Лунев с 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром». У Сперцяна 8.1, худший из игроков основы – Кордоба с 6.1
Лунев – лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром» по Индексу ГОЛа.
Андрей Лунев получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1). Вратарь московской команды набрал 8.6 балла и стал лучшим игроком встречи.
«Динамо»: Лунев – 8.6, Касерес – 8.0, Маричаль – 7.4, Осипенко – 7.7, Скопинцев – 6.6, Глебов – 7.1, Маринкин – 7.2, Нгамале – 6.6, Бителло – 6.7, Артур – 6.4, Тюкавин – 7.9.
Вышли на замену: Антон Миранчук – 6.1, Бабаев – 6.2, Сергеев – 7.3, Луис Чавес – без оценки.
«Краснодар»: Агкацев – 6.1, Оласа – 6.4, Коста – 7.2, Тормена – 6.2, Пальцев – 6.7, Ленини – 7.0, Черников – 6.2, Кривцов – 6.4, Сперцян – 8.1, Батчи – 6.5, Кордоба – 6.1.
Вышли на замену: Дуглас Аугусто – 6.5, Боселли – 6.1, Жубал – без оценки.
«Зенит» уже точно чемпион?27082 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Худший игрок Динамо, если не брать вышедших на замену
Привозил и обрезал стабильно в каждые 10 минут
АААААА, ПИСЯ ВСЁ НАМ СЛИЛ, ПОЗОРНИК!!!1
>Лунев налажал против Краснодара в последнем туре
....
>Лунев отлично сыграл против Краснодара
АААААА, ЛУНЯ ВСЁ НАМ СЛИЛ, ПОЗОРНИК!!11
Касерес 8.0 дал убежать Боселли и дал пробить Ленини с 7 метров