борются абсолютно все команды, забивают тоже все, просто из-за того, что Арсенал забил больше всех с угловых и идет на 1 месте - все прям негодуют. А вы много вообще смотрели матчей других команд? Середнячков или из нижней части таблицы? Посмотрите как там тоже борются. Достало уже это «Только Арсенал». НЕ ТОЛЬКО АРСЕНАЛ!
Игроки нарушили правила, судьи это увидели и отменили гол. Откуда столько шума вообще?
Потому что хотелось, чтобы было как обычно - забить гол Арсеналу подло, с нарушением всех правил. Ну и поржать. Но не вышло
Т.к ВАР никак трогать и менять не будут, то можно смело сказать что судейские ошибки как раньше, так и сейчас могут и будут влиять за чемпионство в тех или иных чемпионатах под предлогом "человеческих фактор", "дух футбола", "вар не мог вмешаться", "судья поплыл"....мне продолжать?))) ничего по большому счету не поменялось, разве что оффсайд теперь видно есть или нет. Ну а матчи как покупались, так и будут покупаться время от времени.
может рассмотреть изменение правил о борьбе игроков друг с другом - ? ? ?!
отмена пенальти в ворота Атлетико столько внимания не привлекла почему-то
Ого, как они засуетились после 35 тура. А почему было бы не обратить внимание уже после первого тура АПЛ, когда Арсеналу засчитали гол в ворота МЮ? А там игрок Арсенала вполне борцовским приёмом вратаря от мяча откинул.
Руками или ногами?
Спойлер: ответ - нет, оттеснил корпусом
Сколько можно про этот гол писать? А когда после прямого удара Мерино мяч попадает в руку Магуайеру почему не пенальти? Между прочем мяч в ворота летел и там 90% что был бы гол. И почему это не считается как игра рукой типо он не хотел играть, а вот когда мяч попал в руку Бену Уайту это игра рукой и пенальти? Там вообще мяч даже в створ не летел и после ноги отлетел.
