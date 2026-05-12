Дембеле 2-й год подряд стал лучшим игроком Лиги 1, Олисе – лучший француз, выступающий за границей. Саж из «Ланса» признан лучшим тренером лиги, Дрогба награжден за поддержку проектов в Африке

Олисе, Дембеле, Дрогба и Саж получили награды от Профсоюза футболистов Франции.

Стали известны лауреаты наград Профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле во второй раз подряд стал лучшим футболистом Лиги 1.

Вингер «Баварии» Майкл Олисе был признан лучшим французским игроком, выступающим за границей.

Пьер Саж из «Ланса » получил награду лучшему тренеру чемпионата Франции.

Также UNFP представил символическую сборную лиги. В нее вошли: Дембеле, Хакими , Пачо, Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Риссер, Сарр, Сангаре, Товен (все – «Ланс»), Толиссо («Лион»).

Кроме того, Дидье Дрогба стал обладателем награды Fondaction du Football Citizen Player Trophy «за свою приверженность делу мира и поддержке многочисленных инициатив в Африке». Во Франции экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара выступал за «Марсель», «Генгам» и «Ле-Ман».