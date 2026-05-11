  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лунев с 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром». У Сперцяна 8.1, худший из игроков основы – Кордоба с 6.1
27

Лунев с 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром». У Сперцяна 8.1, худший из игроков основы – Кордоба с 6.1

Лунев – лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром» по Индексу ГОЛа.

Андрей Лунев получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1). Вратарь московской команды набрал 8.6 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Динамо»: Лунев – 8.6, Касерес – 8.0, Маричаль – 7.4, Осипенко – 7.7, Скопинцев – 6.6, Глебов – 7.1, Маринкин – 7.2, Нгамале – 6.6, Бителло – 6.7, Артур – 6.4, Тюкавин – 7.9.

Вышли на замену: Антон Миранчук – 6.1, Бабаев – 6.2, Сергеев – 7.3, Луис Чавес – без оценки.

«Краснодар»: Агкацев – 6.1, Оласа – 6.4, Коста – 7.2, Тормена – 6.2, Пальцев – 6.7, Ленини – 7.0, Черников – 6.2, Кривцов – 6.4, Сперцян – 8.1, Батчи – 6.5, Кордоба – 6.1.

Вышли на замену: Дуглас Аугусто – 6.5, Боселли – 6.1, Жубал – без оценки.

«Зенит» уже точно чемпион?27082 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
logoКраснодар
logoДинамо Москва
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Лунев
logoУльви Бабаев
logoДмитрий Скопинцев
logoЛуис Чавес
logoАнтон Миранчук
logoХуан Мануэль Боселли
logoИван Сергеев
logoЭдуард Сперцян
logoМуми Нгамале
logoДиего Энрике Коста
logoТимофей Маринкин
logoДуглас Аугусто
logoАлександр Черников
logoДжон Кордоба
logoБителло
logoЖоау Батчи
logoАртур Гомес
logoМаксим Осипенко
logoЖубал
logoХуан Касерес II
logoВитор Тормена
logoСтанислав Агкацев
logoДанил Глебов
logoНикита Кривцов
logoКевин Ленини
logoВалентин Пальцев
logoНиколас Маричаль
logoЛукас Оласа
logoКонстантин Тюкавин
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Касерес с 8,0 - это издевательство
Худший игрок Динамо, если не брать вышедших на замену

Привозил и обрезал стабильно в каждые 10 минут
Ответ King_X
Касерес с 8,0 - это издевательство Худший игрок Динамо, если не брать вышедших на замену Привозил и обрезал стабильно в каждые 10 минут
Согласен с Вами на все 100!Плюс шикарный буллит Боселли нарисовал наш,динамовский чебуратор:)
Ответ King_X
Касерес с 8,0 - это издевательство Худший игрок Динамо, если не брать вышедших на замену Привозил и обрезал стабильно в каждые 10 минут
Видимо у этого индекса очень высокий вес голевого действия. Сперцян тоже провел очень средний матч, но оценка 8 ,1 из-за результативного навеса со штрафного. А у Касереса тоже голевая передача.
Теперь понятно что за чрезвычайная ситуация была на Динамо после матча. Тушили Кордобу
Ответ Groznyi2024
Теперь понятно что за чрезвычайная ситуация была на Динамо после матча. Тушили Кордобу
Колбаскер,Вас с чемпионством,медные трубы чернодар не осилил
Ответ D23
Колбаскер,Вас с чемпионством,медные трубы чернодар не осилил
Подожди ещё, наши приедут в Ростов на ничью играть, а я знаю чем такое заканчивается ещё со времён Сатурна и спасения Домингеса
Да бред,нормально сыграл,точно не худший,а оценка как у Боселли.Передача на Ленини была великолепной.Сперцяну аж 8.1 нарисовали,отдал голевую,но в остальном не выдающийся матч.
>Песьяков налажал в последнем туре против Зенита
АААААА, ПИСЯ ВСЁ НАМ СЛИЛ, ПОЗОРНИК!!!1
>Лунев налажал против Краснодара в последнем туре
....
>Лунев отлично сыграл против Краснодара
АААААА, ЛУНЯ ВСЁ НАМ СЛИЛ, ПОЗОРНИК!!11
Кривцов отпахал от начала и до конца, как сил хватило, а у него 6.4 . Какой то левый индексатор.
Ответ Waio
Кривцов отпахал от начала и до конца, как сил хватило, а у него 6.4 . Какой то левый индексатор.
Нейтральный зритель, за РПЛ вообще не слежу, но посмотрел этот матч. В Краснодаре своей деревянностью только Кривцов и Черников выделялись. У Кривцова каждый второй пас в никуда, ни одного дриблинга успешного. Неудивительна оценка. Может для центра поля он и неплох, но как краек атакующий?
это ли не прекрасно
Миранчук 6.1 с пасом под удар краснодарцу в район линии штрафной
Касерес 8.0 дал убежать Боселли и дал пробить Ленини с 7 метров
Ответ Groznyi2024
Миранчук 6.1 с пасом под удар краснодарцу в район линии штрафной Касерес 8.0 дал убежать Боселли и дал пробить Ленини с 7 метров
Кто больше помог кубанскому Пану, тому и выше оценка, что за вопросы?
Лунев действительно один из лучших матчей в карьере выдал. Спасибо ему. Без его спасений Краснодар мог и победу забрать.
Кордоба уже за один суперпас на Ленини уже не худший. Да и в целом цеплялся за мяч неплохо.
Ответ idemidov
Кордоба уже за один суперпас на Ленини уже не худший. Да и в целом цеплялся за мяч неплохо.
Просто он больше ныл и давил на судей. Много времени этому отдал, а не одному удачному пасу. Ну и статы за матч по голевым действиям у него нет. Поэтому и цифры равны общему впечатлению за матч.
Его левую ногу и живот будут боготворить через неделю (возможно. События в Ростове покажут)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»: «Чрезвычайная ситуация»
11 мая, 20:13
Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»
11 мая, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
16 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
33 минуты назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
47 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
57 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
2 минуты назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
5 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
8 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
29 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
54 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем