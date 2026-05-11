Сперцян ощущал, что «Динамо» тянуло время в матче с «Краснодаром»: «Конечно, такое было. Удача была не на нашей стороне»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру в матче РПЛ с «Динамо» (1:2).
– Нужно было реализовать свои моменты, не хватило удачи. Удача была не на нашей стороне.
– Знал про рекорд РПЛ по результативным передачам?
– Знал, но я только сравнялся, еще не побил. Рад, что удалось забить, рад помогать команде во всем, но расстроен, что не выиграли.
– В первом тайме Кордоба при счете 0:0 жаловался, что «Динамо» тянет время. Было ощущение, что игроки «Динамо» затягивали время с первых минут?
– Конечно, такое было.
– Остается одна игра, какие настроения в команде?
– Надежда есть, будем делать все возможное, осталось победить «Оренбург» и выиграть в финале [Кубка России у «Спартака»], – сказал Сперцян.
А вот если вспомнить как вы в большинстве в Питере время тянули....
