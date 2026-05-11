«Милан» проведет 4-дневный сбор на базе перед матчем с «Дженоа». Решение «сплотить команду» принято на совещании с руководством после поражения от «Аталанты»

Игроков «Милана» закроют на базе для подготовки к матчу с «Дженоа».

«Милан » проведет тренировочный сбор на базе в Миланелло после воскресного поражения от «Аталанты» (2:3) в 36-м туре Серии А. Решение было принято поздно вечером в понедельник в результате совещания с руководством.

Сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата c 67 очками. Столько же очков у «Ромы», которую миланцы опережают по результатам личных встреч.

17 мая «Милан» на выезде сыграет против «Дженоа». Совместное пребывание призвано сплотить команду перед финальным отрезком, где на кону будет место в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sky Sport, «россонери», которые сегодня отдыхали, вернутся к тренировкам в Миланелло во вторник, а сам тренировочный сбор запланирован на среду, 13 мая.

О возможном проведении тренировочного сбора перед матчем с «Дженоа » объявил спортивный директор Игли Таре .

«После матча мы проанализировали ситуацию с тренером. Мы поговорили с ними, сказав, что все вокруг, должно быть, истощает наши силы, но нам нужно измениться с точки зрения психологии. Реакция лидеров команды была правильной, но нам нужно перейти от слов к делу.

В воскресенье у нас важный матч, возможно, мы поедем на несколько дней на тренировочный сбор, чтобы лучше понять и проанализировать ситуацию», – сказал Таре после игры с «Аталантой».