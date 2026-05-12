Дембеле 2-й год подряд стал лучшим игроком Лиги 1, Олисе – лучший француз, выступающий за границей. Саж из «Ланса» признан лучшим тренером лиги, Дрогба награжден за поддержку проектов в Африке

Олисе, Дембеле, Дрогба и Саж получили награды от Профсоюза футболистов Франции.

Стали известны лауреаты наград Профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле во второй раз подряд стал лучшим футболистом Лиги 1.

Вингер «Баварии» Майкл Олисе был признан лучшим французским игроком, выступающим за границей.

Пьер Саж из «Ланса» получил награду лучшему тренеру чемпионата Франции.

Также UNFP представил символическую сборную лиги. В нее вошли: Дембеле, Хакими, Пачо, Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Риссер, Сарр, Сангаре, Товен (все – «Ланс»), Толиссо («Лион»).

Кроме того, Дидье Дрогба стал обладателем награды Fondaction du Football Citizen Player Trophy «за свою приверженность делу мира и поддержке многочисленных инициатив в Африке». Во Франции экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара выступал за «Марсель», «Генгам» и «Ле-Ман».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер UNFP
Какое позорище катарское, просто неуважение к всему футбольному миру Франции, 9 матчей в старте, не в топ 5 по голам, не в топ 5 по ассистам, у Леполя 25 голов и ассистов из Ренна
Да они плевать хотели на всех. Просто жестко пиарят в надежде на второй зм. Им и матчи переносят по указке, и лучшего игрока чемпа дают)
Возглавьте профсоюз футболистов Франции и выдайте лучшего Футболиста сами)

Это вся история не отменяет лучшего бомбардира, ассистента и прочее
960 минут сыграл. Меньше 11 полных матчей. Это просто смешно)
За такое диктатор может и отстранить от сборной на ЧМ:)
Сад и Олисе(не Мбапе уж точно) - объективно. Дембеле - нет.
То есть профсоюз футболистов Франции награждает ивуарийца Дрогба за футбольные проекты в Африке? А потом некоторые на спортсе удивляются, почему Франция это африканская сборная😀
Так у него и Фр гражданство
За что так с Хвичей? Даже в сборную лиги не включили.
7+4 в 26 матчах. Это уровень очень посредственный
Именно в лиге1 Хвича особо не играет, в пол ноги, даже не на 50% , а вот в ЛЧ это совсем другой бист
У них по регламенту голосуют игроки и тренеры лиги 1. За игроков своих команд голосовать нельзя. Мне тоже странно что выиграл Усман, но если это выбрали сами участники соревнования, какие могут быть вопросы?
Всё это замечательно, но новости о ставшем лучшем игроке Лиги II Зурико Давиташвили уже вторые сутки, а на спортсе ни гу гу, как в спёртом кувшине. Если бы его ограбили, то новость вырвалась бы в топы, понимаю. Приходится оффтопить.
Почему в этой сборной 10 человек?
Дембеле еще и на воротах, чтобы наверняка!
Смотрю для вас наличии этой премии прям какое-то открытие)
Где вы были когда ее придумали?
И С чего она должна стать такой как ВЫ хотите?

Как говорил классик - Ваши ожидания , ваши проблемы
