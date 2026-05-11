Фердинанд об отмене гола «Вест Хэма»: «Фол на Райе был, но до этого было 2-3 нарушения от «Арсенала». ВАР – дерьмо. 5 минут ушло на ошибочное решение»

Фердинанд об отмене гола «Вест Хэма»: ВАР – дерьмо.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд прокомментировал отмену гола «Вест Хэма » в матче с «Арсеналом » в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

«ВАР – дерьмо. Давайте проясним это. Как просмотр мог занять 5 минут? Еще до нарушения на Райе было 2-3 фола [со стороны «Арсенала»].

На Райе был фол, 100 процентов. Но было еще 2-3 фола со стороны «Арсенала» в этой фазе игры. И у них ушло 5 минут, чтобы прийти к ошибочному решению», – заявил Фердинанд в своем подкасте.

