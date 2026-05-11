  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» проведет 4-дневный сбор на базе перед матчем с «Дженоа». Решение «сплотить команду» принято на совещании с руководством после поражения от «Аталанты»
4

«Милан» проведет 4-дневный сбор на базе перед матчем с «Дженоа». Решение «сплотить команду» принято на совещании с руководством после поражения от «Аталанты»

Игроков «Милана» закроют на базе для подготовки к матчу с «Дженоа».

«Милан» проведет тренировочный сбор на базе в Миланелло после воскресного поражения от «Аталанты» (2:3) в 36-м туре Серии А. Решение было принято поздно вечером в понедельник в результате совещания с руководством.

Сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата c 67 очками. Столько же очков у «Ромы», которую миланцы опережают по результатам личных встреч.

17 мая «Милан» на выезде сыграет против «Дженоа». Совместное пребывание призвано сплотить команду перед финальным отрезком, где на кону будет место в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sky Sport, «россонери», которые сегодня отдыхали, вернутся к тренировкам в Миланелло во вторник, а сам тренировочный сбор запланирован на среду, 13 мая.

О возможном проведении тренировочного сбора перед матчем с «Дженоа» объявил спортивный директор Игли Таре.

«После матча мы проанализировали ситуацию с тренером. Мы поговорили с ними, сказав, что все вокруг, должно быть, истощает наши силы, но нам нужно измениться с точки зрения психологии. Реакция лидеров команды была правильной, но нам нужно перейти от слов к делу.

В воскресенье у нас важный матч, возможно, мы поедем на несколько дней на тренировочный сбор, чтобы лучше понять и проанализировать ситуацию», – сказал Таре после игры с «Аталантой».

«Зенит» уже точно чемпион?27084 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМилан
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoРома
logoМассимилиано Аллегри
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИгли Таре
logoДженоа
психология
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сплотить🤣🤣🤣✌️
Там Шпилевский освободился, надо брать его на оставшиеся игры
Арест на базе назвали сборами для сплочения))) чего только не придумают)))
По конспектам Марселя 😎
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Милана» Таре: «Нам не хватает концентрации, судя по последним матчам. Но мы хорошо провели последние полчаса против «Аталанты»
11 мая, 06:32
Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У «Милана» наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное – подготовиться к матчу с «Дженоа»
10 мая, 22:26
У «Милана» 1 победа и 4 поражения в 6 последних матчах
10 мая, 20:46
«Милан» проиграл «Аталанте» дома – 2:3! Нкунку реализовал пенальти на 94-й, Павлович отличился на 88-й, Распадори, Дзаппакоста и Эдерсон забили
10 мая, 20:45
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
17 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
34 минуты назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
48 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
58 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
3 минуты назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
6 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
9 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
27 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
30 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
55 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем