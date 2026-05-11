  Фердинанд об отмене гола «Вест Хэма»: «Фол на Райе был, но до этого было 2-3 нарушения от «Арсенала». ВАР – дерьмо. 5 минут ушло на ошибочное решение»
Фердинанд об отмене гола «Вест Хэма»: «Фол на Райе был, но до этого было 2-3 нарушения от «Арсенала». ВАР – дерьмо. 5 минут ушло на ошибочное решение»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал отмену гола «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

«ВАР – дерьмо. Давайте проясним это. Как просмотр мог занять 5 минут? Еще до нарушения на Райе было 2-3 фола [со стороны «Арсенала»].

На Райе был фол, 100 процентов. Но было еще 2-3 фола со стороны «Арсенала» в этой фазе игры. И у них ушло 5 минут, чтобы прийти к ошибочному решению», – заявил Фердинанд в своем подкасте.

Источник: подкаст Rio Ferdinand Presents
Не бомбит у меня, не бомбит! [x]
Как же они не хотят чемпионства Арсенала, с ума сойти. Готовы Сити отдать трофей, лишь бы не Арсеналу...
Ответ Иван Лапин
Воистину, Титан - величайший клуб Англии.
Любовница всегда включает недотрогу, когда приходит новый альфа. Они по привычке готовы прогибаться и восхвалять старого любовника.
Если он хочет пенальти в этом эпизоде, но не хочет пенальти за то что было в штрафной молотков на 69 минуте или на любом угловом Арсенала-значит он лицемер
Он и есть лицемер. Достаточно вспомнить переобувание с Роналду, когда сперва прошёлся по нему, а потом оправдывался во всех вью и отполировал таки португальское о4ко 🤷‍♂️
У Арсенала было 2-3 нарушения, и поэтому гол в ворота Арсенала не нужно было отменять за нарушение на вратаре, и виноват в этом вар? это называется: я эти аргументы вертел как хотел, логики - трубу шатал
Очередной набрасыватель дичи.Просто голословно без примеров.Что кроме Руни больше у МЮ нету достойных легенд,одни обиженнки как будто.(При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку ) - не выставил руку ,а целенаправленно держал за руку и дернул,только с целью держать Райу,а не играть в мяч.
Не ВАР дерьмо, а судьи АПЛ
что он несет? у него мозг вообще есть? "нарушение было 100 %, но решение ошибочное". Как это понимать?
Главное что мяч долетел до Райи и на нём сфолили. А то что там была борьба пока подавался угловой-это дело 19е. Максимум свисток, объяснение с игроками и перебить угловой.
А почему так можно? https://x.com/EPLBible/status/2046216022328242513
да везде также, а где-то еще и хуже.
Интересно, он бы также проклинал ВАР, если бы момент был с вратарем МЮ?)
